Muchas razones para admirar a Isabel Monal

La obra de una conciencia revolucionaria

Comprendemos que la aportación primordial de Isabel Monal a la filosofía radica en haber elucidado cómo la filosofía se constituye como un espacio de crítica, creación y emancipación, demostrando que los conceptos no se encuentran independientes de los procesos sociales que los generan y transforman. Su obra recupera la dimensión humanista de la filosofía, especialmente del pensamiento cubano y latinoamericano, al revelar que las categorías universales adquieren nuevos sentidos cuando dialogan con experiencias concretas de los pueblos. Desde una lectura rigurosa y abierta de Marx, Martí, Varela y otras tradiciones intelectuales, Monal defiende una filosofía capaz de interrogar sus propios fundamentos, superar esquemas dogmáticos y comprender la realidad como un proceso en movimiento. Su aporte más profundo reside en enseñar que pensar filosóficamente no significa contemplar el mundo desde fuera, sino participar en la construcción consciente de nuevas formas de humanidad.

Toda dominación comienza cuando el signo consigue que el efecto parezca causa y que el mundo termine obedeciendo a las palabras con las que fue nombrado. La libertad, en cambio, nace cuando el lenguaje deja de repetir la superficie de las cosas y revela la arquitectura invisible de las relaciones que las producen. Allí reside una de las mayores razones para admirar la obra de Isabel Monal: haber convertido la filosofía en una práctica de desciframiento capaz de invertir la mirada habitual hasta volver extraño aquello que parecía natural. Lo evidente pierde su inocencia. Lo cotidiano deja de ser un paisaje inmóvil para convertirse en un tejido de fuerzas históricas, culturales y espirituales donde cada conciencia descubre que también ha sido producida. Esa inversión intelectual no conduce al desconcierto estéril. Abre la posibilidad de una emancipación más profunda, porque nadie transforma aquello que todavía percibe como destino.

Su pensamiento despliega una rara capacidad para mostrar que las ideas nunca flotan sobre la historia como nubes desinteresadas. Ahí está la realidad objetiva, la materia dinamizada y dinamizadora. Habitan los cuerpos, organizan los afectos, modelan las instituciones, penetran la sensibilidad y delimitan incluso el horizonte de lo imaginable. La filosofía deja entonces de ser un ejercicio contemplativo para convertirse en una experiencia de reconocimiento crítico transformador. Cada concepto recupera su espesor humano, económico y político. Cada categoría vuelve a respirar dentro de los conflictos objetivos que le dieron origen. En esa respiración reaparece la dimensión revolucionaria, entendida no como un tornado contra el mundo, sino como la potencia creadora mediante la cual las mujeres y los hombres reinventan colectivamente el sentido de su existencia.

Existe en Isabel Monal una fidelidad poco frecuente hacia la complejidad. Allí donde otros buscan respuestas definitivas, ella encuentra preguntas más fértiles. Allí donde la simplificación ofrece tranquilidad, su reflexión introduce matices capaces de enriquecer la inteligencia crítica. Esa actitud constituye una verdadera ética del conocimiento. Pensar exige escuchar las contradicciones antes de resolverlas. Comprender demanda acompañar el movimiento real de la vida sin amputar sus tensiones. La verdad aparece como proceso, jamás como objeto inmóvil. Esa dinámica imprime a su obra una vitalidad que la preserva del envejecimiento intelectual, porque las preguntas fundamentales continúan creciendo junto con las transformaciones históricas. La grandeza de su legado también reside en haber comprendido que toda cultura constituye un campo de creación y de disputa simultáneamente.

Una intuición semejante alcanza la relación entre humanidad y naturaleza. La tierra deja de presentarse como escenario pasivo destinado al aprovechamiento ilimitado para revelarse como una trama viva de reciprocidades donde cada forma de violencia regresa inevitablemente sobre quien la ejerce. La crisis ecológica deja entonces de percibirse como accidente técnico. Aparece como expresión visible de una ruptura más profunda entre producción, cultura y vida. Cuidar los ecosistemas significa también restaurar una forma distinta de habitar el tiempo, de medir la riqueza y de comprender la libertad. Ninguna civilización puede llamarse plenamente racional mientras destruya las condiciones materiales y simbólicas de su propia continuidad.

