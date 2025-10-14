Eduardo Yasells: “un caballero de la Revolución”

A Eduardo Blas Yasells Ferrer, Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida, quien falleció el pasado 3 de octubre, a los 90 años de edad, fue dedicado un homenaje celebrado en la mañana de este 14 de octubre en la Unión de Periodistas de Cuba.

En compañía de sus hijos y esposa, amigos y colegas, imágenes en vídeo y fotos de diferentes momentos recordaron la presencia física de Yasells, del ser humano, el periodista, político y militar, quien desde cada uno de estos ejercicios demostró ser “un hombre de modestia y humildad infinitas, de una decencia sobrecogedora, un caballero de la Revolución”, como lo caracterizó Ricardo Ronquillo, presidente de la organización.

Lo conocí —dijo— cuando llegué a la presidencia de la Upec en el 2018. “Esta era su segunda casa. Venía y nos daba sus ideas, y siempre mostraba su disposición de ayudar para que nuestro periodismo siempre fuera mejor, para la Revolución.

Yasells fue fundador de la Unión de Periodistas de Cuba, del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y de la Escuela de Periodismo (y el primer director de estos dos últimos). Así tuvo una participación protagónica en la formación de nuestro sistema de prensa.

De acuerdo con Ronquillo, en Yasells se resume el carácter y la fibra de la Generación del Centenario. “Su ejemplo es esencial: él es parte de aquellos que arriesgaron sus vidas para defender un proyecto de liberación, de justicia social, que es la Revolución”.

El presidente de la Upec, al dirigirse especialmente a la familia de Yasells le aseguró que la Casa de la Prensa también es su casa: “Aquí nos tienen para lo que necesiten”, y enseguida les entregó una foto enmarcada impresa para el homenaje.

Acompañados también por Tubal Páez, Presidente de Honor de la Upec; Alberto Albariño, jefe del Departamento de Asuntos Históricos del Consejo de Estado; Milton Díaz Cánter, presidente del Círculo de Corresponsales de Guerra; el coronel Roque Ernesto Garrigó, director de la Casa Editorial Verde Olivo, varios de los compañeros de Yasells rememoraron vivencias y hablaron sobre sus valores humanos y profesionales.

El periodista Frank Agüero recordó el trabajo hecho por Yasells para fustigar a la contrarevolución con su pluma como fundador de la revista Verde Olivo. “Él abrió el camino para las generaciones de periodistas de nuevo tipo, que fuimos nosotros. Siempre tuvo un trato amable y respetuoso con sus subordinados. Nunca pidió recompensas ni renunció a los principios que lo llevaron a la Revolución”.

Un amplio recuento sobre la actividad política, militar y periodística de Yasells fue evocado por Lesmes La Rosa, colega de Verde Olivo. Amalia Catalá, la secretaria de su núcleo del Partido, explicó cómo a pesar de su edad, Yasells siempre fue el primero en llegar, el más solidario con sus compañeras y compañeros. “De Yasells hay que resaltar siempre los valores que lo acompañaron”.

A nombre de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y de Verde Olivo, la Teniente coronel Dunia Cardosa García dijo que Yasells fue el primer corresponsal de guerra de la revista en la lucha contra bandidos y en Angola. “En nuestro medio —precisó— está preservada la obra periodística de Yasells, en la colección de todos los ejemplares salvaguardados”.

Imagen de portada: Foto de Iván Gutiérrez.