 Convocatoria Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio 2026

La Unión de Periodistas de Cuba convoca al Concurso Nacional de Periodismo 26 de julio correspondiente al año 2026, en saludo a los aniversarios 73 y 63 del asalto al Cuartel Moncada y la fundación de la Upec, respectivamente.

Podrán participar todos los profesionales de la prensa cubana, miembros de la Upec, con trabajos publicados entre el primero de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. También pueden concursar los estudiantes de Periodismo, en igualdad de condiciones con el resto de los colegas.

El premio consistirá en diploma y 5.000 pesos en cada género y subcategoría de las siguientes categorías:

Prensa escrita y agencias informativas

Radio

Periodismo audiovisual

Periodismo hipermedia

Fotografía

Periodismo gráfico

En todas las categorías se podrán presentar trabajos en equipo y el premio sería compartido.

El plazo de admisión para la entrega de los trabajos vence el viernes 5 de junio de 2026.

Las obras y la información acompañante deben enviarse mediante comunicación digital. Los concursantes en Prensa escrita y agencias informativas, Fotografía y Periodismo gráfico enviarán sus trabajos (pdf de la publicación) y la información complementaria al correo electrónico concursos@upec.cu, debidamente identificados con los datos que se solicitan en la convocatoria.

En Periodismo hipermedia enviarán a ese propio correo el enlace del sitio web donde están publicados los materiales presentados, debidamente identificados.

En el asunto del mensaje de correo especificarán Concurso 26 de Julio 2026. Por esa vía, recibirán acuse de recibo cuando sean descargados los materiales en las oficinas centrales de la Upec.

Los periodistas que presenten trabajos en Radio enviarán sus grabaciones y expedientes a los correos silvialike@gmail.com y al ivonne.albelo@icrt.cu debidamente identificados y especificando en el asunto del mismo, Concurso 26 de Julio 2026.

Los trabajos y expedientes de Periodismo audiovisual deben ser enviados al Canal Cubano de Noticias, debidamente identificados y especificando igualmente en el asunto del mismo, Concurso 26 de Julio 2026.

Todos los archivos deben indicar en el nombre del fichero:

– Provincia

– Autor

– Categoría a concursar

– Género o subcategoría en que concursa

-Categorías a concursar con sus géneros y subcategorías:

Prensa escrita y agencias informativas:

En los géneros y subcategorías:

Información Reportaje Crónica Entrevista/perfil Testimonio Comentario Artículo Infografía

En esta categoría podrán concursar los trabajos publicados también en la web que no posean los recursos multimediales.

Radio:

En los géneros y subcategorías:

Información Reportaje Crónica Entrevista/perfil Comentario Testimonio Radio documental Programas informativos (hasta una hora de duración)

Periodismo audiovisual:

En los géneros y subcategorías:

Información Reportaje Crónica Entrevista/perfil Testimonio Comentario Documental Programas informativos (hasta una hora de duración) Infografía Mejor fotografía de televisión

Periodismo hipermedia:

En los géneros y subcategorías:

Blog personal Dossier periodístico hipermedia Cobertura en redes sociales Información Reportaje Crónica Entrevista/perfil Testimonio Comentario Artículo Infografía

Se considerará los géneros y subcategorías que cumplan en este caso rasgos fundamentales de la comunicación en la web: interactividad, hipertextualidad y multimedialidad.

Fotografía:

En las subcategorías:

Foto informativa Fotorreportaje Foto para entrevista

Periodismo gráfico:

En las subcategorías:

Caricatura, historietas e ilustraciones Diseño en prensa escrita Diseño en la web

Además, se otorgarán los siguientes premios especiales:

Premio por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro:

Se otorgará un premio único, sin distinción de categoría, al trabajo que mejor refleje la vida, la obra y el legado de Fidel, así como la vigencia y guía de su pensamiento en la Revolución Cubana, a cien años de su nacimiento. Este premio consiste en diploma y 5.000 pesos.

