Presentarán en la Upec Tirones, nuevo libro del periodista Reinaldo Cedeño

Una crónica es un do de pecho, y a veces, un susurro. De semejantes hilos se ha tejido la urdimbre de este libro, que va del asombro infantil a la inmersión profunda, de la ternura íntima a la exégesis social.

Tirones es una cuidadosa selección de trabajos publicados por el autor en los últimos años, junto a textos exclusivos para esta edición. Reinaldo Cedeño tiene la capacidad de pintar el aguafuerte de la memoria, de revelar los desgarrones del espíritu humano, de aquilatar los colores de la vida que tira de nosotros hasta la desnudez.

Datos del autor

Reinaldo Cedeño Pineda (Santiago de Cuba, 1968). Periodista, poeta y radialista. Ha recibido la Distinción por la Cultura Nacional y el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro. Ganador del Concurso Nacional de la Crónica Miguel Ángel de la Torre, en cuatro ocasiones, y del Concurso Hermanos Loynaz de poesía (2011). Sus últimos títulos: ¡Apunten…! (Roque Libros, Países Bajos, 2023), Obstinado silencio (Editorial Oriente, 2024), Hijo del camino (Editorial Cauce, 2025) y Tejiendo un país (Ediciones Santiago, 2025). Realizador de la emisora cultural Radio Siboney y columnista de varios medios digitales e impresos en Cuba.

(Texto de cubierta del libro).