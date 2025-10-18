Granma con rebeldía: un Festival de razones y verdades

Los símbolos del yate Granma y de la rebeldía del Ejército formado desde el pueblo que le dio a este la victoria el primero de enero de 1959 bajo la guía de Fidel Castro fueron evocados por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en la inauguración del Festival Granma-Rebelde, el viernes en La Habana.

En un acto en la Estación Cultural de las calles Línea y 18 que contó con la asistencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez —también primer secretario del Comité Central del Partido—, y de otros altos dirigentes políticos, de Gobierno y de diversas instituciones, Crespo Baquero recordó que en octubre de 1965 Fidel fundó el Granma como Órgano oficial del Partido y el Juventud Rebelde como Diario de la juventud, expresiones de la voluntad de romper las ataduras de la prensa burguesa y crear un nuevo tipo de periodismo para el pueblo.

La dirigente partidista señaló que ambos periódicos, centro del Festival, han narrado en estos años la resistencia popular de los cubanos frente a las agresiones del imperialismo yanqui. A seguidas, explicó detalles de la evolución tecnológica y editorial de ambas editoras para desarrollar sus misiones en las actuales circunstancias.

El evento, “dedicado especialmente a Fidel, en el camino del centenario de su natalicio”, inserta a Cuba, “con sello autentico y latinoamericano” en el conjunto de los festivales de la izquierda a nivel internacional.

Crespo Baquero afirmó que el encuentro fomenta la solidaridad y la cooperación desde un punto de vista crítico y agregó: “Es un Festival de pueblo que trasciende fronteras para mostrar razones y verdades”.

La jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido señaló que creamos otra oportunidad de articulación de redes para fomentar la solidaridad, así como de reconocimiento de los pueblos como protagonistas de narrativas transformadoras en los espacios físico y digital.

En su discurso de apertura, la dirigente condenó el bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos, denuncia que Cuba llevará muy pronto a la Naciones Unidas en una Resolución de repudio. De igual modo, Crespo Baquero afirmó que “el sufrimiento del pueblo palestino no nos puede ser indiferente”. Sobre el genocidio contra esta nación hermana, dijo que la paz que se firme debe ser real y duradera.

La inauguración comenzó con la muestra del documental “Fidel y la prensa”, del destacado colega Abdiel Bermúdez Bermúdez, y contó además con otros momentos de alto valor cultural como el homenaje que en melodía, verso y voz hicieron talentos de la Asociación Hermanos Saíz de jóvenes artistas y creadores a la obra de altos exponentes, cubanos y de otras naciones, tanto de la Nueva Trova criolla como de la Nueva Canción Latinoamericana.

Delegaciones de más de 30 países comparten con dirigentes, directivos de medios, periodistas y otros intelectuales cubanos las sesiones del Festival, que terminará el domingo 19 de octubre.

La UPEC estuvo representada en la apertura por su Presidente de Honor, Tubal Páez Hernández, y por uno de sus vicepresidentes: Francisco Rodríguez, además de por la alta membresía de colegas afiliados de todas las provincias, incluso algunos de ellos titulares del Premio José Martí por la Obra de la Vida.

Granma-Rebelde, “60 años de voz y Revolución”, contempla para sábado y domingo la presentación de 17 medios y proyectos de partidos, organizaciones y plataformas de comunicación, así como importantes paneles dedicados al vínculo de Fidel Castro con la prensa y a las experiencias de articulación para otro mundo posible. La clausura será el domingo 19 a la una de la tarde.

Imagen de portada: Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), durante la inauguración en la tarde de hoy del Primer Festival Granma-Rebelde, que tiene por sede la Estación Cultural de Línea y 18. Foto: Omara García Mederos/ACN.