Creatividad y humor para contar a Cuba

El proyecto cubano Aguaje Films ha encontrado en la animación, la sátira política y los nuevos lenguajes digitales una forma de abordar la realidad nacional, defender sus posiciones y conectar con las audiencias de las redes sociales.

En un escenario comunicacional marcado por la circulación acelerada de contenidos audiovisuales, Aguaje Films se ha abierto espacio con una propuesta que combina creatividad, referencias culturales cubanas, humor e inteligencia artificial para construir relatos breves, de fuerte impacto visual y con una marcada intencionalidad política.

El proyecto comenzó a ganar visibilidad en mayo de 2026, cuando sus primeras producciones circularon en las redes sociales y fueron reproducidas por medios de comunicación dentro y fuera de Cuba. Su propuesta se distingue por recurrir a personajes animados, situaciones absurdas, parodias y elementos de la cultura popular para abordar asuntos de actualidad.

Uno de sus audiovisuales más conocidos presenta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, convertido en una marioneta al estilo de los Muppets. Mediante una representación satírica, el personaje expone un supuesto plan de intervención contra Cuba, que comienza con la presión económica y energética y termina con una operación militar presentada bajo el discurso de la democracia y la libertad.

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El video tuvo repercusión internacional. El periódico mexicano La Jornada dedicó una publicación al colectivo creativo el 23 de mayo, mientras otros medios reseñaron la circulación de la parodia.

Sin embargo, Aguaje Films no limita su producción a la sátira de figuras políticas. Su trabajo incorpora símbolos, canciones, personajes y referencias del patrimonio cultural cubano. Una de sus creaciones recuperó el universo de ¡Vampiros en La Habana!, del realizador Juan Padrón, para construir un mensaje relacionado con la soberanía nacional y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Esta combinación de memoria cultural y herramientas contemporáneas constituye uno de los rasgos más interesantes de su propuesta. En lugar de depender exclusivamente de discursos explicativos, el proyecto utiliza códigos narrativos familiares para diferentes generaciones y los adapta a los formatos de consumo de las plataformas digitales.

La música también ocupa un lugar destacado. Producciones como “Yo me muero como viví”, difundida en junio, y otras publicaciones realizadas durante agosto y septiembre recurren a canciones, referencias históricas y mensajes de identidad nacional.

Desde el punto de vista comunicacional, Aguaje Films representa una experiencia de experimentación con los formatos audiovisuales de corta duración. Su apuesta por la sátira, los personajes reconocibles y las narraciones directas permite trasladar cuestiones políticas complejas a productos concebidos para compartirse y generar conversación en las redes.

La utilización de imágenes sintéticas y recreaciones audiovisuales plantea, al mismo tiempo, la necesidad de distinguir con claridad la ficción de los hechos reales. La trayectoria pública del proyecto permite identificar una línea editorial centrada en la crítica a la política estadounidense hacia Cuba, el rechazo al bloqueo y la reivindicación de símbolos históricos y culturales de la nación.

Aguaje Films ilustra las posibilidades de una comunicación política que explora nuevos recursos expresivos. Su experiencia pone de relieve que las narrativas audiovisuales, el humor y la apropiación creativa de referencias culturales pueden desempeñar un papel relevante en la conversación digital contemporánea.

En un entorno donde millones de usuarios descubren la actualidad a través de videos breves, proyectos como Aguaje Films muestran cómo la disputa por la atención también se desarrolla en el terreno de la imaginación, la cultura visual y las nuevas tecnologías.

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