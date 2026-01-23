El VI Festival “ha muerto”: ¡Viva la transformación!

Nuestro evento es el espacio más importante de creación comunicacional en medio de un mundo interconectado, afirmó Liuba Moreno Álvarez, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, al cerrar el VI Festival Virtual de la Prensa “Julio García Luis”, cuyos resultados ratificaron la consolidación de los proyectos de Ideas Multimedios, ACN, Escambray y Radio Sancti Spíritus. Estos dos últimos, por cierto, concretan juntos la aspiración del presidente nacional de la UPEC de que dicha provincia sea capital de la innovación del gremio en el país.

Moreno Álvarez comentó que el difícil escenario político, social y comunicacional que vivimos los cubanos, agredidos también con una narrativa de mentiras, exageraciones y tergiversaciones, requiere la respuesta adecuada de un sistema de prensa que ya el líder de la Revolución, Fidel Castro, exaltaba como fortaleza de la nación.

“El Festival demuestra el aporte de granitos de arena de todos los medios en búsqueda de nuestra soberanía comunicacional; con cada proyecto se dan pasos, vamos avanzando porque el talento es capaz de romper las barreras tecnológicas”, afirmó la funcionaria.

Tras la proclamación de los premios por Ana Teresa Badía, presidenta del jurado principal, y por otros colegas de equipos que sumaron reconocimientos, algunos de los líderes de los multimedios triunfadores compartieron impresiones.

A la distancia del vídeo, Juan Carlos Castellón, director de Escambray, hizo la reverencia de memoria a Juan Antonio Borrego, ese colega sin mancha que inspira la innovación, en tanto sus coterráneos de la emisora provincial, ante la falla del audio, asentaron su emoción en un chat.

Randy Alonso, líder de Ideas Multimedios, celebró que la distancia entre proyectos “ya no es tan grande” y confesó que ganar el Premio por el centenario de Fidel les place enormemente porque es el mejor homenaje.

Norland Rosendo, director de ACN señaló que el primer cambio en su agencia es cultural: rompen la idea de que solo producen noticias, porque talento tienen para el salto.

Tras haber regalado un buen rato al jurado y los participantes, Palante —sumado ahora, risueñamente, al carro de los premiados— se declaró publicación humorística de Cuba y de la prensa y su director, Ismael Lema, hizo buena “dejación” pública cuando dijo: el periódico es de los jóvenes.

La tercera y última sesión del VI Festival Nacional Virtual de la Prensa “Julio García Luis” comenzó con la presentación “Comunicar con ciencia: experiencias del observatorio de medios de Cubadebate”, a cargo del director general de Ideas Multimedios, Randy Alonso Falcón, quien partió del origen histórico de las noticias falsas para llegar a esta era de nuevas tecnologías, especialmente de la IA, que multiplican contenidos virales de desinformación, amplificados sin tregua en redes sociales.

En tiempos en que ven cumplidas viejas predicciones sobre el cerebro humano como campo de batalla y la persona como arma, con sesgos cognitivos de un bando y otro, el sistema comunicacional cubano no es ajeno a la dependencia de redes sociales protagonizadas por individuos no periodistas, no comunicadores.

Randy Alonso comentó la similitud de hábitos informativos de los cubanos con los prevalecientes en cualquier región del mundo y se detuvo en vulnerabilidades que tenemos: la caída en el impacto y crédito de nuestros medios públicos, el daño de campañas enemigas generosamente financiadas y respaldadas y la incertidumbre económica y social en un panorama de múltiples apagones y peor conectividad.

Pese a ello, el ponente apuntó nuestras oportunidades: los contenidos de alta calidad son mejor valorados por el público, el periodismo de datos seguirá creciendo y la verificación en tiempo real puede pelearse como estándar de trabajo.

En ese camino, la estrategia de Ideas Multimedios incluyó la creación, en noviembre de 2025, del observatorio de medios de Cubadebate, cuyo equipo multidisciplinario analiza y da seguimiento al ecosistema informativo, centrado en temas cubanos; articula los resultados en redes de asuntos esenciales para el país y alerta de las deepfakes en torno a situaciones de alto impacto.

Desde el 26 de noviembre de 2025 el observatorio ha publicado 11 artículos de temas complejos, con datos, gráficos y mucha ciencia: “sin retórica ni subjetividades”, como define Randy Alonso. En paralelo, otros productos comunicativos explican Cuba y el mundo a audiencias menos informadas.

Ideas Multimedios creó además un grupo de gestión de audiencias para analizar las métricas que mueven sus trabajos y medir el desempeño de los profesionales involucrados. Con el laboratorio, este grupo mejora la conexión con el público, razón por la cual el director general de Ideas Multimedios aspira, como toda la UPEC, a que otras editoras se doten de tales herramientas.

En general, en el VI Festival Nacional Virtual de la Prensa “Julio García Luis” se presentaron a concurso 22 trabajos: siete de ellos de medios nacionales de prensa, y el resto, de colectivos de nueve provincias.

El evento, abierto con un profundo discurso del presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, contó además con las valiosas conferencias de la Doctora en Comunicación Rosa Miriam Elizalde, Randy Alonso y el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.

Con el brillo de su talento, la colega Arleen Rodríguez Derivet ofreció, “fuera de plan” consideraciones sobre nuevas tecnologías, sentido profesional y el alma auténtica del periodista que bien pudieran colocarse, en una relatoría, como otra charla magistral.

Imagen de portada: Cubaperiodistas.