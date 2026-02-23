Trump, Europa y la internacional neofascista

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política exterior de Estados Unidos hacia Europa ha experimentado un cambio radical. Mientras que durante su primer mandato la administración Trump seguía oficialmente enmarcada en la alianza transatlántica entre las potencias europeas y los Estados Unidos, el segundo marca una profunda ruptura asumida y teorizada.

Esta ruptura no consiste en una crítica coyuntural hacia la Unión Europea, sino en una voluntad de intervención directa y sistemática en las relaciones políticas internas de poder de los países europeos, en beneficio de los partidos o gobiernos de extrema derecha y neofascistas.

El documento de Estrategia de Seguridad Nacional publicado en diciembre de 2025 (NSS 2025) constituye un texto clave a este respecto. Bajo el pretexto de defender la “civilización occidental” y la “identidad europea”, la administración Trump designa explícitamente a sus verdaderos “aliados” en Europa: no son los Estados miembros de la UE ni sus instituciones, sino las fuerzas políticas nacionalistas, autoritarias y reaccionarias que Washington agrupa bajo la denominación de “partidos europeos patrióticos”.

Esta orientación va acompañada de una retórica conspirativa, racista y demográfica —que retoma la teoría del “gran reemplazo” y la “guerra civilizacional”— y de un apoyo político directo, a veces espectacular, a estas fuerzas.

El presente artículo analiza este cambio estratégico, sus fundamentos ideológicos y sus implicaciones concretas. Muestra cómo Trump y su entorno favorecen el auge electoral de la extrema derecha en Europa para intentar recomponer el orden político europeo, debilitar la Unión Europea y promover un bloque internacional neofascista articulado en torno al trumpismo y los intereses de las grandes empresas privadas estadounidenses. Muestra hasta qué punto la extrema derecha europea ha expresado hasta ahora su simpatía y apoyo al trumpismo, al tiempo que intenta imitarlo.

A través del examen del NSS 2025, del caso alemán, del avance institucional de la extrema derecha en la UE y de redes transnacionales como la CPAC y Foro Madrid, Éric Toussaint pone de relieve la connivencia y peligrosidad de esta ofensiva política global.

*****

Desde el primer mandato de Trump en 2017 hasta el de 2025 se ha producido un cambio importante en lo que respecta a Europa. La actitud sumisa de los dirigentes europeos en toda una serie de cuestiones ha animado a Trump a aumentar sus exigencias: En 2017 el documento de estrategia de seguridad nacional de Donald Trump se mostraba positivo con respecto a Europa:

“Estados Unidos mantiene su firme compromiso con sus aliados y socios europeos. La alianza de la OTAN, que agrupa a Estados libres y soberanos, es una de nuestras grandes ventajas sobre nuestros competidores, y Estados Unidos sigue comprometido con el artículo V del Tratado de Washington. Nuestros aliados y socios europeos refuerzan nuestro alcance estratégico y nos dan acceso a bases avanzadas y derechos de sobrevuelo para nuestras operaciones globales. Juntos, hacemos frente a amenazas comunes. Las naciones europeas aportan miles de soldados para ayudar a combatir a los terroristas yihadistas en Afganistán, estabilizar Irak y luchar contra las organizaciones terroristas en África y Oriente Medio”. [1] NSS 2017, p. 48

En la parte dedicada a Europa no aparecía ninguna crítica a los gobiernos europeos ni a la Comisión Europea. El contraste entre 2017 y 2025 es enorme. En el documento de estrategia de seguridad nacional publicado a principios de diciembre de 2025 Trump da un giro totalmente explícito.

Trump se inmiscuye explícitamente en los asuntos internos europeos y apoya sin reservas a partidos y gobiernos de extrema derecha. Critica duramente a la Comisión Europea, que va en contra de la soberanía de los Estados. Ante los ataques de Trump, la Comisión Europea ha adoptado una actitud de vasallaje dócil:

a propósito de los aranceles impuestos por Trump

en forma de promesa de aumentar las importaciones de gas licuado y otras energías fósiles suministradas por Estados Unidos

aceptando aumentar considerablemente el gasto militar y la compra de armas estadounidenses

en complicidad con el gobierno neofascista de Netanyahu y el Estado de Israel apoyado incondicionalmente por Trump en la continuación del genocidio contra el pueblo palestino.

