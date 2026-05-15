Citan a prueba de captación de Periodismo en Cuba

La Dirección General de Pregrado del Ministerio de Educación Superior convocó recientemente al examen de captación para el ingreso a la carrera de Periodismo, previsto para el jueves 21 de mayo a las 9:00 a.m. en todas las provincias.

Podrán presentarse estudiantes de duodécimo grado interesados en cursar la carrera, quienes deberán manifestar su disposición a cumplir el Servicio Militar Activo durante un año antes de incorporarse en el curso académico 2027-2028.

De manera simultánea se examinarán alumnos de onceno grado que aspiren a ingresar al Colegio Universitario de Periodismo en el curso 2026-2027.

Para optar por esta modalidad, los aspirantes deberán obtener más de 90 puntos en Español, Historia de Cuba y Cultura Política, además de un promedio general superior a 85 puntos.

El proceso de inscripción se desarrollará en los propios preuniversitarios hasta el 8 de mayo, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Posteriormente, los centros entregarán los listados de aspirantes a las Comisiones Provinciales de Ingreso antes del 13 de mayo.

El examen será elaborado y enviado por la Universidad de La Habana, centro rector, a través de las estructuras provinciales.

Las sedes de aplicación se definirán de conjunto entre las universidades y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes.

Cada sede contará con responsables designados tanto por la universidad como por la UPEC, mientras que los departamentos de Periodismo de las instituciones de educación superior tendrán a su cargo la calificación de los exámenes y la conducción del resto del proceso de ingreso, en coordinación con las comisiones provinciales (Tomado de ACN).

Ilustración: Osval.