Escuche el programa en Spotify

Criterio Compartido, el espacio de diálogo sobre la actualidad cubana encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel junto a la periodista Bárbara Betancourt, amplía sus vías de distribución y ya puede seguirse y escucharse a través de diferentes plataformas digitales y redes sociales.

El programa está disponible en Spotify, donde los usuarios pueden acceder a sus emisiones en formato podcast, seguir el espacio y escuchar sus episodios en cualquier momento desde teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos.

👉 Escucha Criterio Compartido en Spotify

Un programa para escuchar cuando quieras

La presencia en las plataformas de podcast permite recuperar cada emisión después de su transmisión por radio y facilita que los contenidos puedan ser escuchados, compartidos y consultados desde cualquier lugar y en el momento que cada usuario prefiera.

Criterio Compartido aborda asuntos de actualidad nacional, las principales preocupaciones de la población y las políticas que desarrolla el país ante sus desafíos económicos y sociales, a partir de una conversación directa que busca ofrecer información, argumentos y respuestas sobre temas de interés para la ciudadanía.

También en YouTube, iVoox y Amazon Music

La distribución del programa se extiende igualmente a otras de las principales plataformas de audio y video. Criterio Compartido puede encontrarse en YouTube, iVoox y Amazon Music, lo que amplía las posibilidades para acceder a cada emisión desde distintos servicios y formatos.

De esta manera, quienes no puedan seguir el programa durante su transmisión radial disponen de diferentes alternativas para escuchar posteriormente sus contenidos y compartirlos con otros usuarios.

En las redes sociales

La conversación continúa además en las principales redes y plataformas sociales. Los contenidos de Criterio Compartido pueden seguirse a través de Facebook, X, Instagram, Telegram y WhatsApp, donde se distribuyen fragmentos de las intervenciones, declaraciones, datos, convocatorias y otros materiales relacionados con cada emisión.

Esta presencia multiplataforma permite combinar la transmisión tradicional por radio con el consumo bajo demanda, el video y la circulación de contenidos adaptados a las dinámicas de las redes sociales.

De la radio a un ecosistema multiplataforma

Criterio Compartido se transmite por Radio Rebelde y la Cadena Nacional de Radio y extiende ahora su alcance mediante un ecosistema digital que permite escuchar, ver, recuperar y compartir sus contenidos más allá del momento de la emisión.

La incorporación de Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music y las distintas redes sociales busca facilitar el acceso al programa y abrir nuevos espacios para la participación y el intercambio alrededor de los asuntos abordados en cada entrega.

¿Dónde seguir @CriterioCompartido?

Radio Rebelde y Cadena Nacional de Radio

Spotify

YouTube

iVoox

Amazon Music

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X

Instagram

Telegram

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🎧 Escúchalo cuando quieras, síguelo en tus plataformas habituales y comparte sus contenidos.

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