Las pretensiones de Trump con respecto a Groenlandia confirman el importante cambio de postura con respecto a los países de la UE. La actitud sumisa de los líderes europeos en toda una serie de cuestiones ha animado a Trump a aumentar sus exigencias. Los líderes europeos se encuentran en una posición defensiva, aunque a nivel retórico muestren una postura de resistencia con respecto a Groenlandia y algunos otros temas.

La voluntad de tomar posesión de Groenlandia y sus riquezas naturales está claramente en línea con la orientación de la NSS 2025 con respecto al hemisferio occidental (que para Trump se extiende desde Canadá y Groenlandia en el norte, hasta la Patagonia en el sur) sobre el que Trump afirma sin ningún reparo su determinación de ejercer un dominio completo. Esto es coherente con la agresión militar contra Venezuela y la decisión de Trump de tomar el control total del petróleo del país, así como con las amenazas relativas al Canal de Panamá, Canadá y Cuba.

Volvamos al documento de seguridad nacional, que no mencionaba explícitamente la voluntad de Trump de anexionar o comprar Groenlandia.

En cuanto a Europa, el documento NSS 2025 de Trump declara: “Queremos apoyar a nuestros aliados en la preservación de la libertad y la seguridad de Europa, al tiempo que restauramos la confianza civilizacional de Europa y su identidad occidental”.

No hay que confundirse sobre lo que quiere decir la administración Trump cuando afirma que hay que apoyar a “nuestros aliados”. Los “aliados” a los que se refiere no son los países de Europa en general. Los “aliados” son los partidos de extrema derecha o neofascistas europeos, a los que Trump llama “partidos patrióticos europeos”. Según el documento oficial de la administración de Donald Trump, estos “partidos patrióticos europeos”, sufren represión por parte de las autoridades europeas y los gobiernos, a menudo minoritarios, de los países europeos (sin duda se refieren a los gobiernos de Francia y España, por citar dos ejemplos).

El apoyo de Washington a los partidos de extrema derecha y neofascistas en Europa queda claro en la siguiente frase: “Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento, y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, sin duda, motivo de gran optimismo”.

Añadamos que Trump, como ya hemos mostrado anteriormente, apoya de hecho la teoría conspirativa y racista del gran reemplazo, afirmando que algunos países de Europa dejarán de ser europeos en el futuro como consecuencia de los flujos migratorios. En Estados Unidos se trata de la teoría del “genocidio blanco”. Steve Bannon, uno de los principales arquitectos ideológicos del trumpismo, en particular en su dimensión nacionalista, autoritaria y de extrema derecha, invoca la “guerra civilizacional”, la “destrucción de Occidente”, la “inmigración masiva como arma política” y denuncia a las “élites globalistas que traicionan a los pueblos”.

Todos estos elementos se encuentran en el documento de Trump cuando se refiere a Europa y afirma que el declive económico de Europa: “queda eclipsado por la perspectiva real y más sombría de una desaparición civilizatoria.

Entre los grandes retos a los que se enfrenta Europa, cabe citar las actividades de la Unión Europea y otras instancias transnacionales que atentan contra la libertad política (Trump y su administración se refieren a las políticas que restringen la acción de los partidos de extrema derecha y su propaganda racista o antiinmigrante) y la soberanía, las políticas migratorias que transforman el continente y generan conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, el colapso de la tasa de natalidad, así como la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismos”.

La teoría conspirativa del gran reemplazo también aparece de forma transparente en esta frase: “A largo plazo, es más que plausible que en unas pocas décadas, como máximo, algunos miembros de la OTAN se conviertan mayoritariamente en no europeos”.

