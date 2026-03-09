FELAP hermana 50-13: del aniversario al Congreso

“Sentimos que, al conversar con nosotros, respaldan al pueblo cubano”, dijo Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la UPEC, a prestigiosos líderes del gremio en la región que dialogaron por videoconferencia en el panel “FELAP: 50 años de periodismo en hermandad”, como parte del programa de la jornada de la prensa en Cuba y dedicado al medio siglo de esta organización continental de avanzada que en el mismo junio de cumpleaños celebrará su decimotercer Congreso.

Tras comunicarles la admiración y respeto que Cuba y sus periodistas sienten por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y la alta valoración que inspira que nos acompañen en este difícil momento, Ronquillo les ofreció la explicación descarnada que solo se comenta a los hermanos verdaderos: “Mientras los enemigos de Cuba tratan de someternos a una permanente agonía, el pueblo cubano defiende la vida y la alegría”.

En la sede central de la UPEC estaban Ronquillo, el Presidente de Honor de la UPEC y figura entrañable de la FELAP, Tubal Páez, y el resto de los líderes de la prensa en Cuba.

En sus naciones, conectados por videoconferencia, el panel contó con Juan Carlos Camaño —presidente de FELAP— y Leandro Torres, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires (UTPBA), ambos de Argentina; el secretario general de FELAP, Nelson del Castillo, de Puerto Rico; el boliviano Iván Canelas, su Presidente de Honor; los mexicanos Rosa María Olguín, secretaria ejecutiva de FELAP, y Teodoro Rentería Villa, vicepresidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE); y el reconocido periodista Beto Almeida, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas de Brasil.

A todos ellos —y por esa vía, a miles de colegas de la región— Ronquillo explicó la fase de agresión aguda que sufre Cuba, que ha escalado desde las 243 medidas de acentuación del bloqueo que fijó Donald Trump en su primer mandato hasta la reciente Orden presidencial que declara a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos e intimida con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la Isla.

“No es una amenaza, es presión máxima; un salto del bloqueo a la asfixia total; pero hacemos lo posible por enfrentarla y vencerla”, les dijo antes de explicar cómo ese ahogo se manifiesta en la infraestructura y gestión de los medios de prensa.

Con la conducción de la multipremiada periodista cubana Valia Marquínez Sam, el panel comenzó por un asomo al legado de la FELAP en sus 50 años y al sendero que proyecta. Al respecto, Beto Almedida refirió esta época en que se hace menos periodismo y más publicidad a la guerra, las armas y a la muerte y consideró que para hacer periodismo tenemos que luchar en la prensa junto con la lucha de las masas: “El mundo que piensa, la humanidad que busca un rumbo civilizatorio, se organiza, y la FELAP puede aportar en ello”, sostuvo.

Beto Almeida sentencia que los países del grupo BRICS tienen que asegurar —así como ya tienen su Banco y otras herramientas geoestratégicas— su propia plataforma de información, “no contaminada por la dictadura del mercado”.

Además de multiplicar un recuerdo al valioso compañero Manuel Cabieses, recientemente fallecido, Juan Carlos Camaño introdujo una línea de pensamiento que sería seguida por otros: “Estos días nos llevan, como siempre, a Fidel. Así como él dijo que ‘Con la Revolución todo; contra la Revolución, nada’, en la organización debemos decir: ‘Con la FELAP, todo; contra la FELAP, nada’”. Camaño aludía con ello a quienes mintieron, quienes abandonaron la organización y quienes quieren que desaparezca.

Además, el presidente afirmó que, para pelear con sus armas, la FELAP necesita aunar criterios y entender de qué solidaridad hablamos, en un tiempo distinto del imperialismo en el cual tenemos mucho que hablar y hacer.

Por su parte, Iván Canelas repasó los momentos difíciles en que nació la organización, pero acotó que, aun así, se convirtió con los años en el principal referente de las luchas de los periodistas latinoamericanos. El colega boliviano criticó las mentiras de medios corporativos que respaldan la apropiación de nuestros recursos naturales y el sometimiento de los pueblos a la doctrina Donroe.

Canelas manifestó “la más grande solidaridad con Cuba y sus periodistas, en los 100 años de Fidel Castro”, y convocó a continuar los mensajes contra el monstruo mediático del imperio empeñado en someternos.

