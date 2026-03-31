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ENTREVISTA

Haití y el marxismo latinoamericano. Entrevista a Ives Dorestal (+Video)

Nestor KohanComment(0)

Entrevista sobre “Haití y el marxismo latinoamericano” a Ives Dorestal. Profesor haitiano, gran erudito del marxismo mundial. Doctor en Filosofía por la Universidad de Frankfurt, Alemania, cuya tesis fue dirigida por Alfred Schmidt. Dorestal es biógrafo de Jacques Roumain (1907-1944), fundador del comunismo haitiano.

La entrevista de Brancaleone Films fue realizada por Néstor Kohan en la Casa de las Américas (Cuba, 2018), en una Escuela de posgrado de CLACSO y el Instituto de Filosofía de la Habana.

Colaboraron Carla Valdés León y Claudia Ruiz Lorenzo del Colectivo Micromundo (Cuba). Proyecto Memoria del futuro de Brancaleone Films. Cátedra “De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana” (Sociología, Universidad de Buenos Aires -UBA): www.cipec.nuevaradio.org y Cátedra Che Guevara: www.amauta.lahaine.org

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Nestor Kohan
Investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente coordina la "Cátedra Che Guevara: Colectivo Amauta" y la Escuela de Formación Política 22 de agosto "Héroes de Trelew". Colabora regularmente en la Escuela Nacional "Florestan Fernandes" del Movimiento sin Tierra (MST) de Brasil. Ha publicado diversos libros sobre teoría marxista e historia del pensamiento revolucionario. (entre otros: El Capital, historia y método; Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder; Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano). Además ha sido jurado en el Doctorado de la UBA, en "Pensar a contracorriente" y en el Premio Literario Casa de las Américas. Es autor y editor de varios títulos de Ocean Sur.

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