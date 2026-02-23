“Esto no es un ensayo general”: Estados Unidos vs Irán

El ejército estadounidense está acumulando una enorme flota de aviones y buques de guerra a poca distancia de Irán mientras la región entra en el mes sagrado islámico del Ramadán. Se trata de la mayor concentración de poderío militar en Oriente Medio desde que el presidente Donald Trump autorizara una campaña de bombardeos de 12 días contra Irán el pasado mes de junio, en la que murieron más de 1.000 personas.

Aunque los negociadores iraníes y estadounidenses se muestran cautelosamente optimistas sobre la última ronda de conversaciones indirectas celebrada el martes en Ginebra y sugieren que es posible que se celebre otra reunión, los comentarios de las más altas esferas del poder de ambos países ponen de manifiesto la realidad de que Estados Unidos podría estar a punto de atacar a la República Islámica.

“En cierto modo, fue bien. Acordaron reunirse posteriormente”, declaró el vicepresidente JD Vance a Fox News el martes, tras las conversaciones. “Pero, en otros aspectos, quedó muy claro que el presidente ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y superar”. Vance mantuvo que Trump prefiere una solución diplomática, pero advirtió que “el presidente se reserva la capacidad de decidir cuándo considera que la diplomacia ha llegado a su fin natural”.

Un ex alto funcionario de inteligencia estadounidense que es asesor informal de la Administración Trump en materia de política para Oriente Medio declaró a Drop Site que, basándose en sus conversaciones con funcionarios actuales, estima que hay un 80-90% de probabilidades de que Estados Unidos lance ataques en las próximas semanas.

El extraordinario y costoso despliegue militar estadounidense sería suficiente para una campaña a gran escala contra Teherán que iría mucho más allá de los ataques limitados que se han producido en el pasado. “Me recuerda a lo que vi antes de la guerra de Iraq de 2003”, afirmó el teniente coronel retirado Daniel Davis, miembro senior y experto militar de Defense Priorities, en una entrevista con Drop Site News. “No se reúne este tipo de poder para enviar un mensaje. En mi opinión, esto es lo que se hace cuando se están preparando para utilizarlo. Lo que veo en el frente diplomático es simplemente un intento de mantener las cosas en marcha hasta que llegue el momento de lanzar la operación militar. Creo que todo el mundo, en ambos bandos, sabe hacia dónde aboca todo esto”.

Irán es consciente de que se enfrenta a una amenaza sin precedentes por parte de Estados Unidos si no se alcanza un acuerdo que se ajuste a las condiciones de Trump, según declaró a Drop Site la exfuncionaria del Pentágono Jasmine El-Gamal. “Esto no es un ensayo general”, afirmó. “Esto es definitivo. No se trata de las negociaciones del año pasado, ni del anterior, ni del anterior a ese. Están acorralados. No hay salida”.

El despliegue en curso incluye el estacionamiento de docenas de aviones, entre ellos cazas de combate F-15, cazas furtivos F-35, aviones de guerra electrónica Boeing EA-18G Growler y aviones de ataque terrestre A-10C en una base aérea militar en Jordania, a pesar de la reciente insistencia del Gobierno jordano en que su territorio no se utilizaría como base para atacar a Irán. En las últimas 48 horas, rastreadores de vuelos independientes también han observado el tránsito hacia la región de docenas de aviones de combate F-35, F-22 y F-16, junto con un gran número de aviones-cisterna que parten del territorio continental de Estados Unidos.

Dos grupos de combate de portaaviones —cada uno construido en torno a un portaaviones, varios destructores lanzamisiles armados con misiles Tomahawk y al menos un submarino—se encuentran también estacionados en las cercanías, junto con varios destructores y submarinos estadounidenses adicionales en aguas regionales cercanas a Irán para defenderse de los ataques con misiles balísticos, así como más de 30.000 militares estadounidenses y numerosas baterías antimisiles Patriot y THAAD repartidas por las bases militares regionales.

El portaaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra en la región desde finales de enero, también lleva una flota aérea de entre 60 y 70 aviones de combate, incluidos entre 40 y 45 cazas F-35C y F/A-18, así como aviones de guerra electrónica Growler, aviones de radar de alerta temprana y helicópteros de ataque MH-60.

