Granma, Juventud… y las izquierdas rebeldes

La mejor evidencia de la solidez en los fundamentos del Festival Granma Rebelde es que el cierre de esta primera edición se proclamó justamente con la convocatoria de la próxima, prevista para octubre de 2026, “un año cargado de simbolismo para nuestra patria”, como dijo al hacer el anuncio Yoerky Sánchez, director del Órgano Oficial del Comité Central del Partido.

Al leer la convocatoria ante los 144 participantes internacionales y otros tantos cubanos, Yoerky comentó el recuerdo de Fidel Castro, “líder fundador de los dos periódicos” y apuntó que de la hermandad de las dos editoras nació el nombre del evento.

El director de Granma ubicó como una de las tareas de los participantes luchar por la paz, tanto frente a los bloqueos ilegales como ante la amenaza yanqui frente a las costas de Venezuela. Junto a la bolivariana, defendió a nombre colectivo la causa palestina.

“Trabajemos por extender las experiencias de estas jornadas para que el Festival siga vivo”, añadió en su convocatoria.

Antes, Yuniel Labacena, director de Juventud Rebelde, había leído la relatoría de los tres días del encuentro. Labacena elogió que se lograra una auténtica fiesta popular al alcance de miles de personas. En total, 37 medios de comunicación y 15 agrupaciones artísticas sostuvieron el programa.

La clausura contó, entre otros dirigentes, con la asistencia de Yudi Mercedes Rodríguez, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefa del departamento de atención a los servicios; Yuniasky Crespo Baquero, jefa del departamento ideológico, y Emilio Lozada, jefe del departamento de relaciones internacionales, así como con directivos de los periodistas, los medios y de varios ministerios y organizaciones.

Los asistentes apreciaron en pantalla videos originales del momento en que Fidel anunció la creación de Juventud Rebelde, cuyo nombre surgió, como otros tantos en Cuba, en plena asamblea popular.

“La generación que hizo el socialismo les da a ustedes (los jóvenes) la antorcha para que la lleven adelante hacia el comunismo. Esa será la tarea esencial, la extraordinaria y gloriosa tarea histórica de nuestra nueva generación”, encargó entonces el líder como misión que aún está por cumplirse.

En manos de sus directores, Yuniasky Crespo Baquero entregó sendos cuadros de Reconocimiento a los colectivos de Juventud Rebelde y Granma, editoras que cumplieron en este mes 60 años de trabajo informativo.

Durante la jornada de clausura del Festival Granma Rebelde fue inaugurado el Mural de la Dignidad, realizado en la propia sede de la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana, por destacados artistas gráficos bajo la coordinación de la multiplataforma humorística Palante.

Un panel… un panal de izquierda

La última sesión del primer Festival Granma Rebelde había comenzado con el panel “Experiencias de articulación para otro mundo posible”, moderado por la directora de Granma Internacional, Arlín Alberty Loforte, e integrado por José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista de España; Kemal Okuyan, secretario general del Partido Comunista Turco; Li Zongyuan, secretario del Comité del Partido Comunista de China y director general del Museo de Historia de esa agrupación política; Hernando Calvo Ospina, importante realizador e intelectual de izquierda colombiano, y Fernando Luis Rojas, coordinador del capítulo cubano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Centella comentó que es imprescindible la articulación internacional para enfrentar a un enemigo que se torna cada vez más cruel con tal de mantener la hegemonía mundial. El líder comunista español argumentó que a pesar de que tras la caída de la URSS se empezó a hablar del fin de la Historia y de que todo sería capitalismo y neoliberalismo, los pueblos crearon otras fuerzas como el Foro Social Mundial y el Foro de Sao Paolo, que dieron batalla al imperialismo en el siglo XX.

“Frenamos el ALCA, derrotamos a los Chicago Boys y nació la ALBA-TCP como faro de otro modelo”, señaló. En tanto, en Europa fue creado el Foro de Fuerzas Verdes Progresistas con perspectiva ecosocialista, feminista y democrática.

Por otro lado, Centella alertó que cuando el neoliberalismo no es capaz de conseguir sus objetivos por otros métodos, resurge el fascismo, que es lo que vemos actualmente. Por ello, a su juicio, “la articulación debe tener como hilo conductor la defensa de la paz (y con ella, de la vida) y del derecho de los pueblos a definir su rumbo sin interferencias”.

Hay que construir un modelo de lucha “potente que conjugue la articulación teórica con la acción de las fuerzas políticas y sea capaz de defender las Naciones Unidas”, dijo antes de compartir un paralelismo alarmante: lo que hizo Adolfo Hitler fue salirse de la Sociedad de Naciones, lo que hace Donald Trump es atacar a la ONU.

En su turno en el panel, Kemal Okuyan, secretario general del Partido Comunista Turco, pronunció un mensaje solidario con los pueblos de Cuba y Palestina y de condena al bloqueo estadounidense contra la Isla y al genocidio sionista en Gaza.

