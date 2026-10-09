Fidel fue el primer navegante de la presa Zaza un 9 de octubre

Por Gabriela Estrella Cañizares

Fueron muchas las ocasiones que trajeron a Fidel hasta Sancti Spíritus, pero una de las más especiales fue la visita que el líder histórico de la Revolución realizó en octubre de 1972 para constatar el impacto de las fuertes lluvias que tuvieron lugar en el mes de mayo en la recién estrenada presa Zaza.

Este emblemático embalse espirituano tuvo como principal artífice a Fidel, quien lo visitó en varias ocasiones.

El día 9 de octubre de ese año el Comandante en Jefe llegó a Sancti Spíritus e, inmediatamente, se dirigió hasta el puente sobre el río Zaza. De regreso a la ciudad, se encargó personalmente de revisar varios mapas de la zona y planteó la necesidad de llevar a cabo un estudio de lo que se podía regar en el área.

Además, el líder histórico de la Revolución abordó todo lo referente al impulso del desarrollo ganadero, la construcción de micropresas, la siembra de tabaco, la creación de centros recreativos y de pequeños centros de producción acuícola en la zona.

Al siguiente día, regresó al río Zaza y realizó un recorrido en lancha por la presa del mismo nombre, junto a Arnaldo Milián, Joaquín Bernal, José Naranjo, Aldo Díaz y Ángel Mártir.

Ellos atestiguaron que en ese histórico momento Fidel se convirtió en el primer navegante de la recién estrenada presa Zaza, en lo que supuso el colofón de varios años de trabajo para concretar la construcción del mayor embalse de Cuba, que supervisó de cerca en todo momento.

Fue una especial visita del Comandante en Jefe al territorio espirituano, quien concluyó su recorrido por las vaquerías de la zona de Dos Ríos para apreciar de cerca su productividad y eficiencia.

(Tomado de Escambray)