Alemania: ejemplo evidente del apoyo de Trump a la extrema derecha neofascista

A finales de 2024 y principios de 2025 Elon Musk expresó pública y explícitamente su apoyo a la AfD. Durante la campaña electoral alemana de principios de 2025 Donald Trump apoyó directamente al partido neofascista AfD (Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania) a través de su asesor Elon Musk y su vicepresidente J.D. Vance.

Se trataba de las elecciones federales anticipadas (Bundestagswahl) en Alemania, cuya votación tuvo lugar el domingo 23 de febrero de 2025. La injerencia y el apoyo de estas figuras estadounidenses se manifestaron principalmente de la siguiente manera: a finales de 2024 y principios de 2025 Elon Musk expresó públicamente su apoyo a la AfD en su red social X atacando al canciller socialdemócrata Olaf Scholz y declarando que “solo la AfD puede salvar a Alemania”.

También organizó un debate en directo con la líder de la AfD, Alice Weidel, en enero de 2025. A esto se suma que en febrero de 2025, J.D. Vance intervino en la Conferencia de Múnich sobre Seguridad (celebrada del 14 al 16 de febrero) instando a los partidos tradicionales alemanes a poner fin al “cordón sanitario” (firewall) contra la AfD. Esto fue percibido por el Gobierno alemán como una injerencia directa en la campaña electoral en curso.

La simpatía mostrada por la AfD hacia el nazismo es tal que el Rassemblement National ha decidido expulsar a la AfD del grupo Identidad y Democracia del Parlamento Europeo.

Recordemos también que el 20 de enero de 2025 y en plena campaña electoral alemana, durante la toma de posesión de Donald Trump, Elon Musk desde el escenario en el que se encontraba para pronunciar un discurso hizo un gesto en el que se golpeaba el corazón antes de extender el brazo derecho con la palma hacia abajo y los dedos apretados, un movimiento que fue ampliamente interpretado por muchos observadores, historiadores y medios de comunicación como similar al saludo nazi o al saludo fascista romano. Muchos lo vieron como un mensaje codificado de Musk, como asesor de Trump, hacia las comunidades de extrema derecha, dado el apoyo de Musk a la AfD en Alemania.

La orientación neofascista de la AfD es clara: aboga abiertamente por la expulsión masiva de los migrantes presentes en Alemania. La simpatía mostrada hacia el nazismo es tal en la AfD que el Rassemblement National de Marine Le Pen decidió expulsar a la AfD del grupo Identidad y Democracia que dirigía en el Parlamento Europeo entre 2019 y 2024.

El auge de la extrema derecha en Europa y su participación en el poder

Los partidos de extrema derecha y/o neofascistas están ganando mucho terreno en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas y en los gobiernos de una parte importante de los países miembros de la UE

Cabe recordar que la extrema derecha ha avanzado considerablemente en las elecciones europeas durante los últimos 15 años. Salvo contadas excepciones, todos los partidos de extrema derecha o neofascistas de Europa expresan su simpatía por las posiciones de Trump. Un número importante de sus líderes quiere mostrarse junto a Trump y adopta su estilo de comunicación.

La extrema derecha está en el gobierno en varios países: Italia, Hungría, Bélgica (el primer ministro es del N-VA), Eslovaquia, República Checa, Finlandia o Croacia, sin olvidar a Suecia, donde la extrema derecha, aún sin formar parte del gobierno minoritario, lo apoya.

La extrema derecha ha logrado convertirse en la primera fuerza política en Italia (Hermanos de Italia), Francia (RN), Hungría (Fidesz-Unión Cívica Húngara) y Austria (FPÖ). En Flandes (Bélgica), el Vlaams Belang (neofascista) fue el partido que obtuvo más votos en las elecciones europeas de junio de 2024, superando al partido flamenco de extrema derecha N-VA. En los Países Bajos, el PVV (Partij voor de Vrijheid-Partido de la Libertad) de Geert Wilders, que se había convertido en el primer partido, retrocedió en las elecciones de octubre de 2025. Pasó a ser el segundo, por detrás del D66, que había hecho campaña contra el extremismo del PVV.

