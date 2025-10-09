A la venta libros electrónicos de la Editorial Pablo de la Torriente

La Editorial Pablo de la Torriente comercializa sus libros electrónicos a través de la tienda virtual de Citmatel. A continuación los volúmenes que están a la venta, organizados por temática. Un clip sobre el título del libro le da acceso a la tienda.

Literatura

Yo solo sé de amor, de Luis Hernández Serrano.

En uno de sus poemas (Flor Blanca) el poeta excepcional que fue José Martí, considera al amor como «la excusa de la vida», y le atribuye la capacidad de reventar en luz como el sol. En estas breves páginas aparece una respetuosa entrevista imaginaria a nuestro Héroe Nacional, respondida con sus propios versos.

A manera de prólogo, Pedro Pablo Rodríguez escribe:

“La obra lleva como subtítulo Entrevista imaginaria al poeta José Martí, a partir de sus versos, con lo cual ya nos indica que se trata de una supuesta conversación entre Luis y el Maestro, en la que el periodista pregunta y el entrevistado responde con frases tomadas de sus poemas. Este procedimiento de la entrevista ficticia ha sido utilizado más de una vez en el periodismo, con variada fortuna. En este caso, se ha empleado con sumo rigor y con un cuidado minucioso por reproducir con exactitud las palabras de Martí.

“De hecho, pues, el autor ha realizado un estudio muy profundo, cuidadoso y de larga envergadura de la poesía y de muchos otros escritos martianos. Y como constancia de ello, al final de cada respuesta, entre paréntesis, se entrega la fuente original: el nombre del poema y el libro de donde proviene.

“Con sagacidad y buen tino, el autor ha rehuido el intento de darle verosimilitud a la conversación con Martí y cuando el Maestro responde no utiliza frases y giros conversacionales puestas en su boca por el entrevistador. Luis se ha atenido –en la respuesta del supuestamente entrevistado– a la palabra martiana, a los versos del Maestro.

“Y en sus preguntas, a ratos, pone en evidencia un grupo de ideas, juicios, datos y sentimientos de Martí que quizás a veces, al leer los poemas completos, se nos escapan en todos los matices de su alcance o en la singularidad de la idea que expresan.

“Por último, con su habitual modestia, Luis Hernández Serrano ha preparado una introducción basada en juicios literarios de intelectuales como Juan Marinello y José Lezama Lima, los que, por un lado, cumplen la función de avalar la selección de textos martianos, y, por otro, justifican a plenitud el valor y significado de esta labor.

“Este homenaje a José Martí —para rendirle tributo en su 165 aniversario natal— tiene a su favor, indudablemente, que de esa manera original contribuye a promocionar el pensamiento martiano y también sus textos, permite, además, una mejor comprensión de sus puntos de vista. Y al mismo tiempo el texto resultado de la entrevista imaginaria, se convierte en una enseñanza acerca de cómo examinar su importante obra poética.

“También con suma modestia Luis nos ha preguntado si acepto poner este aval mío como prólogo a su libro, y negarme sería un maltrato al afecto sincero que nos une desde 1969, cuando éramos –al decir de un reconocido poeta bayamés– ‘jóvenes, bellos e inmortales’”.

Ciencias sociales y humanísticas , Infantiles y juveniles

Páginas de gloria, de María Luisa García Moreno.

Este libro reúne lo ocurrido desde la lucha fundacional del 10 de Octubre hasta el final de la Guerra de Independencia, cuando la intervención norteamericana frustró más de treinta años de incesante batallar por la libertad de la patria. Habla del heroísmo y la decisión de luchar de nuestro pueblo, liderado por figuras de la talla de Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros, son sus protagonistas.

Espejo de paciencia. Omar Felipe Mauri Sierra , Silvestre de Balboa Troya Quesada

La obra trata un relato verídico acaecido en el puerto de Manzanillo en 1604, cuando el Obispo de la Isla de Cuba Don Juan de las Cabezas Altamirano, realizaba una visita a las haciendas en Yara cuando fue secuestrado por el corsario francés Gilberto Girón.

Infantiles y juveniles

Aventuras de ajiguaguao. Miguel Ángel Díaz Portillo (MAD) , Roberto Martínez García. (ROMEZ)

En el púeblito de Cinco Palmas, entre montañas y ríos, vivía Marianita Moncada, una niña valiente y alegre. Junto a un grupo de amigos vivió aventuras llenas de peligros para combatir injusticias.

Infantiles

Wankarini y Yaguar se prestan para servir de conejillos de indias en un experimento del profesor Pascal que consiste en transportarlos en el tiempo al pasado y llevarlos a la civilización prehispánica Inca para que estudien sus costumbres y vivencias y lograr retornar con experiencias y las evidencias concretas que puedan recolectar.

Con Martí por la Edad de Oro, de Yudeiny Fernández Ruz , Ángel Velazco Hernández.

Los autores dan vida a este proyecto a través de curiosidades, historietas, pasatiempos, páginas para colorear y artículos muy interesantes, que permite a los lectores del siglo XXI un recorrido por los cuatro números de La Edad de Oro, revista escrita por José Martí en 1889.