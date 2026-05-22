¿Qué pasa con Raúl Castro? La verdad sobre la imputación de EE.UU. a Cuba

¿Por qué Estados Unidos esperó 30 años para imputar a Raúl Castro la historia del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996? Tiene documentos, advertencias ignoradas y una fecha elegida con toda intención el 20 de mayo.

Lo que Washington no quiere que mires está en sus propios archivos desclasificados.

Mira el video hasta el final, comparte y dime.

¿Justicia o guerra política contra Cuba?

#RaulEsRaúl

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