El USS Gerald R. Ford, que la semana pasada fue redirigido de Venezuela a Oriente Medio, es el portaaviones más grande y avanzado del mundo, y puede operar con una combinación similar de hasta 75 aviones. “El Ford se utilizó para la campaña en Venezuela y, finalmente, para los ataques contra el presidente Nicolás Maduro. Y ahora lo están enviando a Oriente Medio. No volverá hasta dentro de varios meses. Así que se trata de una tripulación que ha sido llevada al límite”, dijo El-Gamal, especialista en política de Oriente Medio en el Departamento de Defensa. “El hecho de que ese portaaviones esté allí me dice que no se trata sólo de una rutina del tipo ‘Oye, vamos a sacar pecho’. No lo necesitaban. No necesitaban enviar ese segundo portaaviones para sacar pecho”.

El presidente Trump explicó la medida en unas declaraciones en Ft. Bragg como una amenaza a los iraníes en medio de las conversaciones en curso, diciendo: “En caso de que no lleguemos a un acuerdo, vamos a necesitarlo”.

Negociaciones paralelas

En junio, la Administración Trump utilizó la excusa de preparar nuevas conversaciones con Irán como tapadera para lanzar un ataque sorpresa contra el país. Aviones de combate estadounidenses e israelíes lanzaron ataques militares y civiles por todo Irán y mataron a decenas de militares iraníes de alto y medio rango y a responsables de inteligencia, entre ellos se encontraban Mohammad Bagheri, el militar de más alto rango de Irán, Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y Amir Ali Hajizadeh, jefe de operaciones aeroespaciales del Consejo del CGRI, que dirigió los ataques con misiles balísticos de Irán. Los ataques también causaron la muerte de varios científicos nucleares iraníes. Se estima que el número de muertos en los ataques supera los 1.000, entre ellos al menos 400 civiles, además de otros 4.000 iraníes heridos, tanto militares como civiles.

En un discurso pronunciado el martes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, adoptó un tono desafiante y denunció el enfoque de la administración Trump respecto a las negociaciones nucleares, alegando que un ultimátum no es una negociación. “Los estadounidenses dicen: ‘Negociemos sobre vuestra energía nuclear, y el resultado de la negociación debe ser que no tengáis esa energía’”, dijo Jamenei. “Si ese es el caso, no hay lugar para la negociación; pero si realmente se van a llevar a cabo negociaciones, determinar el resultado de las mismas por adelantado es un acto erróneo y absurdo”.

Reconociendo la “maravillosa armada” que Trump se ha jactado de enviar a la región, Jamenei dijo: “Los estadounidenses dicen constantemente que han enviado un buque de guerra hacia Irán. Por supuesto, un buque de guerra es un arma militar peligrosa. Sin embargo, más peligrosa que ese buque de guerra es el arma que puede enviarlo al fondo del mar”. Añadió: “El presidente de los Estados Unidos ha dicho que, durante 47 años, los Estados Unidos no han sido capaces de eliminar a la República Islámica. Es una buena confesión. Y yo le diría que tampoco van a poder conseguirlo en esta ocasión”.

El ejército israelí ha indicado también que se está preparando para una posible guerra con Irán. Tras reunirse con Trump en Washington D. C. la semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó su propia lista de prioridades, que incluía poner fin al programa de enriquecimiento de Irán y abordar su capacidad en materia de misiles balísticos. “El presidente Trump está decidido a agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, que ahora cree que es posible debido a las circunstancias que se han creado con esa proyección de fuerza”, dijo Netanyahu en una conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses. “Y el hecho de que, como él dice, Irán debe comprender sin duda que la última vez perdió una oportunidad, por lo que cree que hay una gran probabilidad de que esta vez no la pierda. No les ocultaré que expreso mi escepticismo ante cualquier acuerdo con Irán”.