La del dirigente comunista turco fue una intervención audaz que reconoció que nos hemos quedado cortos en la batalla ideológica y cuestionó la interpretación práctica de algunos lemas de la izquierda internacional: “Otro mundo no es necesariamente mejor; el de hoy no es bueno, es un mundo terrible. Ese mundo mejor que buscamos no debe definirse en el concepto sino en la lucha e igualdad”.

En su opinión, tendremos un mundo mejor cuando las clases y la explotación hayan sido abolidas. “Lo que debilita esa idea es la desaparición del punto de referencia”, afirmó.

Okuyan comentó que la lucha será insuficiente mientras no rompamos el asedio cultural e ideológico de los monopolios internacionales y acotó al respecto que necesitamos estrategias, sentido y credibilidad para criticar los mecanismos de explotación dominantes.

El secretario general del Partido Comunista Turco elogió que el Festival Granma Rebelde reúna a organizaciones verdaderamente revolucionarias que demuestran que podemos “construir nuestras propias herramientas y lenguajes de comunicación”. No obstante, alertó que una alternativa confinada en la esfera de la comunicación no puede representar la mejoría que buscamos.

En ese sentido, afirmó que una de las tareas urgentes de la izquierda internacional debe ser construir un marco ético de avanzada, para lo cual Cuba se erige como poderoso ejemplo.

Por su parte, Li Zongyuan, secretario del Comité del Partido Comunista de China y director general de su Museo de Historia, celebró que el socialismo perdure en Cuba por más de medio siglo gracias al liderazgo de su organización de vanguardia. “Cuba enfrenta siempre muchos retos internacionales, como el crudo bloqueo de Estados Unidos, pero camina en la vía de la innovación”, dijo.

Li Zongyuan refirió la importancia del periódico Granma en la comunicación de los consensos por el socialismo y la lucha contra el bloqueo y agradeció los esfuerzos de esta plataforma cubana para trasmitir la verdad de China.

El dirigente contó detalles de la creación y las misiones del Museo de Historia del Partido Comunista de su país. Comunican el liderazgo de Xi Jinping, los caminos de los logros del pueblo y la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido. “China está siempre junto a otros países hacia un camino próspero de paz y tranquilidad”, señaló.

El alto funcionario chino describió las visitas a su país de dirigentes de la Isla —comenzando por el presidente, Miguel Díaz-Canel— y deseó a los cubanos éxitos en todo el programa por el centenario de su líder. “Que el pensamiento del camarada Fidel Castro siga brillando”, deseó.

Agudo escritor y analista, Hernando Calvo Ospina hizo en el panel un análisis histórico de las políticas y acciones de la nación estadounidense para sabotear y bloquear la unidad en América Latina -y no solo en ella-, cosa que lamentablemente “a veces ha logrado”.

Calvo Ospina partió del surgimiento mismo de ese país a partir de las sectas peregrina y puritana y relató paso a paso la creación del supremacismo blanco (norte)americano como argumento de una supuesta “iluminación” de Dios para que ellos llevasen su verdad por el mundo.

El robo a México del 55 por ciento de su territorio, la formación y empleo destructivo de su fuerza naval, las guerras incluso en territorio europeo y la formulación de la nefasta Doctrina Monroe fueron pasajes esenciales de la exposición.

Tal como hiciera recientemente en la ONU el presidente colombiano, Gustavo Petro, ahora su coterráneo enunció insospechados traficantes de este mundo, más incluso que Pablo Escobar: “El mayor traficante de drogas de la humanidad fue… la reina Victoria de Inglaterra”, sostuvo.

El analista repasó también la doctrina del Destino Manifiesto empleada como gran pretexto de expansión norteamericana y llegó hasta otra que hoy le da continuidad: la Doctrina de Seguridad Nacional. Derrocaron a Allende, minaron la Revolución Sandinista, pero más tarde apareció Hugo Chávez y, como había hecho antes la Revolución Cubana, le desbarató los planes a Estados Unidos.

“Tampoco vieron venir a China con su fantástico crecimiento sin invadir a nadie, no vieron venir el resurgir de Rusia, ni de Irán. China y Rusia les voltearon a Estados Unidos y a Francia los papeles en África y en América Latina sin invadir a nadie”, explicó.

Al cierre del panel, Fernando Luis Rojas, coordinador del capítulo cubano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, compartió puntos estratégicos para conseguir la articulación de acciones.

La necesidad de lectura y posicionamiento transversal en los diferentes escenarios —nacional, regional y mundial—, la ampliación del alcance de la Red, el fomento del diálogo intergeneracional, la recuperación de la presencialidad y la discusión sobre la comunicación interna son algunas de estas prioridades.

Una de las ideas más interesantes planteadas por Rojas fue la importancia de articular los centenarios de nacimiento de Fidel Castro (2026) y Ernesto Che Guevara (2028) con miras a “lograr que ambos sigan siendo útiles en un momento en que los necesitamos mucho”.

Frenando Luis Rojas convocó a emprender unidos una ruta práctica refrendada en acciones que permita evaluar más adelante qué fuimos capaces de hacer.

Imagen de portada: Foto de Jorge Luis Sánchez Rivera/Juventud Rebelde.