Solidaridad absoluta con Venezuela Bolivariana

La querida dirección del Instituto Simón Bolívar (ISB), con quien tanto afecto y amor nos une, nos pide unas líneas sobre lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Tragedia de alcance mundial.

Difícil escribir, lo reconozco. Vemos videos de las viviendas destrozadas de nuestros amigos. Mucho dolor y no poca tristeza.

Nos enteramos durante el regreso de una serie de actividades de Chile contra la extrema derecha que pretende apropiarse del continente. Nos escribe Carmen, una amiga y compañera desde el estado español: “Terremoto en Venezuela”. Seca y lacónica. Preguntamos: “¿Es una metáfora?”. No, no es metáfora. Y pensé: “¡Otra vez noticias duras sobre nuestra querida Venezuela!”. Por si no alcanzara todo lo que sucedió en 2026…

Desde el punto de vista más estricto de la concepción materialista de la historia, creo que necesitamos imperiosamente un poco de brujería. “Lo real maravilloso” y el “realismo mágico” nos están dando golpe tras golpe. Hay que dar vuelta la tortilla de una buena vez. Esa es la gran tarea del pueblo venezolano y de todos los pueblos solidarios del mundo. ¡Basta de muerte, basta de tragedias, por favor!

Seguramente los pueblos generosos y con memoria acudirán en auxilio de Venezuela, que tanto ayudó a los movimientos populares durante las mejores décadas chavistas, cuando todo rebelde acudía a Caracas a pedir apoyo para sus luchas y el comandante Hugo Chávez no dudaba un segundo. El intercambio fraternal con el pueblo cubano fue un paradigma de una nueva era de relaciones internacionales. Venezuela proporcionaba petróleo. La Revolución Cubana, médicos y maestros.

Recuerdo las misiones “Barrio adentro”, donde la elite burguesa, neocolonial y blanca de Venezuela no quería “ensuciarse” con el pobrerío y el populacho, pero los cubanos allí estaban, firmes y codo a codo junto al pueblo venezolano. Y a su vez Venezuela chavista le daba a Cuba lo que ya no podía proporcionarle la antigua Unión Soviética, el petróleo sin el cual la economía cubana se paraliza. Fidel y Chávez, en una unión de entrañables hermanos, construyeron el abrazo de la solidaridad internacional, inigualable, (por ahora) irrepetible. Como si fueran Bolívar y Martí, renacidos.

Y agrego algo polémico. Estoy más que seguro que los segmentos nobles del pueblo estadounidense, si no estuviera sometido a ese “estado profundo”, a ese complejo industrial-militar extremista, macartista y monroísta, hoy estaría ayudando desinteresadamente al pueblo venezolano, como lo hizo con el pueblo cubano. Yo mismo vi los autobuses gringos, amarillos (esos de las películas) en el barrio habanero de Marianao, el más pobre y humilde de La Habana.

Vi pastores de la población negra yanqui visitar La Habana llevando medicinas y computadoras para romper el bloqueo genocida, que muchas veces el macartismo loco y odiador de La Florida se los retenía en la frontera para que no llegara al pueblo de Cuba. Hoy ese mismo pueblo norteamericano estaría intentando ayudar al pueblo venezolano. No tengo dudas.

Pero no puedo mentir ni fingir demencia. No me sale. Lo lamento. La hipocresía no es lo mío. NO LES CREO NADA AL EXTREMISTA MARCO RUBIO Y A SU PRESIDENTE ACUSADO DE PEDOFILIA cuando sonríen con cinismo y dicen que van a ayudar a Venezuela. ¡Si hace menos de un año bombardearon Caracas, secuestrando a su presidente legítimo que permanece secuestrado! ¡Si amenazaron con reducir a polvo Venezuela con armamento nuclear, como lo hicieron en Gaza (Palestina ocupada)!

¿De repente fueron a la Iglesia y se convirtieron en inocentes monaguillos? NO LES CREO ABSOLUTAMENTE NADA. Esa gente, caras públicas del Estado profundo y el complejo industrial militar de Monroe y Adams, sólo piensan en acumular dinero, hacer negocios y aplastar toda disidencia a escala mundial. Si se meten a “reconstruir” sólo será para obtener ganancias y aumentar su control imperialista, ya de por sí feroz, sobre la Venezuela sometida y secuestrada. CONSTITUYEN LA ANTITESIS DE FIDEL Y CHAVEZ. No nos confundamos. No ejercieron solidaridad ni con el propio pueblo estadounidense en tiempos del huracán Katrina y otras catástrofes…

Por último, disculpas. Me queda una duda. ¿Dos terremotos en 1 minuto? ¿Fue Dios? ¿Fue la Madre naturaleza? ¿Hoy el dominio de la naturaleza no se ha convertido también en un arma de disuasión imperial? En el país persa se derribaron un par de antenas en bases militares gringas y… ¡volvió la lluvia, ausente por años! ¡Oh casualidad! No puedo opinar sobre lo que no estudié. Pero me queda la duda sobre estos terremotos tan “raros”, en zonas donde habitualmente… no existen terremotos. Cero paranoias. Un poco de realismo y cada vez menos ingenuidad, nada más.

De cualquier manera, apostemos por las enseñanzas solidarias de Chávez y Fidel.

LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS.

El Imperio no entiende nada de eso.

Toda nuestra solidaridad con Venezuela bolivariana y con su abnegado y querido pueblo.

Argentina, 26 de junio de 2026 (Tomado de La haine).

Imagen de portada: Foto de AFP.