La presidencia de la Comisión Europea (la conservadora alemana Ursula Von Der Leyen) llegó a un acuerdo con el grupo parlamentario de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni de Italia, lo que permitió a este grupo obtener un puesto de vicepresidencia ejecutiva de la Comisión Europea y tres presidencias de comisiones. Esto es muy importante porque las tres comisiones obtenidas por el grupo parlamentario europeo de Meloni son Agricultura, Presupuesto y Peticiones. Por lo tanto, las peticiones que surjan de la población europea, como por ejemplo los intentos de conseguir un referéndum, serán gestionadas por una comisión presidida por la extrema derecha.

En el Parlamento Europeo existen tres grupos parlamentarios de extrema derecha: ECR, el grupo en torno a Meloni en el PE que cuenta con 79 parlamentarios, el grupo Patriotas por Europa, de Marine Le Pen y Victor Orbán, con 86 y el grupo Europa de las Naciones Soberanas, formado en torno a la AFD de Alemania, con 27.

Si estos tres grupos se unieran, la extrema derecha ocuparía el primer lugar en el Parlamento Europeo con 192 parlamentarios, es decir, 5 eurodiputados más que el grupo más importante del Parlamento, el grupo conservador cada vez más a la derecha del Partido Popular Europeo, que cuenta con 187. El grupo parlamentario de los partidos socialdemócratas y socialistas cuenta con 136 eurodiputados.

El Grupo RENEW, que incluye el partido de Emmanuel Macron y el MR de extrema derecha belga francófona de Georges-Louis Bouchez, cuenta con solo 75 eurodiputados, ya que perdió 23 escaños en 2024 con respecto a las elecciones de 2019, principalmente en favor de la extrema derecha. El grupo europeo de los Verdes cuenta con 53 eurodiputados tras perder 17 escaños en 2024 con respecto a 2019. Le sigue el grupo de izquierda del Parlamento Europeo, The Left, con 46 eurodiputados (un avance con respecto a los 37 eurodiputados elegidos en 2019).

Conclusión: los partidos de extrema derecha y/o neofascistas están avanzando mucho en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas y en los gobiernos de una parte importante de los países miembros de la UE. Excepto en la cuestión de Groenlandia, simpatizan mucho con la orientación neofascista e imperialista de Donald Trump y otros líderes neofascistas o de extrema derecha en otras partes del mundo, en particular el Gobierno de Netanyahu en Israel, el de Javier Milei en Argentina, el nuevo presidente chileno José Antonio Kast en Chile y el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Las principales fuerzas de extrema derecha y/o neofascistas europeas y su afinidad con Trump

Lista no exhaustiva de los partidos de extrema derecha o neofascistas en Europa que gozan de la simpatía de la administración Trump y expresan su afinidad con él:

Alternative für Deutschland (AfD) en Alemania, que obtuvo el 20,8 % de los votos en las elecciones federales del 23 de febrero de 2025. Es el segundo partido en término de votos. La AfD ha multiplicado los contactos y las visitas a Estados Unidos. Como se ha indicado anteriormente recibió el apoyo directo de Elon Musk cuando era asesor de Trump y de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos durante la campaña electoral de enero-febrero de 2025.

En el Parlamento Europeo la AfD lidera uno de los tres grupos parlamentarios de extrema derecha. El grupo se llama Europa de las Naciones Soberanas y cuenta con 27 eurodiputados (15 de los cuales pertenecen a la AfD). Representantes y figuras de la AfD, entre ellas Christine Anderson (antigua eurodiputada) y otros miembros de la dirección, fueron invitados y participaron en la Conferencia de Acción Política Conservadora (Conservative Political Action Conference o CPAC) en Estados Unidos con Trump, junto con una parte importante de la extrema derecha europea y latinoamericana, en particular en las ediciones de 2023 y 2024. Al final de esta lista, para no sobrecargarla, volveremos sobre las estructuras y las citas internacionales de la extrema derecha neofascista.

