Haití y el marxismo latinoamericano. Entrevista a Ives Dorestal (+Video)

Entrevista sobre “Haití y el marxismo latinoamericano” a Ives Dorestal. Profesor haitiano, gran erudito del marxismo mundial. Doctor en Filosofía por la Universidad de Frankfurt, Alemania, cuya tesis fue dirigida por Alfred Schmidt. Dorestal es biógrafo de Jacques Roumain (1907-1944), fundador del comunismo haitiano.

La entrevista de Brancaleone Films fue realizada por Néstor Kohan en la Casa de las Américas (Cuba, 2018), en una Escuela de posgrado de CLACSO y el Instituto de Filosofía de la Habana.

Colaboraron Carla Valdés León y Claudia Ruiz Lorenzo del Colectivo Micromundo (Cuba). Proyecto Memoria del futuro de Brancaleone Films. Cátedra “De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana” (Sociología, Universidad de Buenos Aires -UBA): www.cipec.nuevaradio.org y Cátedra Che Guevara: www.amauta.lahaine.org