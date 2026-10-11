María Elena Llana, al Cervantes 2026

Anoche llamé a la viejita —como cariñosamente le digo— porque hacía días que no sabía de ella. Lo último que me dijo fue que estaba escribiendo. Aprovechaba el brote de inspiración, porque ya son 90 años a cuestas, en medio de la situación que todos conocemos.

Mi alegría fue doble cuando me contó que desde México le estaban preparando una sorpresa: la nominaban para un premio.

—¿Un Juan Rulfo? ¿O un Princesa de Asturias? —le pregunté en mi desconocimiento, sin pensar en si esos premios ya habían acontecido o no.

—Más arriba, niñito —me dijo.

—¿Un Cervantes? —le pregunté.

Confieso que se me asomaron unas lagrimitas a los ojos. Le dije en broma que ahora estaría a la altura de Dulce María Loynaz, quien lo recibió en 1992. Y ella, con el humor que la caracteriza, dijo que en todo caso Dulce María estaría ahora a su altura.

Así es María Elena Llana: divertida, ocurrente y, a veces, un poquito malcriada. Ella, sin importar su edad, es una joven de corazón, y así lo he sentido desde el día en que la conocí, cuando llegué a su casa buscando una entrevista y terminamos entablando una muy grata amistad.

María Elena tiene todos los méritos necesarios para recibir un Cervantes —y si usted no ha leído sus cuentos, aproveche y hágalo, no se arrepentirá—, y sobra decir que eso sería una conquista para nuestra cultura. Aunque ya lo es, de por sí, el mero hecho de que su nombre aspire al máximo galardón de las letras españolas.

Ella no verá este mensaje —ni muchas otras felicitaciones que le llegarán por las redes— porque María Elena no usa Facebook, mucho menos WhatsApp. Vive inmersa en su casa de El Vedado, como un personaje más de sus cuentos. Y aunque piensa que ya nadie se acuerda de ella, que es una escritora olvidada, he aquí la prueba de que eso no es así.

Felicidades, querida amiga.

María Elena Llana (Cienfuegos, 17 de enero de 1936) es una narradora, periodista, guionista de radio y TV, profesora de periodismo y de técnicas radiofónicas. Considerada una de las más importantes cuentistas cubanas contemporáneas. Su segundo libro Casas del Vedado recibió el Premio Nacional de la Crítica en 1984. Su obra ha sido recogida en antologías dentro y fuera de Cuba, y traducida a varios idiomas. Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2023.

(Tomado de la página en Facebook del autor)