Entregan premios en prensa escrita Jorge Enrique Mendoza y Guillermo Cabrera Álvarez

En la mañana de este martes 31 de marzo fueron entregados, en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, los premios anuales y por la obra de la vida correspondientes al ramal de prensa escrita del año 2025.

Acta del Premio Anual de Periodismo de Prensa Escrita por la Obra de la Vida Jorge Enrique Mendoza

El jurado del Concurso anual de periodismo de prensa escrita por la obra de la vida Jorge Enrique Mendoza, formado por Osvaldo Rodríguez Martínez, Esteban Ramírez Alonso, Omara García Mederos, Manuel Fernández Malagón, Osvaldo Gutiérrez Gómez, Mario Muñoz Lozano, Sonia Pérez Sosa, Roger Ricardo Luis e Iramis Alonso Porro, en condición de presidenta, después de analizar cinco propuestas, provenientes de los periódicos Juventud Rebelde, Granma y Trabajadores, la revista Bohemia y Palante, decidió otorgar el premio a:

LEONEL NODAL ÁLVAREZ, propuesto por el periódico Juventud Rebelde, por su destacada dentro del periodismo revolucionario cubano desde diferentes medios de comunicación, en la que sobresale, sobre todo, su labor de reconocida calidad periodística durante décadas como parte del equipo de la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina, lo mismo como corresponsal en diferentes países, incluyendo su labor como corresponsal de guerra durante la agresión israelí a Líbano, que como jefe de redacciones políticas y editor de algunas de sus publicaciones. También resulta meritorio mencionar su trabajo de años como experto y comentarista en temas internacionales, fundamentalmente del Medio Oriente, en diferentes espacios de la televisión cubana.

Más allá de su dedicación siendo muy joven a la causa de la Revolución Cubana desde los años 60, la trayectoria de 54 años dedicados al periodismo evidencia una historia de crecimiento educacional, profesional, de superación constante hasta nuestros días, porque incluso después de jubilado en 2009 por razones de salud continúo laborando en nuestros medios, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones e profesionales de la prensa desde su puesto en la Redacción Internacional de Juventud Rebelde.

En resumen, sus méritos y cualidades, sostenidos en el tiempo, resultan notables y se constituyen en un referente para el sector.

Dado a los 23 días del mes de febrero de 2026.

Acta del Premio Ramal Anual de Periodismo de Prensa Escrita por la Obra del Año Guillermo Cabrera Álvarez

El jurado del Concurso anual de periodismo de prensa escrita Guillermo Cabrera Álvarez, formado por Osvaldo Rodríguez Martínez, Esteban Ramírez Alonso, Omara García Mederos, Manuel Fernández Malagón, Osvaldo Gutiérrez Gómez, Mario Muñoz… Sonia Regla Pérez Sosa, Roger Ricardo Luis e Iramis Alonso Porro, en condición de presidenta, después de analizar cuatro propuestas de periodismo hipermedial, cinco de periodismo gráfico y seis en periodismo escrito acuerda los siguientes premios a la obra del año:

PERIODISMO ESCRITO

PERIODISMO HIPERMEDIAL

PERIODISMO GRÁFICO

Además, el jurado sugiere, para próximas ediciones del certamen, separar las categorías de Fotografía, Diseño Gráfico y Caricaturas e Ilustración, como lo realizan en los premios nacionales, también convocados por la UPEC, pues se hace extremadamente difícil decidir entre tres estilos de gráfica con lenguajes completamente diferentes, un ganador.

Dado a los 23 días del mes de febrero de 2026.

Fotos: Cubaperiodistas.