El-Gamal, exdirectora para Siria y Líbano de la Oficina del secretario de Defensa para Política bajo la administración Obama, declaró que cree que Trump preferiría llegar a un acuerdo que pueda afirmar que va más allá de cualquier concesión iraní realizada en el acuerdo nuclear de 2015 negociado por la administración Obama, concretamente en lo que se refiere a los misiles balísticos y el apoyo a los grupos de resistencia regionales. “Si puede conseguirlo sin una confrontación militar, lo aceptará”, dijo, y añadió rápidamente que es casi seguro que Irán seguirá manteniéndose firme en sus líneas rojas contra tales demandas.

“En este momento, el programa de misiles balísticos es básicamente lo único que le queda a Irán para mantener cualquier tipo de postura disuasoria, defenderse y proyectar algún tipo de poder en la región”, añadió. “¿Y qué es la República Islámica de Irán si no tiene la capacidad —cualquier gobierno, por cierto— de proyectar poder como actor importante en la región, mantener la capacidad disuasoria y defenderse? Entonces, más vale no ser un gobierno”.

La ex alta funcionaria de inteligencia estadounidense dijo a Drop Site que Trump tuvo la intención de atacar Irán en enero, pero no se mostró satisfecho con las opciones presentadas por el ejército basadas en los activos existentes en la región. La reanudación de las conversaciones diplomáticas le dio tiempo al Pentágono para enviar más armas, barcos y aviones, lo que amplió significativamente el alcance y el poder de las posibles operaciones. Los despliegues extensivos son necesarios no sólo para llevar a cabo ataques sostenidos contra Irán, sino también para posicionar municiones y aviones a fin de hacer frente a los ataques de represalia iraníes contra las instalaciones militares estadounidenses e Israel, que Irán ha indicado serían objeto de intensos bombardeos en caso de una guerra aérea liderada por Estados Unidos.

Aunque varios países árabes han declarado públicamente que no permitirán que su territorio o espacio aéreo se utilicen para un ataque contra Irán, en caso de ataques a gran escala, Estados Unidos necesitaría utilizar sistemas de mando y control y de selección de objetivos en varios países, así como capacidades satelitales y de vigilancia.

Los recursos militares en estos países, incluidos los avanzados sistemas de misiles estadounidenses, también se utilizarían para hacer frente a las represalias iraníes.

“Todo estaba preparado” para atacar en enero, dijo Davis, “y entonces, de repente, no se llevó a cabo”. Netanyahu estaba preocupado porque se necesitaban más capacidades defensivas para responder a las represalias iraníes, dijo, y estas preocupaciones fueron compartidas por los planificadores de guerra del Pentágono. “Y creo que eso fue lo que lo retrasó”, añadió Davis. “Y luego, por supuesto, justo después de eso, se vio esta gran oleada de misiles de defensa aérea por todas partes”.

Tras la toma de posesión de Trump en enero de 2025, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, pidió a Davis que se uniera a la administración en un puesto de alto nivel en el que habría supervisado la elaboración del Informe Diario Presidencial, un resumen exhaustivo de inteligencia que se presenta cada mañana al presidente. En marzo, mientras Davis se sometía al proceso de verificación de antecedentes, Gabbard retiró su candidatura tras las protestas de legisladores y grupos proisraelíes, que alegaron las críticas de Davis a Israel, la guerra de Gaza y su oposición a los ataques militares contra Irán. Davis afirmó que mantiene el contacto con lo que describió como algunas de las pocas «mentes sensatas en materia de política exterior» que quedan en la administración. “Están fuera de sí porque se sienten impotentes”, afirmó. “Sólo pueden llegar hasta cierto punto para decir algo, o de lo contrario serán destituidos o marginados”.

Basándose en su experiencia con la planificación y las misiones bélicas estadounidenses en el pasado, Davis afirmó que cree que el ejército atacaría primero la defensa aérea, el mando y control, las instalaciones de comunicaciones y los altos mandos del CGRI iraní. También atacaría las capacidades ofensivas de misiles, los lanzadores móviles, las bases navales y los buques de Irán. “Perseguiremos a los líderes políticos simultáneamente con gran parte de esto. Es posible que incluso lo hagan al mismo tiempo que intentan eliminar la defensa aérea, para que no tengan oportunidad de refugiarse en búnkeres o similares”, afirmó Davis. “Creo que esa es la idea, porque si se puede eliminar a los altos mandos y decapitar al régimen, entonces existe la posibilidad de que el pueblo se levante, al menos según esa teoría esperanzadora”. Añadió que es probable que Estados Unidos también lleve a cabo ataques más amplios contra las fuerzas de seguridad iraníes que pudieran utilizarse para sofocar o aplastar los levantamientos o disturbios internos.

