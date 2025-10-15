Prensa de izquierda, tercer abrazo

La conferencia magistral “Información y manipulación mediática. La izquierda frente a los desafíos de la superinteligencia artificial cuántica”, del reconocido comunicólogo hispano francés Ignacio Ramonet, marcó este miércoles el inicio en La Habana del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda.

El evento reunirá hasta el 17 de octubre en la Universidad del Partido Comunista de Cuba “Ñico López” a más de cien intelectuales reconocidos a nivel mundial que intercambiarán experiencias e investigaciones acerca de los retos globales de los movimientos de progreso.

Convocado por la revista Cuba Socialista, órgano teórico y político del Partido Comunista de Cuba, y con el coauspicio de la “Ñico López”, la Casa de las Américas, el capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad y la Internacional Antifascista, el evento cuenta además entre sus ponentes a los respetados intelectuales Isabel Monal, de Cuba, y Fernando Buen Abad, de México.

El programa contempla un panel con historiadores y sociólogos sobre temas de geopolítica y relaciones internacionales, así como la presentación de libros dedicados al pensamiento de izquierda y a sus líderes representativos.

Serán especialmente oportunos la conferencia sobre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos a Cuba, la presentación de una edición especial de Cuba Socialista y el espacio dedicado al pueblo de Palestina y a su resistencia ante la hostilidad de Israel.

La tercera edición del Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda también incluye visitas al Centro Fidel Castro Ruz, la Casa de Las Américas y una comunidad del municipio capitalino de La Lisa. Está programado, igualmente, que los participantes asistan el viernes 17 a un acto de solidaridad con Venezuela.

Tras la clausura de este evento comenzará el I Festival Internacional Granma-Rebelde, que insertará a Cuba en el circuito mundial de eventos de izquierda de similar perfil.

Además de invitados extranjeros, el Festival Internacional Granma-Rebelde contará con delegaciones de medios de comunicación cubanos que intervendrán en paneles y actividades culturales.

El III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda y el I Festival Internacional Granma-Rebelde serán dedicados a la figura del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuyo centenario, a cumplirse el 13 de agosto de 2026, estimula múltiples actividades de homenaje en toda la nación.