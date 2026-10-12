Fidel y Maradona en mural argentino

En el barrio bonaerense de La Paternal, muy cerca del estadio de Argentinos Juniors, un mural reúne los rostros de Fidel Castro y Diego Armando Maradona. La obra constituye un homenaje a dos personalidades unidas por una profunda amistad y por su identificación con las causas populares.

La iniciativa fue impulsada por la sección local del Partido Comunista Argentino (PCA), como parte de las actividades dedicadas al centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana.

Un homenaje nacido de la amistad y la solidaridad

El mural, realizado por el artista César Fernández con la colaboración de militantes comunistas, fue inaugurado el 10 de octubre durante una celebración popular que reunió a familias, vecinos, aficionados de Argentinos Juniors y artistas locales.

Gonzalo Mir, responsable político del PCA en La Paternal, explicó a Prensa Latina que la elección de Fidel y Maradona responde a su significado como símbolos de resistencia y solidaridad, así como a la estrecha relación personal que mantuvieron.

El homenaje adquiere especial significado en La Paternal, barrio donde Maradona comenzó su carrera futbolística y donde sigue siendo una figura profundamente querida.

La familia de Maradona presente en la inauguración

Entre los asistentes estuvieron Rita, Ana, María y Claudia, las cuatro hermanas del futbolista argentino, así como dos de sus sobrinos.

Claudia recordó la relación afectuosa entre Fidel y Diego y compartió experiencias de su estancia en Cuba en 1987, cuando acompañó a su hermano para recibir el reconocimiento de Prensa Latina al mejor deportista latinoamericano.

Durante el encuentro también se evocó el apoyo que Cuba brindó a Maradona cuando atravesó graves problemas de salud y recibió tratamiento médico en la isla.

Un símbolo de gratitud hacia Cuba

La inauguración sirvió además para reconocer la trayectoria de solidaridad internacional de Cuba, especialmente su cooperación médica y sus programas de alfabetización.

Para los organizadores, reunir a Fidel y Maradona en un mural constituye una manera de mantener viva la memoria de aquella amistad y expresar gratitud hacia el pueblo cubano.

La obra se encuentra en la calle Dickman 1361, en Buenos Aires, y forma parte de los homenajes realizados en Argentina por el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Fuente: Prensa Latina.