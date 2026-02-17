La silenciosa reescritura de la educación Palestina

Documentos filtrados obtenidos por la Red Quds detallan revisiones generalizadas de los libros de texto palestinos tras demandas vinculadas a la UE.

Puntos clave

La Red Quds obtuvo documentos oficiales que muestran revisiones extensas al currículo escolar palestino.

Los cambios afectaron a los libros de texto desde primero hasta décimo curso en varias asignaturas.

Las revisiones siguieron a solicitudes vinculadas a la Unión Europea y a objeciones vinculadas a Israel.

Se retiraron o alteraron símbolos nacionales, términos históricos y referencias a prisioneros, refugiados y Jerusalén.

Los informes internos documentan más de 300 cambios curriculares con motivación política.

Algunos libros de texto vieron revisiones superiores al 30 por ciento de su contenido original.

Los cambios plantean dudas sobre la influencia externa en la política educativa palestina.

Documentos obtenidos por la Red Quds

Documentos oficiales filtrados y correspondencia interna obtenida por la Quds News Network (QNN) revelan que el Ministerio de Educación palestino introdujo revisiones profundas al currículo escolar nacional tras solicitudes externas vinculadas a la Unión Europea y objeciones asociadas a Israel.

Según los documentos, las revisiones se implementaron en decenas de libros de texto, desde primero hasta décimo curso, y afectaron a asignaturas troncales como la lengua árabe, la educación nacional, los estudios cívicos y las matemáticas.

El material muestra que los cambios fueron mucho más allá de simples revisiones aisladas, sino que se redujeron a una reestructuración sistemática del contenido educativo relacionado con la historia, identidad, geografía y experiencia vivida palestinas.

Los documentos incluyen cartas oficiales, informes internos y revisiones anotadas de libros de texto, todos ellos revisados por QNN.

Solicitudes externas

Entre los documentos obtenidos se encuentra una carta oficial fechada el 19 de enero, enviada por el ministro palestino de Educación, Amjad Barham al ministro de Finanzas y Planificación, Stephan Salameh. La carta hace referencia a notas adicionales relacionadas con la respuesta del Ministerio de Educación a los recientes requisitos de la Unión Europea respecto al currículo palestino.

Según la correspondencia, estos requisitos se discutieron durante una reunión entre funcionarios palestinos y representantes de la UE celebrada más tarde ese mismo mes, el 27 de enero. Las notas detallaban eliminaciones y enmiendas solicitadas específicas, muchas de las cuales fueron posteriormente confirmadas por el ministerio como implementadas.

Los documentos indican que los cambios solicitados se centraron en eliminar o revisar contenido considerado de carácter nacional o político.

Eliminación de símbolos nacionales

El material filtrado muestra que algunos de los primeros cambios se dirigieron a símbolos nacionales en los libros de texto de menor grado.

Según QNN, la Unión Europea solicitó la retirada del himno nacional palestino del libro de educación cívica de primer curso. El ministerio confirmó que el himno fue posteriormente eliminado.

En los libros de texto de segundo curso, se eliminó una lección que contenía una ilustración de una prisión y una actividad que pedía a los estudiantes que nombraran a los presos palestinos detenidos en cárceles israelíes. El ministerio reconoció que este contenido había sido eliminado en respuesta a la solicitud.

También se eliminaron mapas que representaban Palestina e identificaban Jerusalén como su capital de varios libros de texto, tras objeciones planteadas durante las consultas mencionadas en los documentos.

Cambios en el contenido sobre Jerusalén

Los documentos detallan múltiples revisiones relacionadas con Jerusalén y otras ciudades palestinas.

En los libros de texto nacionales de educación de tercer curso, la frase “Jerusalén es la capital de Palestina” fue modificada para decir “Jerusalén es la capital de las religiones celestiales y la capital de Palestina”. Otras referencias que describían Jerusalén como una ciudad palestina fueron sustituidas por un lenguaje que enfatizaba su significado religioso para musulmanes y cristianos.

Se eliminaron o modificaron las referencias a la ciudad costera de Yafa (Jaffa). En una lección, se eliminó la frase “Soy una ciudad palestina”, y se eliminó por completo una pregunta que preguntaba a los estudiantes dónde se encuentra Yaffa.

