Movilicemos la solidaridad gremial con los trabajadores de los medios afectados por Melissa

Mensaje de la Presidencia de la UPEC

Queridos colegas:

Mientras seguimos con orgullo la amplia y muy sensible cobertura que se realiza a los efectos del huracán Melissa y la posterior recuperación, por parte de los medios territoriales y locales, junto a equipos de apoyo de los medios nacionales, tanto en los espacios tradicionales como en los virtuales, que suscita la admiración y el respeto de la ciudadanía y el reconocimiento de las autoridades, desde la UPEC indagamos, a través de los ejecutivos de la organización, cuáles fueron las consecuencias directas para los trabajadores de los medios y sus familias del paso del huracán.

Lo hacemos con el propósito de conocer la dimensión específica de las afectaciones entre nuestro sector, con el objetivo de, como ocurrió frente a otros huracanes que impactaron al país, movilizar la solidaridad financiera del gremio, de enorme valor en las circunstancias actuales.

En estos momentos numerosas delegaciones de base hacen donativos de forma más amplia con el resto de los damnificados, para los que recabamos ayudas en un mensaje anterior, que canalizamos a través de los CDR. Este mismo 6 de noviembre los trabajadores de la Casa Central de la Prensa, junto a los del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y la Editorial Pablo de la Torriente, entregamos en la sede nacional de la organización de masas una ayuda consistente en arroz, coditos, espaguetis, galletas, aseo personal, ropas y calzados.

Aunque todavía no fue posible contactar con todos los trabajadores de los medios locales en las amplias zonas afectadas, los reportes de las presidencias provinciales de la UPEC muestran sensibles daños en viviendas, pérdidas de equipos y recursos esenciales entre numerosos profesionales de varios medios, que serían difíciles de recuperar sin el más amplio apoyo de los integrantes de la UPEC y el resto del personal de los medios dispuesto a sumarse.

El Grupo de Trabajo de la Presidencia decidió que lo más pertinente es que la delegación provincial de la UPEC en Granma disponga la cuenta con el número 9234 0699 9639 8107, teléfono a confirmar 52141750, desde la cual se canalizaría la ayuda financiera a quienes la requieran en las restantes zonas afectadas.

También el Grupo de Trabajo de la Presidencia consideró proponer, a todos aquellos en condiciones económicas de asumirlo, que el apoyo financiero sea de mil pesos percápita. Los que no estén en condiciones de hacerlo pueden donar los montos que estén a su alcance.

Estamos seguros de que, en correspondencia con el humanismo, hermandad gremial y sensibilidad social que siempre nos honraron, la membresía de nuestra UPEC estará a la altura de este llamado altruista y generoso para contribuir a aliviar las pérdidas materiales de nuestros hermanos orientales.

El agradecimiento anticipado a quienes se sumen a esta propuesta.

Reiteramos el abrazo fraternal en esta hora difícil de nuestra Cuba.