Regresando a las esencias…. Corresponsales de guerra junto a estudiantes de periodismo

Tocar la historia con las manos, revivir acontecimientos y sacudir memorias y vivencias de hechos trascendentes en la vida reciente de nuestro país fue el “plato fuerte” del encuentro sostenido este miércoles en la Facultad de Comunicación, entre estudiantes de periodismo y periodistas que, recién graduados hace más de tres décadas, asumieron como su primera tarea profesional cubrir como corresponsales de guerra en Angola y Etiopía.

La charla, pactada inicialmente para una hora, se extendió en casi 120 minutos, ante un auditorio de jóvenes estudiantes que escucharon, en voz de sus protagonistas, las historias de quienes conocieron la guerra, perdieron a amigos y colegas caídos en combate y cumplieron con honor esa, su primera gran cobertura periodística.

Katiuska Blanco y Alberto Núñez, ambos corresponsales de guerra en Angola y hoy reconocidos colegas en el gremio, contaron sus historias más íntimas de aquellos años, sus llantos, sus dolores, la voluntad de cada uno para cumplir el compromiso contraído.

El encuentro, realizado en el marco de la jornada conmemorativa por el “Día del Corresponsal de Guerra Cubano”, que se celebrará el próximo 19 de octubre y en recordación del 40 aniversario de la caída en combate en Angola del periodista Juan Candelario Bacallao.

Los invitados a este encuentro no pudieron tener mejor escenario ni mejor auditorio. Las historias de Katiuska y Alberto fueron escuchadas en un silencio que se mezcló con las miradas ávidas de los jóvenes estudiantes, que fueron descubriendo historias humanas escondidas tras la épica de aquellos años.

El profesor Roger Ricardo, acompañado de su inseparable Iraida Calzadilla, ambos doctores en Ciencias de la Comunicación, fueron los promotores y artífices de este encuentro entre los jóvenes y los protagonistas de la historia y que dejó abierta una ventana a futuros intercambios entre los futuros periodistas y los que ya acumulan años de servicio y experiencias en el gremio.

Salvar la memoria histórica y reconocer el coraje de quienes asumieron las tareas más peligrosas de su tiempo, es y será uno de los propósitos más importantes. Compartir esas experiencias con los futuros periodistas, es un primer paso para mantener vivas las esencias.

Imagen de portada: Foto del autor.