En varios ejercicios, la ciudad de Yafa fue reemplazada por otras ciudades palestinas, como Hebrón (Al-Khalil), tras objeciones a identificar a Yaffa como ciudad palestina.

Alteraciones en múltiples materias

Las revisiones se extendieron más allá de la educación cívica hacia otras materias troncales.

En un libro de texto de matemáticas de tercer curso, se eliminó la frase “construyendo el muro de anexión y ampliación”. El Ministerio de Educación confirmó en su respuesta que se habían eliminado las referencias al muro.

En los libros de texto de árabe de cuarto curso, se eliminó un ejemplo que contenía la frase «qué fea es la ocupación». La palabra “muyahid” fue reemplazada por “defensor”, mientras que “prisionero” fue sustituida por “los oprimidos”. Se eliminaron las preguntas que animaban a los estudiantes a escribir mensajes de apoyo a los palestinos en Jerusalén.

En varios libros de texto, el término “sionista” fue eliminado dondequiera que apareciera.

Cientos de revisiones

Un informe interno preparado por el Centro Nacional de Currículo Palestino, obtenido por QNN, ofrece una visión cuantitativa del alcance de los cambios.

Según el informe, se introdujeron aproximadamente 300 revisiones en los libros de texto desde primero hasta décimo curso por lo que el informe describe como razones políticas.

El informe detalla el porcentaje de contenido revisado en cada nivel educativo, incluyendo:

Los libros de texto de quinto curso fueron revisados en más del 30 por ciento.

Los libros de texto de séptimo curso fueron revisados en más de un 25 por ciento.

Revisiones significativas en los libros de texto de árabe para los cursos de sexto a décimo.

En algunos casos, se eliminaron lecciones enteras y se reemplazaron por material no relacionado.

Reescritura del contenido histórico

Los documentos muestran que las lecciones relacionadas con la historia palestina, el desplazamiento y la condición de refugiados fueron de las que más se han alterado.

Términos como “desplazamiento forzado” fueron reemplazados por “migración”, mientras que las declaraciones que describían la condición de refugiado como una injusticia fueron reescritas para enmarcarlo como un problema regional más amplio.

Las referencias a ciudades y pueblos palestinos históricos —incluyendo Safad, Ramla, Majdal y Deir Yassin— fueron alteradas para enfatizar narrativas históricas alternativas o eliminadas por completo.

Poemas, canciones y textos literarios que hacían referencia al retorno, la resistencia, el exilio y la memoria nacional fueron eliminados en varios niveles escolares.

Primeros cursos más afectados

Según los documentos revisados por QNN, los libros de texto de los cursos tempranos se vieron especialmente afectados.

En los libros de texto de árabe de primer curso se eliminaron las referencias al Estado de Palestina, los símbolos nacionales y las canciones patrióticas. Se reemplazaron imágenes de la bandera palestina y se sustituyeron las lecciones sobre la patria por temas neutrales.

En los materiales de segundo y tercer curso, las lecciones sobre libertad, patria y ciudades palestinas fueron sustituidas por contenidos que enfatizaban la convivencia, la amistad y los conceptos abstractos de paz, sin referencia a la ocupación ni al contexto histórico.

Los ejercicios que representaban presencia militar israelí o imágenes relacionadas con la ocupación fueron eliminados y reemplazados por ilustraciones neutrales.

Preguntas sobre la política educativa

Los documentos indican que las revisiones curriculares se implementaron en múltiples asignaturas y niveles escolares, transformando la forma en que los estudiantes palestinos se enfrentan a la historia, la geografía y la identidad nacional en el aula.

Aunque el Ministerio de Educación reconoció la implementación de los cambios mencionados en la correspondencia, ni el ministerio ni la Unión Europea han publicado públicamente una explicación exhaustiva que aborde el alcance completo de las revisiones documentadas.

El material filtrado plantea preguntas continuas sobre el grado de influencia externa sobre el contenido educativo palestino y los mecanismos que regulan la aprobación curricular y la supervisión de los donantes. (Tomado de Defend democracy).

(Qunds News Network).