El-Gamal dijo que cree que los planificadores de guerra estadounidenses están anticipando contraataques iraníes sin precedentes y tratarán de atacar preventivamente su infraestructura ofensiva. “Hay que detener cualquier cosa que los iraníes hayan planeado antes incluso de que tengan la oportunidad de empezar. Es algo parecido a destruir la flota aérea de un país antes de ir a la guerra”, dijo. “Si lo miras desde esa perspectiva y observas los recursos que se están enviando a la región y lo que los iraníes podrían estar planeando como ataques de represalia contra el grupo de ataque del portaaviones, ataques contra el personal estadounidense en la región, y si se analiza todo lo que se necesitaría para llevar a cabo esos ataques —los misiles balísticos, los misiles de corto alcance, los shaheds (drones iraníes)—, entonces habría que tener un plan para atacar todo eso desde el principio, desde el inicio. Y si vas a asumir o a prepararte para que las negociaciones fracasen, ese tendría que ser el plan”.

La estrategia de Trump

Tras los ataques de junio, Trump y otros altos funcionarios se jactaron de haber acabado efectivamente con el programa nuclear de Irán. “Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo”, declaró Trump en un discurso pronunciado en la Casa Blanca el 21 de junio. “Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente destruidas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó: “Nuestra campaña de bombardeos ha destruido la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo: “Ha sido una destrucción completa y total. Están en mala situación. Hoy en día están muy por detrás de donde estaban”.

Desde esos ataques, los medios de comunicación han sugerido que Irán está reconstruyendo y fortificando en secreto las instalaciones de misiles dañadas en los anteriores ataques estadounidenses e israelíes. Pero las imágenes de satélite que muestran la construcción o reconstrucción de túneles de acceso, en las que se basan estos informes de los medios de comunicación, no son pruebas de intentos de fabricar armas nucleares.

Durante años, las estimaciones de la inteligencia nacional estadounidense han socavado sistemáticamente el tono alarmista de los altos funcionarios estadounidenses e israelíes que advierten sobre la capacidad de Irán para fabricar una bomba nuclear de forma inminente. Esas evaluaciones determinaron que Irán detuvo su programa de armas nucleares a finales de 2003. Durante décadas, Jamenei ha mantenido su oposición a la producción o el uso de armas de destrucción masiva. E Irán ha declarado públicamente que el daño causado a su capacidad de misiles por la guerra de junio fue mucho menos significativo de lo que afirmaba Estados Unidos y que ha trabajado para reconstruir su capacidad y sus arsenales de misiles convencionales.

Además del aumento del poderío militar estadounidense, la Casa Blanca también se ha involucrado en una prolongada guerra económica contra Irán, que los funcionarios de la administración Trump han descrito en términos cada vez más contundentes como una herramienta para generar malestar social dentro del país.

En una audiencia del Senado a principios de este mes, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, describió una política destinada a infligir el máximo daño económico a los iraníes de a pie, atacando la fortaleza de la moneda iraní. “Lo que hemos hecho es crear una escasez de dólares en el país”, dijo Bessent en respuesta a las preguntas de la senadora Katie Britt (republicana por Alabama), afirmando que la política había alcanzado su “gran culminación” en diciembre con el colapso de uno de los bancos más grandes del país. “La moneda iraní entró en caída libre, la inflación se disparó y, esa forma, hemos visto cómo el pueblo iraní salía a la calle”, dijo Bessent.

