¿Permitirán las redes sociales una ejecución transmitida en vivo?

Las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre que la ejecución del agresor de Fort Hood, Nidal Hasan, será transmitida en vivo, han puesto en el punto de mira las políticas de las redes sociales.

Hegseth ofreció detalles adicionales sobre los planes del Departamento de Defensa. Hasan fue condenado por matar a 13 personas y herir a más de 30 en Fort Hood en 2009. En declaraciones respecto a la instalación del ejército en Texas, el secretario señaló que busca garantizar que la gente pueda verlo y comprender lo sucedido.

Sin embargo, esto genera advertencias para las empresas de redes sociales sobre si dicho contenido podría difundirse en sus plataformas.

“Si se tratara de una entidad privada que dijera: ‘vamos a ejecutar a alguien en esta fecha’, eso colocaría el contenido bajo restricciones inmediatas”, comentó David Greene, director de libertades civiles en la Electronic Frontier Foundation, a CBS News . Explicó que la decisión de las plataformas depende de cómo equilibren el interés público de ser testigos frente a las normas contra la violencia gráfica .

Google, Meta, TikTok y X —que operan las plataformas más populares— cuentan con políticas estrictas respecto a contenidos violentos:

TikTok: Sus directrices prohíben contenidos extremadamente violentos, sangrientos o que puedan causar conmoción psicológica o angustia.

Meta (Facebook e Instagram): Su política sobre contenido violento y gráfico establece que no se permite material que glorifique la violencia, aunque en ciertas ocasiones autoriza publicaciones para generar conciencia o denunciar hechos, siempre evaluando el daño potencial y el contexto.

YouTube (Google): Sus normas prohíben material violento o sangriento destinado a generar conmoción o repugnancia, así como actos violentos que representen riesgos físicos graves.

X: Mantiene políticas contra imágenes excesivamente explícitas o de violencia letal que puedan provocar daños psicológicos o perturbar a la comunidad.

Las empresas tecnológicas ya han enfrentado dilemas similares en el pasado al moderar transmisiones o videos de violencia extrema, como ejecuciones o ataques armados.

Greene señaló que dependerá de cada plataforma determinar si se permite la difusión. Dado que el Departamento de Defensa contempla mostrar estas imágenes, los equipos internos de las plataformas tendrán que evaluar de antemano si admitirán el metraje o si esperarán a intervenir una vez que se publique.

El debate gira en torno al propósito de la difusión: si responde al interés público e informativo sobre la aplicación de la pena capital por parte del Estado, o si se percibe como una exhibición que vulnera los estándares contra la violencia explícita en línea. En la historia de Estados Unidos, las ejecuciones públicas eran habituales en el siglo XIX e inicios del XX; se estima que la última ejecución pública masiva ocurrió en 1936, cuando cerca de 20,000 personas presenciaron un ahorcamiento público.

(Traducido de “Will social media platforms allow Fort Hood shooter’s execution to be livestreamed? Here’s what their policies

say”, de Melissa Quinn en CBS News)