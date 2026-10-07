Díaz-Canel llama a escuchar al pueblo

La segunda emisión del espacio de Radio Rebelde y la Cadena Nacional de Radio recibió más de 50 llamadas de la ciudadanía. Miguel Díaz-Canel insistió en la necesidad de escuchar, responder con agilidad a los problemas y colocar la justicia social y la atención a las personas vulnerables entre las prioridades del país.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, protagonizó este miércoles 7 de octubre la segunda emisión de Criterio Compartido, el espacio de Radio Rebelde y la Cadena Nacional de Radio conducido por la periodista Bárbara Betancourt.

El programa volvió a colocar las preocupaciones, propuestas y experiencias de la ciudadanía en el centro del debate. Durante la transmisión se recibieron más de 50 llamadas, con planteamientos relacionados con vulnerabilidad, discapacidad, servicios básicos, medicamentos, bancarización, producción de alimentos, trabajo comunitario y control popular.

«La agenda la estamos construyendo entre todos»

Díaz-Canel comenzó agradeciendo a quienes han contactado con el espacio desde su primera emisión y destacó que son precisamente sus inquietudes las que están definiendo los asuntos abordados por el programa.

«De sus inquietudes, de sus propuestas, de sus preocupaciones, de sus insatisfacciones, está surgiendo la agenda de este programa. Es una agenda que estamos construyendo entre todos».

El Presidente explicó que las llamadas recibidas durante el primer episodio fueron transcritas y trasladadas a estructuras del Partido, el Gobierno, ministerios y autoridades territoriales para su seguimiento.

De las 24 llamadas correspondientes a 23 personas recibidas en aquella primera emisión, 16 personas habían sido visitadas; cinco no pudieron ser localizadas y otros casos continuaban pendientes de atención.

Entre los principales asuntos identificados figuraron los servicios básicos, la justicia económica y social, la participación ciudadana, la atención a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, la producción de alimentos y la soberanía nacional.

Respuestas concretas a planteamientos del primer programa

Uno de los casos retomados fue el de Natalia Caridad Quintana, quien había solicitado durante meses tierras para desarrollar un proyecto productivo y comunitario en Arroyo Naranjo.

Tras su llamada a la primera emisión, el Ministerio de la Agricultura revisó el expediente y encontró una solución. El viceministro de la Agricultura, Telce Abdel González Morera, explicó durante el programa que existió «un mal proceder» en la tramitación anterior y que, después de analizar el caso, se localizó otra superficie disponible, que le fue entregada tres días después de su intervención en Criterio Compartido.

Díaz-Canel utilizó este caso como ejemplo de cuánto puede hacerse cuando existe sensibilidad y capacidad de respuesta institucional.

«Lo que tenemos que lograr es que ninguna cubana ni ningún cubano tenga que pasar por esos procesos burocráticos».

El mandatario insistió en que experiencias como esta demuestran la necesidad de escuchar, actuar con agilidad y fortalecer el control popular y la participación ciudadana.

La comunidad como espacio estratégico

Otro de los ejes del programa fue la capacidad de los barrios y municipios para encontrar soluciones propias y movilizar los recursos existentes en cada territorio.

«Si en la comunidad resolvemos los problemas con la participación de todos, se fortalece el municipio; si se fortalece el municipio, se fortalece la provincia; y si se fortalece la provincia, se fortalece el país».

Díaz-Canel defendió la comunidad como uno de los espacios estratégicos para las transformaciones económicas y sociales, porque allí coinciden vecinos, profesionales, trabajadores, jóvenes, actores económicos y organizaciones con capacidad para articular soluciones concretas.

En ese intercambio participó también el presidente del Consejo Popular La Rampa, Pedro Lizardo Garcés, quien explicó experiencias de trabajo comunitario vinculadas con la atención a adultos mayores, la recogida de residuos mediante triciclos eléctricos y la movilización solidaria entre vecinos.

El Presidente cubano señaló que estas experiencias todavía no solucionan todos los problemas, pero muestran la capacidad de la organización comunitaria y la participación popular para generar resultados, incluso en circunstancias económicas adversas.

«En medio de esta crisis podemos hacer cosas mejores que las que hemos hecho en tiempos de bonanza, porque la crisis también genera la creatividad ciudadana».

Autoridades territoriales implicadas en el seguimiento

Durante el programa se explicaron además las respuestas ofrecidas a ciudadanos que habían llamado desde diferentes provincias del país.

En Holguín, el planteamiento de una adulta mayor relacionado con problemas comunitarios y su situación social fue atendido por una comisión impulsada por las principales autoridades provinciales. El territorio está encabezado por Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido, y Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín.

En Ciego de Ávila, autoridades del Partido y el Gobierno provincial participaron también en el seguimiento a los problemas planteados por Pablo León Aguilar, presidente de la Asociación Nacional del Ciego en su municipio, relacionados con el funcionamiento de las estructuras encargadas de atender a las personas con discapacidad visual.

En Marianao, el planteamiento de Guillermo Rodríguez sobre problemas de alcantarillado fue atendido por autoridades territoriales de Recursos Hidráulicos. Como resultado se emitieron órdenes de trabajo para limpiar registros, realizar labores de desobstrucción y reparar la infraestructura afectada.

«La vocación humanista de la Revolución es atender a todos»

La atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad ocupó buena parte del segundo episodio.

Díaz-Canel relacionó el crecimiento de esas situaciones con la crisis económica, el envejecimiento poblacional, las desigualdades acumuladas y los efectos del bloqueo estadounidense, pero insistió en que la respuesta institucional debe estar presidida por la justicia social.

«Esa no es la vocación humanista de la Revolución.

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