Rassemblement National (RN) en Francia. El RN ocupa 142 escaños en la Asamblea Nacional desde las elecciones legislativas de junio de 2024. El RN y sus aliados obtuvieron el 33 % en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias de 2024. Jordan Bardella, probable futuro candidato a la presidencia de Francia en 2027, felicitó a Trump tras la publicación del NSS 2025 en diciembre de 2025. El 20 de enero de 2026 se distanció de Trump en lo relativo a Groenlandia. En las próximas semanas veremos si esta distancia se confirma. Jordan Bardella preside Patriotes pour l’Europe, el mayor grupo de extrema derecha y neofascista del Parlamento Europeo, que cuenta con 86 eurodiputados, 30 de los cuales pertenecen al RN.

Fidesz en Hungría. Es el partido dominante, con una amplia mayoría en el Parlamento (victoria en 2022, gobierna con mayoría cualificada). Viktor Orbán es un aliado ideológico de Trump en las políticas antimigración, en la oposición a los derechos a la diversidad, la igualdad o la inclusión, y en las críticas a la UE. Se han celebrado reuniones bilaterales en 2025. Viktor Orbán es uno de los padres fundadores de “Patriotas por Europa” presidido por Jordan Bardella. Fidesz cuenta con 11 eurodiputados. Cabe señalar que hasta marzo de 2021 los eurodiputados de Fidesz formaban parte del grupo del Partido Popular Europeo a pesar de que las tensiones eran muy fuertes desde 2019.

Vox, en España oscila entre el 10 % y el 12 % de los votos. Cuenta con 33 diputados en el Parlamento Español y 6 en el Europeo. Ha expresado su admiración por el estilo político de Trump y multiplica las reuniones con sus enviados en Europa y América Latina. En 2024 abandonó el grupo ECR de Meloni uniéndose al grupo Patriotas por Europa presidido por Bardella en señal de radicalización hacia posiciones aún más neofascistas. En enero de 2026 apoyó con entusiasmo la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Hasta ahora, Vox ha guardado silencio sobre Trump y Groenlandia.

Hermanos de Italia / Fratelli d’Italia (FdI) en Italia. Es el partido mayoritario de la coalición gubernamental (obtuvo el 26 % de los votos en las elecciones de 2022 y el 29 % en las europeas de 2024). Giorgia Meloni ha cultivado contactos públicos con Trump (visita a Mar-a-Lago y presencia en la toma de posesión de la presidencia en enero de 2025). El partido de Meloni dirige el grupo ECR en el Parlamento Europeo, que cuenta con 79 eurodiputados, 24 de los cuales pertenecen a su partido.

La Lega (La Liga) dirigida por Matteo Salvini, forma parte del Gobierno italiano presidido por Giorgia Meloni. Matteo Salvini es vicepresidente del Consejo de Ministros. Forma parte del grupo Patriotas por Europa, al que aporta ocho eurodiputados.Matteo Salvini: vita, carriera politica | La sua biografia | TPI

Ley y Justicia (PiS) en Polonia. Es un gran partido de gobierno, ultraconservador, ultranacionalista y patriarcal. El PiS, hoy en la oposición, mantiene convergencias con la retórica nacionalista y a menudo ha elogiado ciertas posiciones de la administración Trump sobre la soberanía y la seguridad. Es el único de todos los partidos de esta lista que muestra reticencias respecto a la política de Trump hacia Rusia, que el PIS considera demasiado conciliadora. Es el segundo partido más grande del grupo ECR liderado por Meloni, con 20 eurodiputados.

El Partido de la Libertad (FPÖ) en Austria ha obtenido buenos resultados en las últimas elecciones, alcanzando el 29 % en 2024. Sus líderes felicitan públicamente a Trump desde 2016 y adoptan las mismas posiciones sobre la inmigración. Aporta seis eurodiputados al grupo liderado por Bardella y Orbán.

Vlaams Belang (Interés Flamenco) en Bélgica (Flandes). En las elecciones europeas de junio de 2024 el VB neofascista quedó en cabeza, justo por delante de la N-VA de extrema derecha del primer ministro Bart de Wever. El Vlaams Belang forma parte de Patriots for Europe, el grupo de Jordan Bardella y Viktor Orbán. Felicita regularmente a Trump desde 2016, manteniendo un discurso racista y antiinmigración cercano a los temas de MAGA. Aporta tres eurodiputados al grupo liderado por Bardella y Orbán.