Las declaraciones se hicieron eco de otras anteriores realizadas por Bessent en el Foro Económico Mundial de Davos a finales de enero, tras los disturbios públicos masivos en Irán. Tras las grandes manifestaciones pacíficas que comenzaron a finales de diciembre contra las condiciones económicas del país, las protestas se tornaron violentas el 8 de enero, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que dejarían miles de iraníes muertos. Bessent describió la política estadounidense hacia Irán en ese momento como “arte de gobernar la economía, sin disparar un solo tiro”, y añadió que el levantamiento demostraba que “las cosas están avanzando de manera muy positiva en tal sentido”.

Cuando estallaron los disturbios y se extendieron por todo el país, Trump pidió a los iraníes que tomaran las instituciones estatales y prometió que la ayuda para apoyar la insurrección estaba en camino. Las comisarías, mezquitas, hospitales y otros lugares fueron atacados mientras las fuerzas de seguridad utilizaban una fuerza abrumadora para aplastar la rebelión. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han afirmado que gran parte de la violencia consistió en ataques generalizados y no provocados por parte de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes pacíficos, mientras que Teherán calificó los acontecimientos como actos de terrorismo organizados desde el extranjero.

Antes de las conversaciones diplomáticas que comenzaron el 6 de febrero en Omán, Estados Unidos e Israel intentaron imponer un ultimátum a la parte iraní. No sólo exigieron una reducción drástica de la capacidad nuclear civil de Irán, sino también una degradación significativa de la capacidad de misiles balísticos del país, tanto en términos de arsenal como de alcance, y el fin del apoyo de Irán a los movimientos y grupos de resistencia armada en la región. Irán rechazó ese planteamiento e insistió en que sólo negociaría sobre la cuestión nuclear.

“La mejor manera en que podría caracterizarlas es que se trata de un distanciamiento de la realidad”, dijo Davis sobre las conversaciones que ha mantenido recientemente con actuales funcionarios de defensa estadounidenses. Afirmó que algunos de ellos han hablado de una administración que busca una operación exitosa como el reciente secuestro de Maduro en Venezuela o el derrocamiento de Muamar el Gadafi en Libia en 2011, lo que daría a Trump la apariencia de una rápida victoria en el cambio de régimen. “Tenemos un plan A, que es el modelo de Libia, quizá incluso más que el modelo de Venezuela, según el cual el pueblo se levantará y hará sobre el terreno lo que nosotros no podemos hacer porque no tenemos tropas terrestres”, afirmó. “Ahí está el problema. Si el plan A no funciona, no tenemos fuerzas terrestres. Las posibilidades de decapitar al régimen, incluso con esta enorme potencia de fuego, y es enorme, sin duda alguna, creo que les sorprenderá y les decepcionará. Entonces, ¿qué vas a hacer después?”.

El-Gamal dijo que las sugerencias de que Reza Pahlavi, el hijo del dictador derrocado que huyó de Irán en 1979 cuando comenzó la revolución islámica, o el MEK (Mojahedin-e-Khalq), vinculado a Israel, una facción fanática similar a una secta que ha logrado acercarse a los políticos estadounidenses, serían actores importantes en una operación de cambio de régimen son una fantasía. Irán no es comparable a Siria, dijo, donde hubo una guerra civil prolongada, en la que participaron múltiples facciones armadas y se contó con un importante apoyo militar y de inteligencia occidental para derrocar al Gobierno de Asad e instalar un sustituto. Lo más probable, dijo, es que los planificadores militares y de inteligencia estadounidenses crean que, si decapitan a los líderes del país, podrían llegar a un acuerdo con los funcionarios supervivientes, de forma similar a lo que está ocurriendo en Venezuela.

“Eliminas lo mínimo necesario en la cúpula y mantienes todo lo posible y entonces se convierte en un régimen dócil. Es exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela”, afirmó. “Si yo estuviera sentada en el Pentágono pensando: ‘Bien, ¿cómo hacemos esto sin arriesgarnos a que un país de 90 millones de habitantes se convierta esencialmente en un Estado fallido?’, creo que eso es lo que intentaría planificar. Así que analizaría: ¿qué activos vamos a eliminar? ¿A qué personas y personal vamos a eliminar? ¿A quiénes vamos a mantener? ¿Qué recursos de inteligencia, en su mayoría israelíes, vamos a activar para enviar los mensajes que necesitamos a los restos del régimen? ¿Y cómo vamos a darle la vuelta a esta situación rápidamente para que no quede un vacío de poder?».

