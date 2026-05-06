Muchas felicidades a los colegas de La Jiribilla a 25 años del nacimiento de una publicación que ganó una autoridad fundamental entre las publicaciones culturales cubanas. Ningún buscador podría ignorarla cuando de informar y analizar la riqueza, integralidad y complejidad de ese universo, tan decisivo en la contienda en la que se decide, ya no solo el destino de la Revolución, sino además el de la nación levantada tras el sacrificio y el martirologio de generaciones….Me honra personalmente que algunos de mis textos vieran la luz en sus páginas…. Su integración al Grupo Multimedial del Ministerio de Cultura, y la distinción de su perfil, expresa la voluntad de acelerar la modernización y el calado del sistema comunicacional del país.