La Nieuw-Vlaamse Alliantie (Nueva Alianza Flamenca N-VA) es miembro del grupo ECR de Meloni en el Parlamento Europeo. Se muestra relativamente discreta en su apoyo a Trump, dado que dirige el Gobierno del warns against federal government without a Flemish Reino de Bélgica, pero Theo Francken, uno de sus líderes más destacados y ministro de Defensa, ha expresado de forma abierta y regular su simpatía y apoyo a Donald Trump desde la primera administración de 2017-2021, durante las elecciones de 2024 y hasta hoy. Como ministro de Defensa está totalmente alineado con las exigencias de Estados Unidos, especialmente en cuanto a la compra de armamento de origen estadounidense, como por ejemplo la adquisición de cazabombarderos F35. Aporta tres eurodiputados al grupo ECR, liderado por Giorgia Meloni.

PVV (Partij voor de Vrijheid-Partido por la Libertad) en los Países Bajos, liderado por Geert Wilders. Importantes éxitos electorales hasta 2023, participación en el Gobierno hasta la pérdida de votos en 2025 que provocó su salida. Geert Wilders se presenta como el “Trump neerlandés”. El PVV aporta seis eurodiputados al grupo liderado por Bardella y Orbán. Apoyó la agresión militar de Washington contra Venezuela.

Demócratas de Suecia (Sverigedemokraterna) en Suecia. Tras superar la barrera del 4 % en 2010 su puntuación no ha dejado de aumentar, alcanzando el 20,5 % de los votos en las elecciones de 2022 y convirtiéndose en el segundo partido en términos electorales. Los SD desempeñan un importante papel en la recomposición de la derecha sueca y aunque se mantienen al margen del Gobierno, en 2022 firmaron un pacto con los tres partidos de derecha que lo componen.

Los SD son indispensables para la supervivencia de la coalición gubernamental minoritaria y ejercen una influencia ideológica y política sin precedentes en la dirección del país, especialmente en cuestiones de inmigración y represión. Adoptan un discurso antiinmigración y soberanista cercano a los temas trumpistas. Los tres eurodiputados de los SD forman parte del grupo ECR de Meloni en el Parlamento Europeo.

En la República Checa los tres partidos que forman el Gobierno desde finales de 2025 se acercan a las posiciones de Trump. Se trata de ANO (Acción de Ciudadanos Insatisfechos, 34,5 % de los votos en las elecciones de 2025) liderado por el multimillonario Andrej Babiš que se convirtió en primer ministro, Libertad y Democracia Directa (Freedom and Direct Democracy SPD-Svoboda a přímá demokracie), 7,8 % de los votos en 2025) y el partido AUTO (Automovilistas para sí mismos- Motoristé sobě en checo, 6,8 % en 2025).

ANO (7 eurodiputados) y AUTO (2 eurodiputados) forman parte del grupo parlamentario europeo Patriotas por Europa, liderado por Jordan Bardella y Viktor Orbán respectivamente. El partido neofascista Libertad y Democracia Directa apoya al grupo Europa de las Naciones Soberanas liderado por la AfD alemana, pero no tiene eurodiputados.

En Rumanía, la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR/ Alianța pentru Unirea Românilor) se impuso como una fuerza significativa en el Parlamento tras las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, en las que su candidato quedó en cabeza en la primera vuelta, antes de ser derrotado en la segunda por un candidato proeuropeo. El principal líder, a menudo descrito como «pro-Trump» en Rumanía, es George Simion.

Medios de comunicación internacionales como The Guardian lo describen como un admirador de Donald Trump que traslada elementos del estilo o del movimiento MAGA al contexto rumano. Simion es considerado un “aliado natural de Trump”. Los cinco eurodiputados de la AUR forman parte del grupo ECR de Meloni en el Parlamento Europeo.