Premio al Mejor Podcast:

Se otorgará un premio único, sin distinción de categoría, al Mejor Podcast como formato muy popular de compartir contenidos en la actualidad, herramienta para informar y conquistar seguidores en las redes digitales, y para convencer a los públicos. Este premio consiste en diploma y 5.000 pesos.

Premio sobre la guerra mediática contra Cuba:

Se otorgará un premio en cada una de las siguientes categorías: Prensa escrita y agencias informativas, Radio, Periodismo audiovisual, Periodismo hipermedia y Gráfica a los materiales más relevantes en el enfrentamiento a la guerra mediática contra nuestro país en las redes digitales. Puede ser individual o de un equipo de trabajo. Este premio consiste en diploma y 2.500 pesos.

Igualmente, como ya es tradicional, se entregarán los siguientes premios:

Premio de Fotografía Periodística Fernando Chenard Piña:

Este premio consiste en Diploma al medio de prensa cuyo colectivo de fotorreporteros haya presentado la muestra de mayor calidad al evento.

Premio de la Editorial de la Mujer:

La Editorial de la Mujer otorgará un premio al trabajo o conjunto de trabajos que mejor reflejen la temática de la mujer y la igualdad de género en las seis categorías: Prensa escrita, Radio, Televisión, Periodismo hipermedia, Fotografía y Gráfica.

El envío de estos trabajos seguirá el procedimiento similar al resto del Concurso 26 de Julio. En Prensa escrita, Periodismo hipermedia, Fotografía y Gráfica se enviarán al correo mujeresfmc@gmail.com y los archivos con las grabaciones de Radio y de Televisión se colocarán en un buzón Drive del autor y se enviará el enlace al propio correo mujeresfmc@gmail.com. En el asunto del mensaje debe especificarse Concurso 26 de Julio 2026.

Por esa vía recibirán un acuse de recibo.

Premio del Ministerio de Cultura:

El Ministerio de Cultura otorgará un premio al mejor trabajo de crítica artística y cultural que se haya publicado en las categorías de Prensa escrita, Radio, Televisión y Periodismo hipermedia.

Presentación de las muestras:

Todos los trabajos deberán ser acompañados con un documento que consigne los datos personales del autor:

Nombres y apellidos completos

Número del carné de identidad

Dirección particular

Órgano de prensa

Delegación de base

Número de carnet de la Upec

Fecha de publicación o emisión del trabajo

Cada autor podrá inscribir un solo trabajo por género, pero puede concursar en el mismo género si forma parte de un colectivo o equipo de autores.

Todos los trabajos se enviarán en formato digital de la siguiente manera:

Prensa escrita y agencias informativas: pdf de la página en que se publicó el material o la dirección electrónica (url) y fecha de publicación.

Radio: grabación digital del trabajo, con fecha de emisión y copia del guión correspondiente.

Periodismo audiovisual: material grabado en formato digital, con fecha de emisión en TV.

Periodismo hipermedia: dirección electrónica (url).

Fotografía y periodismo gráfico: una muestra por subcategoría en soporte digital, con fecha de publicación.

Los ejecutivos de las delegaciones provinciales y ramales de la Upec, de conjunto con los de las delegaciones de base, velarán por el cumplimiento de las bases del Concurso, para garantizar la fluidez de la información y la participación de las obras de más valor publicadas por periodistas cubanos.

Del jurado:

La Presidencia Nacional de la Upec seleccionará a reconocidos profesionales del Periodismo en el país para integrar el jurado que sesionará del lunes 15 de junio al lunes 22 de junio, para dar a conocer los resultados en conferencia de prensa ese último día, al término de sus deliberaciones. Los miembros del Jurado no podrán tener obras suyas o de sus familiares en concurso.

La ceremonia de premiación del concurso se organizará en la primera quincena del mes de julio, en saludo a los aniversarios 73 del asalto al Cuartel Moncada y 63 de la fundación de la Upec. La fecha se informará oportunamente.

Presidencia Nacional de la Upec