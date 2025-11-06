Las guerras “ganadas” por Trump

“Terminó la guerra en Gaza”, fue el mensaje mediático que congestionó las redes y hasta hizo creer que ya el tema palestino —es decir el genocidio actual y la ocupación por parte de Israel— quedaba resuelto por obra y gracia de Donald Trump.

Sin embargo, no había llegado Trump a Estados Unidos luego de su visita a Egipto para firmar el llamado “Plan de Paz”, y los tanques israelíes irrumpían nuevamente en Gaza, bombardeaban lugares donde cientos de palestinos, fundamentalmente niños, esperaban alguna ración de comida, y en vez de saciar el hambre, cuatro de ellos encontraron la muerte y otras decenas fueron heridos.

Y se sabía que iba a ser así y que continuaría Israel en la tarea de alcanzar su objetivo final: matar a cuantos palestinos tenga que matar, usar la aviación, los cohetes, las bombas, los tanques… además del hambre como mecanismo de guerra. Y si alguien queda vivo, expulsarlo lo más lejos posible y convertir ese territorio en un país de asentamientos judíos.

Esa es la filosofía de la exclusión que sustenta el sionismo.

Ese concepto fundamentalista lo conoce muy bien el mandatario estadounidense, quien lo practica tanto en su propia nación, como en su política a nivel internacional.

La firma del llamado Acuerdo de paz —o Acuerdo de Trump— no contempla para nada a la población palestina de Cisjordania y de otros territorios ocupados por Israel, ni menciona la solución con dos estados, uno palestino y otro israelí, y en el primero de los casos, con Jerusalén Oriental como capital.

La obra de teatro montada por Trump, escenificó un evento donde él, autoproclamado dueño y señor del mundo, ni siquiera tuvo en cuenta que se firmaba el documento en un acto donde no estaban presentes los principales involucrados, ni Israel, ni Palestina — en este caso Hamás— por tratarse de la paz para Gaza.

Sabe Trump, que Palestina es mucho más que Gaza y que, por tanto, para acordar cualquier “Plan de Paz”, debe tenerse en cuenta la situación de los habitantes de Cisjordania.

También un “Plan de paz”, venga de donde venga, tiene que contemplar el derecho a regresar de más de dos millones de palestinos obligados a abandonar sus tierras y vivir como parias hasta que se reconozca la existencia de un Estado libre e independiente.

Israel, desde el mismo momento en que los primeros judíos fueron instalados en territorio palestino y los colonos empezaron a ocupar sus tierras y desalojar a la población autóctona, ha contado con la ayuda y el patrocinio de los distintos gobiernos estadounidenses, que se encargaron de conformar un Estado judío, punta de lanza a usar como marioneta expansionista, no sólo contra los palestinos, sino también contra libaneses, sirios, y, principalmente contra los iraníes.

Desde el 29 de noviembre de 1947 hasta la fecha de hoy, la Palestina autóctona de aquellas tierras, ha sufrido agresiones, mutilaciones hasta llegar al genocidio que se comente hoy en día.

En todo caso, la inoperancia de la ONU y su Consejo de Seguridad han hecho nulas todas las aspiraciones de un Estado propio por parte de la población palestina. El veto estadounidense siempre se ha impuesto, sin que importen las cantidades de muertos, heridos y mutilados que se sumen a la penosa lista, que ya suma más de 70 000, solo en Gaza, en los algo más de dos años de genocidio sionista.

La comunidad internacional no debe olvidar jamás el crimen cometido en Gaza por las fuerzas israelíes y las armas de Estados Unidos.

¿Serán juzgados a los principales responsables del genocidio en Gaza?

La agencia de prensa Sputnik, publica cifras que estremecen a cualquier ser humano:

Las víctimas mortales de los ataques israelíes hasta ahora son algo más de 70 000, personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Al menos 21,000 niños fueron asesinadospor los militares israelíes y unos 40 500 resultaron heridos, de los cuales alrededor de 21,000 padecen actualmente alguna discapacidad, de acuerdo con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

1,9 millones de residentesde Gaza tuvieron que desplazarse desde que comenzó la guerra.

El 84% del área total de la Franja de Gaza fue devastada, por lo cual se necesitan 70 000 millones de dólares para su reconstrucción, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El 85% de la infraestructura civilestá completamente destruida: apartamentos, viviendas, carreteras, sistemas eléctricos y de agua, instalaciones comerciales, negocios, empresas y escuelas, indica la Autoridad Nacional Palestina.

Más de 400 trabajadores humanitariosfallecieron en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 debido a los incesantes bombardeos de Israel, según cifras de la ONU.

000 viviendas fueron completamente destruidas y otras 200.000 resultaron parcialmente dañadas por la ofensiva del país hebreo.

Asimismo, fueron destruidas670 escuelas, 165 universidades e instituciones educativas, 38 hospitales y decenas de centros de salud.

460 personas—entre ellas 154 niños— murieron por desnutrición en Gaza, indicó el Ministerio de Salud local, y más de 000 enfrentan niveles catastróficos de inseguridad alimentaria debido al bloqueo israelí de la ayuda internacional humanitaria, de acuerdo con la FAO y la OMS.

en Gaza, indicó el Ministerio de Salud local, y más de 000 enfrentan niveles catastróficos de inseguridad alimentaria debido al bloqueo israelí de la ayuda internacional humanitaria, de acuerdo con la FAO y la OMS. Mientras este genocidio ha sido llevado a cabo por Israel en Gaza, el gobierno de Estados Unidos, cómplice total del crimen, ha entregado armas por valor de 21,700 millones de dólares a Benjamín Netanyahu, en estos dos últimos años.

Cuando escribo estas líneas, nuevos escenarios bélicos escenifica Estados Unidos en los mares del Sur del Caribe, con medios militares de todo tipo —incluido un submarino nuclear—, que amenazan directamente a Venezuela y por estos días amplían sus amenazas, también para la vecina Colombia.

Son nuevos frentes abiertos por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en su afán por un mundo unipolar gobernando por Estados Unidos.

Imagen de portada: Palestinos desplazados en Gaza por los ataques de Israel. Fuente: Jaber Jehad Badwan (Wikimedia Commons). Foto de elordenmundial.com.