El nivel de fuerza militar que se encuentra ahora o que pronto se estacionará alrededor de Irán sería suficiente para una operación militar a gran escala que podría durar varias semanas o más. La presencia logística en la región también sugiere que Estados Unidos podría facilitar el abastecimiento de combustible y el apoyo a aviones pesados de largo alcance que podrían lanzar ataques desde territorio estadounidense, similares a los que atacaron las instalaciones nucleares iraníes durante la Guerra de los 12 Días.

“Durante el verano, Estados Unidos e Israel demostraron que pueden destruir o eludir las defensas aéreas iraníes. Probablemente no se necesiten ocho portaaviones en el teatro de operaciones, porque los aviones estadounidenses pueden operar con un alto grado de confianza entrando y saliendo del espacio aéreo iraní”, afirmó Harrison Mann, excomandante del Ejército de los Estados Unidos y director ejecutivo de la Agencia de Inteligencia de Defensa para el Centro Regional de Oriente Medio y África. “Si se intentara provocar el colapso del régimen en China o Rusia, se necesitarían muchas más fuerzas. Esta sigue siendo una operación presupuestaria; lo más notable es lo que no hay, que es un número considerable de tropas terrestres. El plan parece consistir simplemente en destruir cosas hasta que los iraníes acepten una lista cada vez mayor de exigencias, o hasta que simplemente no quede ningún gobierno que pueda aceptar nada”.

En respuesta a esta escalada, Irán ha insinuado que podría tomar medidas durante un conflicto para detener el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica vital para los flujos energéticos mundiales por la que pasa aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

El lunes, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán inició unas maniobras militares con fuego real en el estrecho. Las autoridades iraníes calificaron las maniobras como una prueba de respuesta rápida recíproca a las amenazas, y una señal de que pueden amenazar uno de los puntos críticos del mundo para el petróleo y el gas si se les presiona más.

“Los misiles iraníes causaron estragos contra los mejores sistemas de defensa antimisiles del mundo en Israel durante la Guerra de los 12 días. Irán también cuenta con lanchas rápidas muy potentes que pueden operar en el entorno del golfo Pérsico y el mar de Omán. Pueden controlar todo lo que hay allí”, afirmó Mostafa Khoshchesm, analista de seguridad cercano al Gobierno iraní. “Una segunda opción es cerrar el estrecho de Ormuz minándolo, hundiendo barcos y atacando buques con misiles desde cualquier punto de Irán”.

En casos anteriores en los que Israel y Estados Unidos han bombardeado Irán en los últimos dos años, Irán ha respondido con ataques calibrados para evitar matar a personal militar estadounidense y a civiles israelíes, y ha participado en una coreografía previa al ataque con Estados Unidos a través de canales secretos. La estrategia tenía como objetivo que Irán pudiera responder sin que la situación se agravara drásticamente y derivara en una guerra a mayor escala. Desde principios de enero, los funcionarios iraníes han advertido que ya no operarán bajo esas reglas de combate informales y que tienen la intención de infligir daños reales en cualquier ataque futuro. Davis, el oficial retirado del Ejército, dijo que cree que Estados Unidos está subestimando la capacidad misilística de Irán.

“He oído decir a personas con acceso a los más altos niveles del Pentágono que hay quienes afirman: ‘Creo que podemos hacer frente al ejército iraní y a sus ataques con misiles. Creo que podemos defendernos adecuadamente’”, señaló Davis. “Yo no lo creo. Creo que Irán demostró en la Guerra de los 12 días que podía penetrar los mejores sistemas de defensa aérea integrados que tenemos. Pienso que es una mala apuesta, ni siquiera una apuesta, sino una jugada arriesgada, decir: ‘Creo que podemos soportar esto y aun así derribarlos y hacernos con sus misiles ofensivos antes de que tengan la oportunidad de dispararnos’”. (Tomado de Voces del Mundo).

Imagen de portada: Foto de Reuters.