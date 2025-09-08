Buena tarde en la UPEC para enamorar jóvenes

“Lo vivido esta tarde demuestra que hay que poner en su lugar en Cuba la palabra ‘enamorar’, tan linda y a veces perdida en el vocabulario político de las organizaciones”, dijo Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la UPEC, casi al cierre de la visita a la Casa de la Prensa de jóvenes del preuniversitario Sergio González, “El Curita”, y del Colegio de Periodismo, junto con profesionales del periódico Trabajadores.

Ronquillo lamentó que se haya perdido en nuestra sociedad la idea de la universidad como paradigma, pero acotó, en contraste feliz, que todavía hay, en las escuelas, jóvenes esperando que alguien vaya a enamorarlos y a explicarles cuál puede ser su futuro.

Al respecto, puso como buenos ejemplos a los visitantes de la tarde: muchachos de El Curita que, guiados por Trabajadores, presentaron en la UPEC el segundo número de su periódico escolar y muchachas del Colegio que “saltaron por sobre el prejuicio en torno al servicio militar femenino” para encararlo como antesala de la cerrara de periodismo.

“¡Hagamos crecer esta semillita sembrada por Trabajadores! Si logramos que cada medio de prensa apadrine un círculo de interés de la carrera en un preuniversitario, tendremos de nuevo en aulas a decenas de estudiantes de periodismo”, aseguró el líder de la UPEC.

Además de compartida -contagiada, podría decirse- la emoción de Ronquillo estaba justificada: con él y su equipo, con Liuba Moreno, funcionaria del Comité Central del Partido; con Joel García, director de Trabajadores; con varios Premio José Martí por la Obra de la Vida, estuvieron también María Isabel y Reinaldo González Vergara, los hijos de El Curita, el combatiente sin miedo que antes de morir se abrió la camisa y dijo a los represores de Fulgencio Batista: “¡Tiren, tiren que aquí hay un hombre!”. ¿Cómo no van a ser buenos los jóvenes de la escuela que se llama como él?

De modo que -convocado a hablar por Álvaro Yoel García, estudiante de segundo año de la carrera- Reinaldo convocó a mantener esta Historia y lo hizo con el mejor argumento: “Hijos, nietos… los descendientes de El Curita estamos aquí… ¡seguimos esta trinchera!”.

Ya para ese momento, las estudiantes Gabriela Jiménez y Keyla Alexandra habían hecho una presentación brillante del segundo número de su periódico escolar El Curita. Tras agradecer a Yimel Díaz –“el corazón de Trabajadores en El Curita”, según el director del primero, Joel García- y a Alvarito, el tutor casi tan joven como ellos, Gabriela se sumergió en honduras mayores: “Vendrán otros muchachos, pero nuestros nombres quedarán en estos primeros números”.

Keyla, en tanto, se dijo “infiltrada” en el proyecto por estudiar en otro preuniversitario, pero eso no mengua su compromiso con la escuela y la carrera: “No es solo saber de ella, es amarla: ¡Ya somos periodistas!”, declaró.

Después de eso, varios horcones profesionales tuvieron que mecer sus ramas: Elson Concepción celebró que Trabajadores “forme de esa manera a sus futuros cuadros” y elogió en los muchachos el hecho de que sepan a un tiempo enfrentar la vida y describirla, justamente las tareas de un periodista. “Esa juventud (esta) no existe en el futuro sino en el presente”, afirmó.

A seguidas, Juana Carrasco, Premio José Martí, como Elson, reconoció por igual -echando mano a su palabra preferida: ¡Gracias!- a los jóvenes y a Trabajadores por echar al viento esta experiencia que merece ser clonada en nuestra prensa.

Melbys Martínez Cosme, del ramal radio, les invitó a sentir la UPEC y su Casa de la Prensa como familia y hogar, mientras que Freddy Moros, el reconocido periodista de televisión, llamó a fomentar en ellos, desde la cercanía mutua, una cultura de sintonía con la organización.

El segundo número de El Curita propone a sus lectores -y a su audiencia en redes- trabajos sobre el inicio de curso en la escuela, la semblanza de una profesora especial para ellos, el consumo de internet y la soledad de los jóvenes, la entrevista a Alexa Cruz, una condiscípula de hermosa voz, los dilemas de la maternidad en la adolescencia, temas de salud sexual y singulares agrupaciones sociales, la homofobia como violencia y secciones de entretenimiento.

Los jóvenes piensan ya en el tercer número, pero Joel García, el director de Trabajadores, les hizo un anuncio mejor: algunos de sus profesionales compartirán con ellos la realización y la firma de un reportaje sobre la vida preuniversitaria, para publicar… en el periódico madre.

A mitad de jornada, Flor de Paz, jefa del equipo de comunicación de la UPEC nacional, presentó su libro Anatomía del periodismo cubano, conjunto de 29 entrevistas a profesionales ganadores del Premio José Martí por la Obra de la Vida, publicado en formato electrónico por la Pablo de la Torriente, la editorial que ofreció a los jóvenes la opción de copiarlo allí mismo.

Herramienta en sí mismo porque muestra a los aspirantes a la carrera cómo se hace y disfruta la entrevista periodística, el libro asoma además a los aportes de múltiples colegas al periodismo cubano y a los atributos que la UPEC privilegia a la hora de premiar, entre muchos buenos, la valía de los mejores.

Luego de que los muchachos llenaran la “mochila” de sus memorias USB con ese material, Trabajadores invitó al recibidor de la UPEC, donde fue inaugurada la exposición fotográfica itinerante “Una fiel osadía”, por el aniversario 55 de ese medio. Como en un lente especial, igual número de instantáneas retratan también, junto con la noticia, al órgano que las gestó.

Jorge Rivas dijo de sus colegas de imágenes, en las palabras de apertura: “Con creatividad y muchos deseos de hacer, han vencido cada obstáculo para contar historias que respaldan la palabra escrita”. El resto lo saben los colegas de ese periódico y los lectores que han bebido de él por cinco décadas y media.

Llegando y llegando para inaugurar la muestra, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del 22 Congreso de la CTC, honró su sencillez de siempre con este discurso ejemplar: “¿La idea no es apreciarla? ¡Pues vamos a recorrerla!”. Fin de su intervención.

Entonces, todos lo vieron: de inicio a fin del paseo fotográfico, Fidel, Lázaro Peña, el pueblo, el desfile, las banderas, la producción… Cuba misma, porque su único camino veraz es el de los trabajadores. ¡Qué suerte que jóvenes como los de El Curita compartan semejante andadura!

Fotos: Abel Rojas Barallobre.