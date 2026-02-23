Gaza: Los “evaporados”

Protección Civil de Gaza ha documentado 2.842 palestinos “evaporados” desde el inicio del genocidio en octubre de 2023, dejando solo rastros de sangre o pequeños fragmentos de carne

En la madrugada del 10 de agosto de 2024, Yasmin Mahani caminó por las ruinas humeantes de la escuela al-Tabin en la ciudad de Gaza, en busca de su hijo, Saad. Encontró a su marido gritando, pero no había rastro de Saad.

“Entré en la mezquita y me encontré pisando carne y sangre”, dijo Mahani a Al Jazeera Arabic para un repotaje de investigación emitido el lunes (09 de febrero de 2026). Buscó en hospitales y morgues durante días. “No hemos encontrado nada de Saad. Ni siquiera un cuerpo para enterrar. Esta fue la parte más difícil”.

Mahani es uno de los miles de palestinos cuyos familiares simplemente desaparecieron durante la guerra genocida de Israel contra Gaza, que asesinó a más de 72.000 personas.

Según la investigación de Al Jazeera Arabic, El resto de la historia, los equipos de Protección Civil en Gaza han documentado 2.842 palestinos “evaporados” desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, dejando solo rastros de sangre o pequeños fragmentos de carne.

Expertos y testigos han atribuido este fenómeno al uso sistemático por parte del régimen israelí de armas térmicas y termobáricas prohibidas internacionalmente, a menudo llamadas bombas de vacío o aerosol, capaces de generar temperaturas superiores a 3.500 grados.

Siniestra contabilidad forense

La cifra de 2.842 no es una estimación, sino el resultado de una siniestra contabilidad forense de la Protección Civil de Gaza.

El portavoz Mahmoud Basal explicó a Al Jazeera que los equipos utilizan un “método de eliminación” en los lugares atacados. “Entramos en una casa objetivo y restamos al número conocido de ocupantes los cuerpos recuperados”, dijo Basal. “Si una familia nos dice que había cinco personas dentro, y solo recuperamos tres cuerpos intactos, consideramos que los dos restantes se ‘evaporaron’, pero solo después de que una investigación exhaustiva no encuentre más que rastros biológicos, trazos de sangre en las paredes o pequeños fragmentos como trozos de cuero cabelludo”, agregó.

La química del borrado

La investigación detalló cómo las composiciones químicas específicas de las municiones israelíes transforman los cuerpos humanos en cenizas en cuestión de segundos.

Vasily Fatigarov, un experto militar ruso, explicó que las armas termobáricas no solo matan; hacen desaparecer la materia. A diferencia de los explosivos convencionales, estas armas dispersan una nube de combustible que arde para crear una enorme bola de fuego y un efecto de vacío.

“Para prolongar el tiempo de combustión, se añaden polvos de aluminio, magnesio y titanio a la mezcla química”, dijo Fatigarov. “Esto eleva la temperatura de la explosión a entre 2.500 y 3.000 grados”.

Según la encuesta, el calor intenso a menudo es generado por el tritonal, una mezcla de TNT y polvo de aluminio utilizado en bombas fabricadas en EEUU como la MK-84.

El Dr. Munir al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Palestina en Gaza, explica el impacto biológico de tal calor extremo en el cuerpo humano, que está compuesto por aproximadamente un 80% de agua.

“El punto de ebullición del agua es de 100 grados”, dijo al-Bursh. “Cuando un cuerpo está expuesto a una energía superior a 3.000 grados combinada con presión masiva y oxidación, los fluidos hierven instantáneamente. Los tejidos se evaporan y se convierten en cenizas. Es químicamente inevitable”.

Anatomía de las bombas

La investigación identificó municiones específicas fabricadas en EEUU utilizadas en Gaza que están relacionadas con estas desapariciones:

MK-84 ‘Hammer’: Esta bomba no guiada de 900 kg (2.000 lb) llena de tritonal genera un calor de hasta 3.500°.

BLU-109 bunker buster: Utilizada durante un ataque contra al-Mawasi, una zona que Israel había declarado “zona segura” para los palestinos desplazados por la fuerza en septiembre de 2024, esta bomba evaporó a 22 personas. Tiene una carcasa de acero y un cohete con temporizador, que se entierra antes de detonar una mezcla explosiva PBXN-109. Esto crea una gran bola de fuego dentro de espacios cerrados, incinerando todo lo que está a su alcance.

GBU-39: Esta bomba deslizante de precisión se utilizó durante el ataque a la escuela al-Tabin. Utiliza el explosivo AFX-757. “La GBU-39 está diseñado para mantener la estructura del edificio relativamente intacta mientras destruye todo en el interior”, señaló Fatigarov. “Mata a través de una onda de presión que rompe los pulmones y una onda térmica que incinera los tejidos blandos”.

Basal, de Protección Civil, confirmó que encontró fragmentos de alas de GBU-39 en sitios donde los cuerpos habían desaparecido.

“Un genocidio mundial, no solo israelí”

Según los expertos legales, el uso de estas armas ciegas involucra no solo a Israel, sino también a sus proveedores occidentales. “Es un genocidio mundial, no solo israelí”, señala la abogada Diana Buttu, profesora de la Universidad de Georgetown en Qatar.

Hablando en el Foro Al Jazeera en Doha, Buttu sostuvo que la cadena de suministro es una prueba de complicidad. “Estamos viendo un flujo continuo de estas armas procedentes de EEUU y Europa. Saben que estas armas no distinguen entre un combatiente y un niño, pero siguen enviándolas”.

Buttu subrayó que, de acuerdo con el derecho internacional, el uso de armas que no pueden distinguir entre combatientes y no combatientes constituye un crimen de guerra.

“El mundo sabe que Israel posee y utiliza estas armas prohibidas”, dijo Buttu. “La pregunta es por qué se les permite escapar al sistema de responsabilidad penal”.

Colapso de la justicia internacional

A pesar de las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia contra Israel en enero de 2024, ordenándole prevenir los actos de genocidio, y una orden de detención de la Corte Penal Internacional emitida contra el primer ministro del régimen israelí Benjamin Netanyahu en noviembre de 2024, los asesinatos se han intensificado.

Tariq Shandab, profesor de derecho internacional, sostiene que el sistema de justicia internacional ha “fallado la prueba de Gaza”.

“Desde el acuerdo de ‘alto el fuego’ (en octubre), más de 600 palestinos han sido asesinados”, apunta Shandab. Señala que la guerra continua a través del asedio, la hambruna y los ataques. “El bloqueo de los medicamentos y los alimentos es en sí mismo un crimen contra la humanidad”.

Shandab señala la “impunidad” otorgada a Israel por el derecho de veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, cree que los tribunales de jurisdicción universal en países como Alemania y Francia podrían ofrecer una vía alternativa para hacer justicia, siempre que haya voluntad política (que no la hay).

Para Rafiq Badran, que perdió cuatro hijos en el campo de refugiados de Bureij durante la guerra, estas definiciones técnicas significan poco. Solo pudo recuperar pequeñas partes de los cuerpos de sus hijos para enterrarlos.

“Cuatro de mis hijos simplemente se evaporaron”, dijo Badran, conteniendo las lágrimas. “Los he buscado un millón de veces. No quedaba ni una sola pieza. ¿A dónde fueron?” (Tomado de La haine).

Imagen de portada: Foto de Hora do povo.