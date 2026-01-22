Festival de la Prensa: seis veces transformación

“Frente a realidades nuevas, donde el espacio de la comunicación es campo de batalla, debemos potenciar la sostenibilidad de la gestión económica de los medios. No existe contradicción entre su responsabilidad de defender la verdad de nuestro proyecto social, producir y reproducir y los valores de la Revolución y la identidad nacional, y sostener una gestión económica eficiente”, señaló Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios (MFP), a los participantes en el VI Festival Virtual Nacional de la Prensa “Julio García Luis”.

En su conferencia “Medios de comunicación y gestión innovadora: un camino necesario en la construcción del socialismo cubano”, leída en la sede central de la UPEC por el vicepresidente Francisco Rodríguez Cruz -y escuchada en las provincias por el sistema de videoconferencia de la organización-, el titular del MFP elogió el impulso conjunto a la transformación de la gestión económica de los medios, que identificó como “… un acto de creatividad revolucionaria que ha asimilado las proyecciones del modelo cubano de desarrollo socialista en el ámbito mediático”.

Con la presencia del presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, y del vicepresidente Juan Carlos Ramírez Heras y otros colegas, la reflexión del ministro reconoció que, hasta la fecha, 28 medios de comunicación se han incorporado al experimento en los modelos de gestión integral, “… un proceso de tránsito hacia la autofinanciación que asume en una primera etapa el régimen de unidades presupuestadas con tratamiento especial”.

El ministro repasó beneficios concretos de este proceso, como su impacto positivo en el bienestar y la estimulación de los trabajadores, la elevación del reconocimiento al talento y al esfuerzo de profesionales y técnicos, así como la liberación paulatina de cargas al presupuesto del Estado. De igual modo, el proceso promueve una organización más eficaz y moderna en tanto se reestructuran plantillas y se aprovecha mejor la fuerza calificada.

Regueiro Ale considera que la tarea de esta transformación es compleja y desafiante porque “… exige valentía, inteligencia colectiva y una fidelidad inquebrantable a nuestro proyecto socialista”, por lo cual llamó a los periodistas a ser “… no solo cronistas de este cambio, sino protagonistas activos”.

La segunda jornada del VI Festival Virtual Nacional de la Prensa Julio García Luis incluye un concurso que esta vez ha recibido 22 trabajos: siete de ellos de medios nacionales, y el resto bajo el crédito de colectivos de nueve provincias.

Este jueves, fueron apreciados proyectos de los periódicos Vanguardia, 26, Cinco de Septiembre y Palante, así como del telecentro TunasVisión, la Universidad Ignacio Agramonte y Radio Cumanayagua.

En una jornada de sonoro silencio tras la pantalla del video -seguramente los apagones en otras provincias tuvieron mucho que ver- los comentarios colaterales en torno a un proyecto quedaron solo en Palante, que, en pantalla y en vivo, pintó una sonrisa a los participantes con las estampas, desde los códigos de la digitalización, de personajes entrañables para todos los cubanos.

El viernes 23, tras la presentación de los trabajos que restan, el jurado del Festival hará públicos los ganadores de los premios “A la innovación Juan Antonio Borrego Díaz”, el Premio Especial Centenario de Fidel, así como los premios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y del Instituto de Información y Comunicación Social.