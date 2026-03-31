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Entregan premios en prensa escrita Jorge Enrique Mendoza y Guillermo Cabrera Álvarez

Redacción CubaperiodistasComment(0)

En la mañana de este martes 31 de marzo fueron entregados, en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, los premios anuales y por la obra de la vida correspondientes al ramal de prensa escrita del año 2025.

Acta del Premio Anual de Periodismo de Prensa Escrita por la Obra de la Vida Jorge Enrique Mendoza

El jurado del Concurso anual de periodismo de prensa escrita por la obra de la vida Jorge Enrique Mendoza, formado por Osvaldo Rodríguez Martínez, Esteban Ramírez Alonso, Omara García Mederos, Manuel Fernández Malagón, Osvaldo Gutiérrez Gómez, Mario Muñoz Lozano, Sonia Pérez Sosa, Roger Ricardo Luis e Iramis Alonso Porro, en condición de presidenta, después de analizar cinco propuestas, provenientes de los periódicos Juventud Rebelde, Granma y Trabajadores, la revista Bohemia y Palante, decidió otorgar el premio a:

LEONEL NODAL ÁLVAREZ, propuesto por el periódico Juventud Rebelde, por su destacada dentro del periodismo revolucionario cubano desde diferentes medios de comunicación, en la que sobresale, sobre todo, su labor de reconocida calidad periodística durante décadas como parte del equipo de la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina, lo mismo como corresponsal en diferentes países, incluyendo su labor como corresponsal de guerra durante la agresión israelí a Líbano, que como jefe de redacciones políticas y editor de algunas de sus publicaciones. También resulta meritorio mencionar su trabajo de años como experto y comentarista en temas internacionales, fundamentalmente del Medio Oriente, en diferentes espacios de la televisión cubana.

Leonel recibe el Premio Jorge Enrique Mendoza, por la Obra de la Vida, de manos de Ricardo Ronquillo, presidente de la Upec, y de Ledys Camacho, presidenta del ramal de la Prensa Escrita.

Más allá de su dedicación siendo muy joven a la causa de la Revolución Cubana desde los años 60, la trayectoria de 54 años dedicados al periodismo evidencia una historia de crecimiento educacional, profesional, de superación constante hasta nuestros días, porque incluso después de jubilado en 2009 por razones de salud continúo laborando en nuestros medios, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones e profesionales de la prensa desde su puesto en la Redacción Internacional de Juventud Rebelde.

En resumen, sus méritos y cualidades, sostenidos en el tiempo, resultan notables y se constituyen en un referente para el sector.

Dado a los 23 días del mes de febrero de 2026.

Acta del Premio Ramal Anual de Periodismo de Prensa Escrita por la Obra del Año Guillermo Cabrera Álvarez

 El jurado del Concurso anual de periodismo de prensa escrita Guillermo Cabrera Álvarez, formado por Osvaldo Rodríguez Martínez, Esteban Ramírez Alonso, Omara García Mederos, Manuel Fernández Malagón, Osvaldo Gutiérrez Gómez, Mario Muñoz… Sonia Regla Pérez Sosa, Roger Ricardo Luis e Iramis Alonso Porro, en condición de presidenta, después de analizar cuatro propuestas de periodismo hipermedial, cinco de periodismo gráfico y seis en periodismo escrito acuerda los siguientes premios a la obra del año:

PERIODISMO ESCRITO
Premio
A José Daniel Martínez Rodríguez, del semanario Trabajadores, quien registra una amplia y diversa obra en el año analizado, durante el cual mostró cualidades de excelencia como un reportero capaz de moverse con habilidad profesional no solo en el acontecer deportivo, su especialidad, sino también en el acontecer nacional en el abordaje de temas de alta sensibilidad en las áreas económicas y social. En todos sus productos comunicativos muestra calidad narrativa y profundidad investigativa, moviéndose con soltura profesional entre el reportaje, la crónica, el comentario y la entrevista. El jurado reconoce en su labor la condición (hoy no muy común) de un periodista “todo terreno” que tanta falta hacen en nuestros medios de comunicación.

 

Mención
A la joven periodista Verónica Núñez Lastres, cuyos trabajos sobre las Tribus Urbanas en Cuba, realizados en diferentes géneros periodísticos y publicados por la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina este año, marcaron la diferencia en el abordaje de los temas juveniles por PL y en el contexto de los medios de comunicación nacionales, llamando la atención acerca de las influencias culturales extranjeras en jóvenes de Cuba.
PERIODISMO HIPERMEDIAL
Premio
A Raúl Abreu Martín, de la revista Juventud Técnica de la Casa Editorial Abril, por la calidad y variedad de la propuesta presentada, que se caracteriza por utilizar diversos recursos multimediales en la web, como hipertextos, videos, y los incorpora de forma excelente al trabajo de gestión de las redes, a partir de los cuales construye coberturas en el lenguaje de cada una de esas plataformas. Este ejercicio, además, se hace con un lenguaje atractivo, identificando temas de interés acordes con el público y perfil de la publicación y buenos títulos. Además, hay que destacar su adecuada utilización de herramientas que la Inteligencia Artificial pone a disposición del ejercicio periodístico. No obstante, se recomienda, un mejor trabajo de posicionamiento para lograr mayor impacto en los públicos.

 

Mención: Yurysander Guevara, del periódico Juventud Rebelde, por su liderazgo en la propuesta hipermedial del medio, la diversidad y amplitud de la muestra presentada. El jurado sugiere que el bloque ramal de la prensa escrita organice un taller o conversatorio con la participación de todos los medios, para analizar las tendencias más actuales del llamado periodismo digital, que posibilite aprovechar mejor las posibilidades de la interacción web para enriquecer los relatos, secciones, micrositios y trabajos de fondo. Los textos y las coberturas presentadas al concurso se caracterizaron por temas interesantes, bien contados, pero desaprovechan las posibilidades de extender las narrativas utilizando las posibilidades de la hipermedialidad.

PERIODISMO GRÁFICO

Premio: A la fotorreportera Nieves Molina Fleites, del periódico Granma, por la excelencia y originalidad de sus imágenes donde se destacan la composición y los primeros planos, buscando la correcta utilización de las luces y las sombras, con propuestas fotográficas innovadoras, en disímiles ámbitos, desde la cobertura al huracán Melissa hasta el Ballet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jurado resalta también el excelente trabajo del diseñador Abdel Alfonso Núñez del diario Juventud Rebelde.

Además, el jurado sugiere, para próximas ediciones del certamen, separar las categorías de Fotografía, Diseño Gráfico y Caricaturas e Ilustración, como lo realizan en los premios nacionales, también convocados por la UPEC, pues se hace extremadamente difícil decidir entre tres estilos de gráfica con lenguajes completamente diferentes, un ganador.

Dado a los 23 días del mes de febrero de 2026.

Fotos: Cubaperiodistas.

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Redacción Cubaperiodistas
Medio de Comunicación de la Unión de Periodistas de Cuba

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