Periodistas en la isla conmemorarán por primera vez el Día del Corresponsal de Guerra cubano

El Círculo de Corresponsales de Guerra de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) anunció este jueves el inicio de una jornada conmemorativa por el 40 aniversario de la caída en combate en Angola del periodista Juan Candelario Bacallao, el próximo 19 de octubre, que en lo adelante será reconocido como el “Día del Corresponsal de Guerra Cubano”.

En conferencia de prensa efectuada en la sede de la UPEC, representantes del Círculo detallaron el plan de actividades que se desarrollará del 14 al 20 de este mes.

Lo corresponsales de guerra cubanos estarán presentes, el martes 14 de octubre, en el homenaje póstumo que se ofrecerá al destacado periodista y corresponsal de guerra, Eduardo Yasells Ferrer, recientemente fallecido.

Por su parte, el miércoles 15 de octubre, a la una de la tarde, se efectuará un encuentro con estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicación, a la que se invitarán periodistas que, recién graduados, fueron enviados a Angola y Etiopía a cumplir tareas como corresponsales de guerra.

Para el jueves 16 de octubre, a las 10 am, la sede nacional de la UPEC será el escenario para un encuentro con el periodista, escritor y corresponsal de guerra, José Antonio Fulgueiras, coordinador del Círculo en Villa Clara, y Premio Nacional de Periodismo “José Martí” 2023, donde se presentarán los libros “Un hombre por dentro”, que incluye crónicas y artículos redactados durante su presencia en Agola, y el poemario “Cartas a María”.

Ese mismo día, en los salones de la UPEC, se inaugurará una exposición fotográfica sobre el trabajo de los corresponsales de guerra en varios escenarios bélicos alrededor del mundo.

El sábado 18 de octubre, a las 10 am, se reinaugurará el sitial histórico en recordación a Juan Candelario Bacallao en la emisora Radio Reloj, espacio al que dedicó años de trabajo como periodista, mientras que el domingo 19, a las 10 am, se hará una peregrinación a la tumba donde reposan los restos de Bacallao, en el Panteón de los Veteranos del Cementerio de Colón, donde se colocará una ofrenda floral.

Imagen de portada: Cortesía de Ailín Cruz Fraga / Verde Olivo.