Leer a Isabel Monal significa experimentar una forma particular de asombro. De pronto comprendemos que muchas instituciones no organizan la sociedad porque sean naturales, sino que parecen naturales porque llevan demasiado tiempo organizándola. Descubrimos que las costumbres no habitualmente expresan necesidades humanas; con frecuencia fabrican necesidades compatibles con un determinado orden histórico. Advertimos que la obediencia suele presentarse disfrazada de sentido común y que la costumbre puede convertirse en la más eficaz de las pedagogías del poder. Entonces ocurre el verdadero acontecimiento filosófico: aquello que parecía sólido revela sus fisuras y aquello considerado imposible comienza a insinuarse como posibilidad concreta.

Su escritura conserva una serenidad luminosa que nunca renuncia al rigor. La erudición aparece despojada de ostentación, convertida en instrumento para ampliar la inteligencia compartida. Cada referencia dialoga con otra tradición, cada argumento abre nuevos caminos de investigación, cada reflexión invita al lector a participar en la construcción del pensamiento. Esa hospitalidad intelectual constituye una de las expresiones más elevadas de la excelencia filosófica. El conocimiento deja de ser patrimonio exclusivo para convertirse en una energía creadora capaz de fecundar la conciencia social.

Ningún poder consigue perdurar únicamente por la fuerza; necesita antes conquistar el significado de las palabras con que una época se explica a sí misma. Cuando una sociedad llama inevitable a lo que ha sido construido, el lenguaje deja de nombrar la realidad para administrarla. Allí comienza el verdadero territorio filosófico de Isabel Monal: en el instante preciso en el que los conceptos dejan de obedecer al orden establecido y obligan a sospechar que las certezas más arraigadas son apenas el sedimento de antiguas disputas cuyo desenlace nunca quedó definitivamente resuelto. Su obra no invita a contemplar el mundo desde una altura académica, sino a ingresar en el taller donde la historia fabrica las evidencias que luego llamamos sentido común. Esa operación intelectual produce un raro deslumbramiento: descubrimos que no vivimos dentro de las ideas; son las ideas las que terminan viviendo dentro de nosotros hasta convertir nuestros hábitos en naturaleza y nuestras renuncias en virtud.

Quizá por ello su itinerario personal posee el mismo espesor de sus reflexiones. Nacida en Sagua la Grande en 1931, Isabel Monal se formó en Pedagogía y Filosofía. Amplió su educación en la Harvard Graduate School of Education y posteriormente se doctoró en Ciencias Filosóficas. La clandestinidad contra la dictadura de Fulgencio Batista, la dirección del Teatro Nacional de Cuba en los primeros años revolucionarios, su labor en la Universidad de La Habana, el Instituto de Filosofía, la Unesco y la revista Marx Ahora revelan una constante: pensar fue siempre una manera de intervenir en la historia antes que un refugio frente a ella. Esa fidelidad explica reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en 1998 y el Premio Nacional de Investigación Cultural en 2025, aunque ninguno de ellos alcanza a medir la magnitud de una influencia que pertenece ya al patrimonio intelectual latinoamericano. (granma.cu)

Su ensayo José Martí: del liberalismo al democratismo antiimperialista, publicado originalmente en Casa de las Américas en 1973 a partir de una investigación concluida en 1969, constituye una demostración ejemplar de su método. Mientras muchas interpretaciones buscaban un Martí coherente desde el comienzo, Monal prefirió seguir el movimiento de su pensamiento. No persiguió una esencia; reconstruyó una transformación. Gracias a esa elección metodológica, Martí deja de parecer un monumento inmóvil para convertirse en un ser histórico cuya conciencia se modifica al enfrentarse con nuevas contradicciones políticas y culturales. El verdadero hallazgo no consiste en describir esa evolución, sino en comprender que las ideas alcanzan su forma más alta cuando aceptan cambiar junto con la realidad que intentan interpretar.

