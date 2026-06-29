Venezuela se mueve

Toda catástrofe natural actúa como un revelador histórico. Bajo el estremecimiento de la corteza terrestre afloran también las estructuras profundas de la sociedad. Aparecen las fortalezas acumuladas durante décadas de organización popular, las capacidades institucionales construidas colectivamente, las debilidades heredadas por procesos de dependencia económica y las virtudes sedimentadas por largos ciclos de conciencia comunitaria.

Allí donde un terremoto derrumba edificios, también pone a prueba la arquitectura moral de una nación. La pregunta decisiva deja de ser exclusivamente cuántos grados alcanzó el movimiento telúrico y pasa a ser cómo responde una comunidad organizada frente al sufrimiento de sus integrantes.

La solidaridad es un derecho humano, no una dádiva. La solidaridad pertenece al patrimonio ético de la humanidad. Y los dos sismos de Venezuela (24 de junio de 2026). Primer sismo: magnitud 7.2, y el segundo sismo: 7.5, con diferencia temporal de 39 segundos. El evento principal ocurrió a una distancia aproximada de Caracas de 160 kilómetros al oeste. Y las razones vienen del contacto entre la placa tectónica del Caribe y la placa sudamericana.

Ambas se desplazan lateralmente una respecto de la otra, acumulando tensiones durante décadas o siglos hasta liberarlas súbitamente mediante terremotos. Los informes preliminares sitúan el fenómeno en el sistema de fallas activo del norte venezolano, particularmente asociado al corredor tectónico que atraviesa Carabobo y la costa central.

La ruptura produjo un fenómeno poco frecuente denominado “doblete sísmico”: dos terremotos mayores de magnitud superior a 7 ocurridos prácticamente en la misma zona y separados por menos de un minuto. Hasta ahora, 920 fallecidos confirmados y más de 3 mil heridos. Miles de personas siguen buscándose tras un colapso de edificios residenciales y comerciales. Y mucho más. Es el evento sísmico más destructivo registrado en Venezuela en más de un siglo.

Supera claramente al terremoto de Caracas de 1967 (236 muertos y unos 2 mil heridos). Constituye uno de los pocos dobletes sísmicos mayores registrados en América Latina durante el siglo XXI. El terremoto de 7.5 liberó cerca de tres veces más energía que el de 7.2. Por eso el segundo evento fue el verdadero terremoto principal y concentró la mayor parte de la destrucción observada.

Desde una perspectiva científica, el doble sismo constituye una combinación excepcionalmente peligrosa: una gran ruptura inicial debilitó estructuras, seguida apenas 39 segundos después por un terremoto aún más poderoso que terminó de provocar colapsos generalizados. Esa secuencia explica buena parte de la devastación observada en Caracas, La Guaira, Carabobo y el litoral central.

Venezuela se mueve. Se mueve la sociedad en su capacidad incesante para producir vida bajo condiciones adversas; se mueve la historia en medio de tensiones económicas, disputas geopolíticas y luchas sociales de larga duración; se mueve también la propia tierra, recordando con brutal contundencia que la naturaleza forma parte inseparable de la existencia humana y que ninguna construcción política puede abstraerse de las fuerzas materiales que modelan la realidad.

Los recientes terremotos que sacudieron territorio venezolano, con magnitudes excepcionales y consecuencias dolorosas para miles de familias, constituyen un faro que ilumina múltiples dimensiones de la experiencia histórica contemporánea. No se trata únicamente de un fenómeno geológico. Se trata de una prueba social, ética y civilizatoria.

Por ello, comprender el episodio sísmico actual exige observar simultáneamente las placas tectónicas y las estructuras sociales. Exige estudiar tanto la dinámica sísmica del Caribe como las condiciones materiales y políticas en que millones de personas desarrollan su existencia cotidiana. Exige reconocer que la producción social de la seguridad constituye una tarea colectiva tan importante como la investigación científica sobre las fallas geológicas.

En este contexto, la solidaridad internacional emerge como una necesidad objetiva y no como gesto ornamental. Ningún pueblo debería enfrentar en soledad una emergencia de semejante magnitud. La cooperación entre naciones responde a un principio elemental de humanidad fundada en la interdependencia real de los pueblos.

Cada brigada de rescate, cada envío de medicamentos, cada aporte tecnológico y cada recurso destinado a la reconstrucción representan expresiones concretas de una responsabilidad compartida. Constituye un derecho porque deriva de la condición social de nuestra existencia y porque ninguna frontera puede justificar la indiferencia frente al dolor humano.

Las ofertas internacionales de apoyo que comenzaron a manifestarse tras los terremotos revelan precisamente esa dimensión universal de la cooperación entre pueblos. Sin trampas. Al mismo tiempo, resulta indispensable mantener vigilancia crítica frente a los monopolios mediáticos del morbo que suelen convertir las tragedias en mercancías informativas y políticas. En numerosas ocasiones, las catástrofes se utilizan para imponer interpretaciones simplificadoras que reducen procesos históricos complejos a relatos emocionales de consumo rápido.

La espectacularización del sufrimiento opera como una forma de extracción simbólica. Mientras las comunidades buscan sobrevivientes entre los escombros, ciertos centros de producción informativa construyen narrativas funcionales a intereses económicos o geopolíticos ajenos a las necesidades reales de la población afectada. El dolor colectivo se transforma entonces en materia prima para operaciones ideológicas que oscurecen las causas estructurales y desplazan la atención lejos de las tareas urgentes de rescate, asistencia y reconstrucción.

Venezuela se mueve. Se mueve porque vive. Se mueve porque produce, resiste, aprende y transforma. Se mueve en la solidaridad espontánea de quienes remueven escombros para salvar desconocidos. Se mueve en los hospitales que enfrentan jornadas extraordinarias.

Se mueve en las comunidades que organizan refugios, alimentos y cuidados. Se mueve en la ciencia que estudia las fallas geológicas y en la conciencia social que comprende las fallas de un orden internacional incapaz de garantizar condiciones universales de dignidad.

No para contemplar la tragedia desde la distancia, tampoco para alimentar espectáculos mediáticos de ocasión. Debe servir para recordar que la humanidad comparte un destino común y que la medida auténtica de cualquier civilización se encuentra en su capacidad para transformar la solidaridad en acción concreta frente al sufrimiento de los pueblos. Este estremecimiento de la tierra debe convertirse en un faro moral para el mundo (Tomado de La Jornada).

Imagen de portada: Foto de AP.