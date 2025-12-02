La Upec convoca a la presentación de propuestas para los premios José Martí y Juan Gualberto Gómez

Colegas:

Como cada año, en el mes de diciembre comenzamos en el país las asambleas de las delegaciones de base para seleccionar en sus colectivos las propuestas al Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida y al Premio Juan Gualberto Gómez por la Obra del Año 2025.

Hasta el 31 de enero de 2026 se recibirán las propuestas para ser evaluadas por el Jurado Nacional de estos premios (elegido en el XI Congreso de nuestra organización) en la sede nacional de la UPEC, Calle 23 esquina a I, Vedado, en la Vicepresidencia de Superación, Premios y Concursos.

Los expedientes deben ser enviados en formato digital, al correo concursos@upec.cu

En el caso de la Televisión los expedientes de las propuestas al Premio Juan Gualberto Gómez deben ser enviados al Canal Cubano de Noticias por el sistema FTP. Los de la Radio, a los correos silvialike@gmail.com y al ivonne.albelo@icrt.cu

En ambos casos debidamente identificados.

El Jurado solo evaluará expedientes que sean entregados completos, elaborados por los diferentes colectivos para cada colega. La nominación de las propuestas requiere de:

acta de la asamblea

datos biográficos

currículo de vida

número de carné de la UPEC

número de carné de identidad

foto actualizada de cada periodista propuesto

firmas y cuños de los directivos correspondientes

Categorías del Premio Juan Gualberto Gómez

TV y video Radio Prensa Impresa Hipermedia Fotorreporterismo Periodismo gráfico

Para mayor información y aclaración de dudas Ud. puede llamar al teléfono 59985335 y al correo concursos@upec.cu

DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LOS EXPEDIENTES DE LOS PROPUESTOS

Premio José Martí por la obra de la vida

1- Acta de la asamblea general de la delegación de base donde conste el acuerdo de la elección del candidato al premio y la argumentación detallada de la propuesta.

2-Valoración de la dirección del órgano de prensa correspondiente en la que exprese su conformidad o no con la propuesta de la asamblea de base.

3-Currículo profesional del candidato.

4-Síntesis biográfica y fotografía actual.

5-Podrá añadirse al expediente, para conocimiento del jurado, cualquier observación que se considere útil por parte de la delegación de base, la provincia, la estructura ramal o la Presidencia Nacional de la UPEC.

Premio Juan Gualberto Gómez por la obra del año 2025

1-Acta de la asamblea general de la delegación de base donde conste el acuerdo de la elección del candidato al premio y la argumentación detallada de la propuesta.

2-Valoración de la dirección del órgano de prensa correspondiente en la que exprese su conformidad o no con la propuesta de la asamblea de base.

3-Muestras principales de la obra del año.

4-Síntesis biográfica y fotografía actual.

5-Podrá añadirse al expediente, para conocimiento del jurado, cualquier observación que se considere útil por parte de la delegación de base, la provincia, la estructura ramal o la Presidencia Nacional de la UPEC.