Se produce algo parecido en Las ideas en la América Latina y en Las ideas en Cuba, trabajos en los que la historia intelectual deja definitivamente de lado el modelo en el que el pensamiento se traslada desde un presumible núcleo civilizador hacia una periferia diseñada para acogerlo. Monal invierte esa perspectiva. América Latina aparece como un inmenso laboratorio de creación conceptual donde las categorías universales son puestas a prueba por experiencias históricas irrepetibles. El continente deja de solicitar reconocimiento para convertirse en interlocutor indispensable de la filosofía contemporánea. La periferia termina iluminando los límites del centro. Esa inversión modifica silenciosamente la geografía del conocimiento. Lo marginal deja de pedir permiso para existir porque descubre que también produce universalidad. (cubainformacion.tv)

En la investigación titulada Félix Varela y la radicalización de la filosofía en Cuba, en conjunto con la selección crítica de Pensamiento cubano del siglo XIX, realizada en colaboración con Olivia Miranda, revela una intuición crucial. Las revoluciones duraderas no comienzan cuando cambian los gobiernos, sino cuando cambia el vocabulario mediante el cual una comunidad interpreta su experiencia. Antes de toda transformación institucional ocurre una transformación semántica. Las palabras libertad, patria, justicia, igualdad o pueblo modifican lentamente su densidad histórica hasta hacer insuficiente el antiguo orden. La filosofía aparece entonces como una paciente artesanía del porvenir.

Por consiguiente, Isabel Monal se encuentra dentro de esa estirpe excepcional cuya mayor originalidad reside en la alteración de la dirección de la vista. Después de recorrer su obra, comprendemos que las instituciones no producen necesariamente la verdad; con frecuencia producen la apariencia de que la verdad siempre estuvo allí. Comprendemos también que las ideologías más eficaces son precisamente aquellas que logran presentarse como ausencia de ideología. Entonces ocurre el acontecimiento filosófico decisivo: dejamos de preguntar por qué el mundo es como es y comenzamos a preguntarnos quién aprendió primero a describirlo de ese modo. En ese instante, la conciencia abandona la obediencia a las evidencias para adentrarse en la libertad de las interrogantes. Quizás no exista una revolución más profunda que esa misteriosa modificación de la mirada.

Isabel Monal sostiene una relación intelectual estrecha con la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), la edición histórico-crítica de las obras completas de Marx y Engels. Reconoce el valor decisivo de esta empresa para renovar los estudios marxianos. Desde el Instituto de Filosofía y la revista Marx Ahora, impulsa una lectura de Marx fundada en los textos originales, los manuscritos, la correspondencia y los cuadernos de trabajo, antes que en interpretaciones dogmáticas. La MEGA confirma una convicción fundamental de su pensamiento: las ideas no son sistemas inmutables, sino procesos históricos de desarrollo constante cuya comprensión requiere rigor filológico, perspectiva crítica y atención a las condiciones específicas de su producción.

Por todo ello, admirar la obra de Isabel Monal equivale a reconocer una de las aventuras intelectuales más fecundas de nuestro tiempo. Su filosofía enseña que la realidad raramente coincide plenamente con las apariencias y que toda conciencia posee la capacidad de reconstruir el mapa secreto de las relaciones humanas. En aquel lugar donde numerosos individuos perciben únicamente a individuos aislados, ella descubre procesos históricos; en donde otros descubren fatalidades, revela decisiones acumuladas; en donde parecía existir un mundo concluido, revela una realidad aún inacabada que espera la intervención creadora de aquellos que aprendan a observar de otra manera. Esa es una de las manifestaciones más elevadas de revolución: modificar la perspectiva en la praxis hasta que el universo entero modifique su significado tras haber transformado su lugar.

Foto de portada: Juventud Rebelde