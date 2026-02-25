Im-pe-ria-lis-mo

El repaso es aconsejable y a veces absolutamente necesario, como ahora. Lo que ha venido anunciando Donald J. Trump desde que asumió el poder y a partir de sus concreciones, el imperialismo contemporáneo se ha mostrado brutal, descarnado y genocida. Pero no porque nos llegue como lumbre a los ojos hay que omitir su referencia, al contrario.

Por razones ideológicas, de oportunismo político o por simple desinformación, no son pocos los que rechazan, omiten o ignoran la categoría denominada imperialismo. Antes permanecía recluida a un ámbito académico y si acaso periodístico; ahora, su violencia estridente es tal que sus practicantes de otras latitudes, como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se refieran a grito herido al imperialismo estadunidense.

El imperialismo nace capitalista y el capitalismo nace expansionista. Su raíz más remota la hallamos en la aparición de la propiedad privada, su transmisión hereditaria y el Estado, hace alrededor de 5 mil años. Hemos vivido, desde entonces, la experiencia y nefastas consecuencias del imperio y, bajo el sistema capitalista mundial, del imperialismo.

No hay Estado que no haya sido producto de una concentración de la riqueza y de su correspondiente centralización del poder político, ideológico (religioso), civil y militar. La propiedad de ciertos territorios, su explotación y traslado vía hereditaria requerirán, para su defensa e impulsos expansivos, de la formación de una milicia más o menos permanente. Algunas familias se erigen en poseedoras de ese territorio y sus recursos. Una de ellas adquirirá el liderato mediante alianzas o combates con otros internos y externos. De allí resulta un jefe que devendrá, con mayor riqueza y poder en sus manos, en un rey.

De la guerra y/o las alianzas con otros reinos resulta la fuerza de trabajo esclava que potencia la riqueza y su concentración; uno de ellos se torna la cabeza de un imperio. El imperialismo va a operar de la misma manera: una potencia imperialista coaliciona con otras y busca, mediante la guerra y las alianzas, imponer su poder a estados más débiles y sus puntos estratégicos para poder competir con su o sus rivales a escala regional o planetaria.

Los imperios, como antes los reinos, tienen por designio el dominio de la riqueza en territorios ajenos. Nadie como el fraile dominico Antonio de Montesinos para sintetizar este fenómeno en su sermón “de adviento” (1511) frente a las autoridad política y eclesiástica de Santo Domingo: “(Vosotros) los matáis (a los indígenas) por sacar y adquirir oro cada día”. Desde entonces, imperios y potencias imperialistas han seguido esa ruta: apoderarse de la riqueza, un mayor plusvalor derivado de la fuerza de trabajo barata y el mercado de los países con menor desarrollo.

Expansionismo y guerra van de la mano. En la época colonial, la conquista armada da lugar al extraccionismo por la vía del tributo, la exacción o el robo legalizado. Lo que ahora realiza Estados Unidos es simplemente una modalidad de las antiguas acciones imperiales, sumada a la segunda potencia de la acumulación capitalista que es el imperialismo, un fenómeno más reciente, cuya propela es el capitalismo financiero (la fusión del capital industrial y bancario puesto a especular).

Ese proceso explica, ahora, la complicidad euroestadunidense con Israel en el genocidio palestino y en los ataques recientes de Washington a Venezuela, Cuba, Colombia, México. Las modalidades fácticas o discursivas pueden variar, no sus resultados: mayor acumulación de riqueza y poder de decisión por encima de la potestad soberana de otros pueblos.

El colonialismo abre una nueva posibilidad de acumular riquezas y poder político en manos de los núcleos metropolitanos a costa de las sociedades conquistadas. Europa es su epicentro. Varios países de este continente serán, con Estados Unidos más tarde, los promotores y beneficiarios del imperialismo.

El desarrollo de la tecnología y las armas permiten a las potencias imperialistas el control social y la extracción de las riquezas de las sociedades más débiles mediante la exportación de capitales excedentes, generalmente monopólicos u oligopólicos. El mismo objetivo: hacerse en ellas de sus recursos naturales y utilidades más altas. Mediante el sometimiento por la fuerza militar, compra, amedrentamiento o chantaje se convierte a ciertos gobiernos y/o su oposición en los agentes de la acumulación capitalista (casos recientes: Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras).

Y también mediante las políticas económicas dictadas desde los propios estados metropolitanos y empresas multinacionales vinculadas a ellos. Los bancos e instituciones financieras internacionales, mediante el mecanismo de préstamo-deuda, complementan el expolio.

Hasta el segundo mandato de Trump, la riqueza obtenida de esa manera apelaba a diferentes maniobras de simulación (propaganda, educación, religión, información, redes sociales, inteligencia artificial) para manipular a la población y hacer que se viera como normal la realidad imperialista. Hoy la simulación es sustituida por exigencias y ucases aspaventosos.

Fueron 300 años los que nos mantuvimos como colonias. Muy pocos parecen serlo para los Trump, las Díaz Ayuso, los Milei, las Machado, los Verástegui o los Salinas Pliego. La cuenta del neocolonialismo y la fase imperialista va corriendo. Además de explicar su realidad, la resistencia urge a combatirla, como parte del yudo anticapitalista, por muy diversas y creativas vías (Tomado de La Jornada).

Imagen de portada: Foto de El Viejo Topo.