CHEGA en Portugal. Chega ha experimentado un rápido crecimiento desde su creación en 2019, pasando del 1,3 % de los votos a alrededor del 22,6 % en las elecciones legislativas anticipadas del 18 de mayo de 2025, en las que obtuvo 60 escaños de un total de 230. Este resultado lo convierte en la segunda fuerza política del Parlamento portugués y en la principal fuerza de la oposición, superando al Partido Socialista.

Desde las elecciones europeas de 2024 los dos eurodiputados de Chega ocupan sus escaños en el Parlamento Europeo en el grupo Patriotas por Europa de Bardella y Orbán. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas del 18 de enero de 2026, André Ventura, líder del partido de extrema derecha Chega, quedó en segundo lugar con el 23,5 % de los votos, por detrás del candidato socialista António José Seguro que obtuvo el 31 %.

Encuentro de los trumpistas y la derecha neofascista europea y latinoamericana

La extrema derecha europea se ha integrado en espacios transnacionales de coordinación política directamente vinculados al trumpismo

Más allá del apoyo ideológico y las declaraciones públicas, la extrema derecha europea está ahora integrada en espacios transnacionales de coordinación política directamente vinculados al trumpismo. El principal lugar de convergencia es la Conservative Political Action Conference (CPAC), la gran cita anual de la extrema derecha estadounidense que se ha ido internacionalizando progresivamente.

Desde principios de la década de 2020, líderes y cuadros de la AfD, Vox, el Rassemblement National, Fidesz, Fratelli d’Italia, Chega, Vlaams Belang o la AUR rumana participan regularmente en ella, junto a Donald Trump, sus allegados (Steve Bannon, J.D. Vance y Mike Flynn) y líderes latinoamericanos de extrema derecha. La CPAC funciona como una plataforma ideológica global donde se difunden y armonizan los temas centrales del trumpismo: guerra civilizacional, rechazo del multilateralismo, hostilidad hacia la UE, obsesión migratoria, ataques contra los derechos de las mujeres y las minorías, escepticismo climático y criminalización de la izquierda y los movimientos sociales.

Esta internacionalización se ha reforzado aún más con la participación activa de Javier Milei, presidente de Argentina, Jair Bolsonaro y sus redes, así como José Antonio Kast, líder de la extrema derecha chilena, recientemente elegido presidente de Chile. Trump presenta sistemáticamente a estas figuras latinoamericanas como modelos de “resistencia al socialismo” y restauración del orden autoritario.

Las reuniones de la CPAC organizadas fuera de Estados Unidos (Brasil, México, Argentina o Hungría) confirman la existencia de un eje transatlántico y transcontinental que conecta Washington con algunas capitales europeas y la América Latina reaccionaria. No se trata solo de intercambios simbólicos: estos espacios permiten la circulación de financiación, estrategias electorales, técnicas de comunicación digital y métodos de polarización social inspirados en el movimiento MAGA.

No se trata solo de intercambios simbólicos: estos espacios permiten la circulación de fondos, estrategias electorales, técnicas de comunicación digital y métodos de polarización social inspirados en el movimiento MAGA.

Paralelamente a la CPAC, el partido Vox desempeña en España un papel central en la estructuración de esta red internacional, en particular a través de Foro Madrid, creado en 2020.

Presentado como una alternativa “patriótica” a los foros progresistas internacionales, Foro Madrid reúne a partidos y líderes de extrema derecha europeos y latinoamericanos, entre los que se encuentran Milei, Bolsonaro, Kast, representantes del RN, Chega, Fratelli d’Italia o partidos de Europa Central. Foro Madrid y las iniciativas de Vox sirven de puente entre el trumpismo, la extrema derecha europea y las derechas radicales latinoamericanas, articulando un discurso explícitamente contrario a la izquierda, los feminismos, la ecología, los derechos humanos y cualquier forma de soberanía popular que no sea autoritaria

Aunque se trata de una yuxtaposición de fuerzas nacionales, la extrema derecha aparece como un bloque ideológico internacional del que Donald Trump constituye hoy el principal polo político, mediático y simbólico.