El secretario general, Nelson Castillo, recordó que Fidel Castro “es” Miembro de Honor de la FELAP y dijo que dio, por décadas, decidido apoyo a su consolidación. A seguidas, ratificó el “absoluto respaldo a los colegas cubanos en estos días de amenazas”. Como dijo, los periodistas de la región son solidarios con Cuba incluso desde antes de creada la organización.

Entrado el tema de la lucha por un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, el propio Del Castillo matizó estas realidades en que cualquiera miente en redes, y hasta en medios profesionales: no se dice nunca —por ejemplo—, “régimen” de Israel o de Estados Unidos, pero sí, “régimen cubano”; se tolera el término “fascista” mientras se denigra al “comunista”.

Por cosas como esas, dijo, “tenemos que hacer conciencia en las audiencias sobre la era que vivimos”.

Leandro Torres, secretario general de la UTPBA y miembro de la FELAP, aprecia en la UPEC una organización hermana y evoca la visión de Fidel Castro sobre la defensa de los derechos de los trabajadores de la prensa, enfrentados a la concepción mercantilista del periodismo. Para avanzar más, defiende la actualización de nuestros instrumentos y formas de actuación comunicacional.

Torres considera que, en las circunstancias actuales, la UPEC es la organización que mejor sabe cómo expresar la solidaridad, por lo cual debe saber que tiene a la UTPBA “a disposición”.

La mexicana Rosa María Olguín ha acompañado por más de 40 años el camino de la FELAP, conoce la condición humilde de la mayoría de los periodistas y la vulnerabilidad que ello entraña, pero colocó el énfasis de su intervención en apoyar a los cubanos: “Les trasmito mi solidaridad ahora que Donald Trump ha retomado la Enmienda Platt para apoderarse de Cuba. Es el pueblo el que debe decidir qué cambios quiere”.

¿Qué esperar del Congreso de la FELAP, en México, en junio próximo? Carlos Camaño reiteró el perfil de otros anteriores —la unidad de organizaciones y afiliados, el enfrentamiento a las patronales, el vínculo con universidades, la renovación generacional…—, para apuntar al que viene: “Necesitamos —dijo— decidir en qué tipo de dirección nos vamos a mover; es necesario dar paso a los jóvenes. Tendremos que acordar cómo aprovechar los nuevos instrumentos tecnológicos a favor de la organización y los trabajadores”.

En cualquier caso, Camaño no tiene dudas de que los colegas de la región saldrán de allí más unidos y solidarios.

Nelson del Castillo coincide con él en que urge un fortalecimiento y un mayor trabajo de capacitación tecnológica para enfrentar lo que ha llegado. A ello hay que añadir otra tarea esencial: “Inculcar en los más jóvenes la necesidad de un periodismo comprometido con el bienestar colectivo”.

Tampoco Iván Canelas vacila en una certeza: “El Congreso en México será histórico, tanto por la coyuntura política mundial como por la importancia de organizarnos para defender los intereses de nuestros pueblos”. Su conclusión es clara: “¡Podemos seguir soñando la patria grande que soñó Bolívar!”.

Como le hemos escuchado alguna vez anterior —¡lo ha dicho hasta en China!—, Leandro Torres insistió en una idea arraigada en la FELAP: “En la lucha de ideas, la ideas que no se conocen, no luchan”, de ahí que en su criterio debemos plantearnos un Congreso combativo que fortalezca no solo a la organización “nodriza” sino a cada uno de los colegios, círculos, asociaciones, uniones, federaciones y sindicatos que ella cobija.

Teodoro Rentería Villa, vicepresidente de CONALIPE, es uno de los miembros de FELAP que organiza el decimotercer Congreso en Morelos, México, y afirmó en el panel que han avanzado bastante en los preparativos, con el apoyo de las autoridades del territorio. “Esperamos —señaló— un evento conmemorativo donde podamos alcanzar acuerdos”. A su juicio, el cambio generacional al que varios ponentes se refirieron debe guiarse por la experiencia de quienes les antecedieron en estos 50 años. ¡Que así sea!

Imagen de portada: Foto de Cubaperiodistas.