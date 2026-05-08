Voces contra el fascismo en la Casa de las Américas

En el encuentro Voces contra el fascismo, que sesiona en la Casa de las Américas, Abel Prieto, su presidente, alertó que no se puede atacar al fascismo sin hacerlo con su hermano gemelo: el imperialismo, principio que el renombrado intelectual comunista Juan Marinello señaló en España, durante el Segundo Congreso Antifascista, del que se recordarán 80 años en 2027.

Abel indicó que el nuevo fascismo se dedica a la tergiversación de la historia, a lavarla. “Quieren lavar la imagen de las figuras más terribles de la historia universal, incluyendo a los colonizadores y conquistadores”, denunció Abel, e indicó que esas corrientes odian a los intelectuales progre. “Odian el pensamiento y la cultura; es profundamente anticultural”.

El Presidente de Casa de las Américas hizo un amplio repaso de las más connotadas expresiones retrógradas y de defensa del colonialismo de algunos de los más afines representantes de la emergente derecha fascista, entre estos Donald Trump, Javier Milei, Isabel Díaz Ayuso y Georgia Meloni. Resaltó que es una guerra simbólica, que busca explotar lo comunicacional.

También denunció cómo se vale de la mentira frente a una izquierda basada en profundos valores éticos. Es esencial crear un frente en defensa de la verdad. Abel recordó los manuales Goebbels, que pueden servir como manuales para la manipulación en redes. Recordó a Fidel y su visión de que las nuevas tecnologías están usándose para crear reflejos condicionados y secuestrar la capacidad de pensar. Lamentó que quien más está aprovechando los actuales retrocesos culturales son los representantes del nuevo fascismo y esto debe revertirse. La apuesta es a la ideotización.

La naturaleza brutalmente calculada del fascismo, capaz de planificar la muerte por etapas de los seres humanos, hasta con la dieta que se le suministraba a los prisioneros de los campos de concentración, o de reconvertir los hornos de panaderías para incinerar seres humanos, fue abordada por el reconocido intelectual Víctor Fowler, quién pudo conocer testimonios directos de alemanes víctimas del fascismo. Desde esa perspectiva, abordó la complejidad de entender estas corrientes y de su desarrollo, y de cuánto conocieron realmente los alemanes del holocausto mientras ocurría.

“La respuesta frente a estas ideas tiene que ser organizacional, política, cultural, a partir de una gran movilización de conciencia y de movilización política, porque no será prohibiendo legalmente el pensamiento y la organización de quienes lo asumen, como se podrá enfrentar su desarrollo”. Fowler describió la repetición o asociación mecánica de frases e ideas que se trasladan secuencialmente a las masas como una de las formas de provocar que estas actúen en base a reflejos condicionados y no a la reflexión o profundización.

También llamó a cambiar los procesos comunicativos, educativos, políticos y de formación de conciencia crítica. Denunció la lógica, infinitamente despreciativa del sujeto popular como uno de sus mecanismos más siniestros de expansión. Convocó a estudiar donde están las articulaciones fascistoides, que consideró no pueden verse reducidas al territorio de Cuba, sino con un visor más global y planetario. Hay una lucha actual de control de recursos, económica, en el mundo actual. A ello se agrega encontrar respuestas a los espacios de posesión y disposición que marcan la actual evolución del mundo.

“Pese a su naturaleza totalitaria sería un error ver como homogéneo el movimiento fascista. Este tiene expresiones diversas en correspondencia con el contexto en que surge y se desarrolla, por lo que debe atenderse a las condiciones diversas que lo estimulan y proyectan”, dijo el intelectual Ernesto Limia. Tras un recorrido histórico por el nacimiento y auge de esta corriente, llamó la atención sobre el hecho de que el fascismo no muere después de la Segunda Guerra Mundial. “Unos 10 mil representantes de esa corriente escaparon a la región latinoamericana tras la caída de Alemania y se asentaron en esta región con esas doctrinas, y las preservan y sedimentan”.