Trump en Davos en enero de 2026

El 21 de enero de 2026, un mes y medio después de la publicación de la NSS 2025 y casi un año después del inicio de su mandato, Trump pronunció un discurso supremacista blanco y racista en Davos ante una audiencia de multimillonarios y jefes de Estado y de Gobierno que lo aplaudieron. He aquí algunos extractos: “Escuchen, soy originario de Europa, más concretamente de Escocia y Alemania. Mi madre es 100 % escocesa y mi padre es 100 % alemán”.

“Creemos profundamente en los lazos que nos unen a Europa como civilización”. (…) “La explosión de prosperidad, la conclusión y los avances que han construido Occidente no son el resultado de nuestros códigos fiscales, sino de nuestra cultura tan particular. Ese es el valioso legado que comparten América y Europa. Lo compartimos. Debemos preservarlo. Debemos ser más fuertes, más prósperos y más eficaces que nunca. Debemos defender esta cultura y redescubrir el espíritu que sacó a Occidente de las profundidades de la Edad Media para elevarlo a la cima de los logros humanos”.

Repitió sus insultos racistas contra la diputada del Congreso de los Estados Unidos Ilhan Omar de origen somalí y elegida en el estado de Minnesota, contra Somalia como país, contra toda la comunidad somalí en los Estados Unidos y en general contra las civilizaciones africanas: “Y luego tenemos a esta falsa diputada cuya fortuna se estima en 30 millones de dólares, según los últimos informes. ¿Lo pueden creer? Ilhan Omar habla de la Constitución que me protege… Ella viene de un país que no es un país y nos dice cómo dirigir Estados Unidos. No se saldrá con la suya por mucho tiempo, créanme”.

“La situación en Minesota nos recuerda que Occidente no puede importar en masa culturas extranjeras que nunca han logrado construir una sociedad próspera. Quiero decir, acogemos a gente de Somalia, y Somalia es un país en bancarrota… no es una nación, no hay gobierno, ni policía, ni ejército… no hay nada”.

Trump no solo recurre al insulto, sino que también utiliza la adulación hacia quienes lo apoyan y que estaban presentes en Davos: “Muchos de ustedes aquí son auténticos pioneros. Son realmente brillantes, personas brillantes. El simple hecho de haber conseguido una entrada (para estar aquí) es brillante, porque hay unas 50 personas por cada plaza. (…) Pero ustedes están en esta sala, y algunos de ustedes son los líderes más importantes del mundo. Son las mentes más brillantes del mundo. Y el futuro es ilimitado. Y eso es en gran parte gracias a ustedes, o más bien porque debemos protegerlos y apreciarlos”.

Conclusión-síntesis

Aunque se trata de una yuxtaposición de fuerzas nacionales, la extrema derecha aparece como un bloque ideológico internacional del que Donald Trump constituye hoy el principal polo político, mediático y simbólico

El segundo mandato de Donald Trump no se limita a cuestionar la Unión Europea: organiza el apoyo ideológico, político y operativo a las fuerzas de extrema derecha y neofascistas en Europa. El NSS 2025, la injerencia electoral, el apoyo público a la AfD, al RN, al Fidesz o a Vox, así como la estructuración de redes transnacionales como la CPAC y Foro Madrid, dan testimonio de una estrategia en connivencia destinada a debilitar a la UE y promover un bloque internacional autoritario articulado en torno al trumpismo.

Sin embargo, las pretensiones de Trump sobre Groenlandia introducen una contradicción importante. Al cuestionar abiertamente la soberanía de un territorio perteneciente a un Estado europeo miembro de la OTAN, Trump revela la naturaleza profundamente imperialista y agresiva de su proyecto. Esta orientación puede crear tensiones duraderas con los gobiernos europeos y a la larga, debilitar las relaciones entre Trump y los propios partidos de extrema derecha europeos, atrapados entre su alineamiento ideológico con el trumpismo y la defensa proclamada de la soberanía nacional. Esta contradicción constituye uno de los posibles puntos de fractura de la internacional neofascista en construcción (Tomado del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico).

Imagen de portada: Donal Trump en la portada de la revista Stern. Foto de Cubadebate.