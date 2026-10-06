Llama a “Criterio Compartido”, este miércoles

La atención a las personas y sectores que más apoyo necesitan será el tema central de la segunda emisión de Criterio Compartido, que se transmitirá este miércoles 7 de octubre, a las 7:15 a. m., por Radio Rebelde y en Cadena Nacional de Radio.

En el espacio, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogará con la periodista Bárbara Betancourt sobre los esfuerzos que desarrolla el país para proteger y acompañar a las personas y segmentos de la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Protección social en un contexto complejo

La emisión analizará este desafío en un contexto especialmente complejo para Cuba, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos y las crecientes restricciones sobre el acceso del país a combustibles y otros recursos indispensables.

El programa pondrá el foco en las políticas, acciones y mecanismos dirigidos a atender a quienes enfrentan mayores dificultades económicas y sociales, así como en los retos existentes para sostener esa protección en las actuales condiciones del país.

Los oyentes podrán participar en el programa

Criterio Compartido busca propiciar también la participación de la ciudadanía. Durante la emisión, los oyentes podrán comunicarse con Radio Rebelde para trasladar opiniones, preguntas y preocupaciones relacionadas con el tema.

Teléfonos para llamar al programa:

7838 4565

6340 3698

El espacio, conducido por Bárbara Betancourt, tendrá nuevamente como protagonista el intercambio directo sobre asuntos de interés nacional y las políticas que desarrolla el país frente a los principales problemas que afectan a la población.

Segunda emisión de Criterio Compartido

Esta será la segunda entrega de Criterio Compartido, un espacio concebido para abordar asuntos de actualidad mediante el diálogo, la explicación y la participación ciudadana.

La convocatoria invita igualmente a compartir en las redes sociales cuáles son los asuntos que la población considera importantes para este debate.

Miércoles 7 de octubre | 7:15 a. m. | Radio Rebelde y Cadena Nacional de Radio