IIPJM: Colegas de diez países hablan de periodismo y deporte

La decimoséptima edición del Posgrado de Periodismo Deportivo inició este lunes el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM), en la capital cubana, con la participación de 29 estudiantes de diez países que culminarán el programa el 17 de septiembre con su evaluación final y el acto de clausura.

Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la UPEC, compartió con Ileana González, vicedirectora docente del Instituto…, la inauguración de este evento de superación profesional ya clásico en los programas de perfeccionamiento profesional del gremio tanto en Cuba como en países amigos.

Junto con periodistas deportivos profesionales cubanos ocupan los espacios docentes 19 colegas de Colombia, Nicaragua, Puerto Rico, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador, Guatemala y México, quienes tendrán al frente, en condición de profesores, a varios de los mejores exponentes, en docencia y práctica, de esta rama reporteril en nuestro país.

El programa contempla conferencias sobre narración y comentario deportivo, cobertura de radio y televisión, periodismo hipermedia especializado, construcción del relato, estrategias de comunicación específicas, inteligencia artificial en esta disciplina, fotografía de prensa, ética del periodismo deportivo y enfoque de género en su desarrollo.

Otras acciones abordarán los retos y tendencias del periodismo deportivo, el lenguaje reporteril en este segmento y la lingüística aplicada en la locución deportiva. De igual modo se llevarán a cabo los talleres “Nación y periodismo”, con la exposición directa del estado del ejercicio en los países de los propios colegas enrolados.

Imagen de portada: El destacado profesor y periodista Carlos Alberto González, en una de las primeras conferencias.