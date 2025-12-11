Entregan premios del Concurso de Periodismo Económico

En la tarde de este miércoles 10 de diciembre fueron entregados los premios del Concurso nacional de periodismo económico, en la sede nacional de la Asociación de Economistas y Contadores. Hay que exaltar que la organización hermana mantenga este tipo de reconocimiento porque tenemos una deuda con el abordaje profundo y cotidiano, en los medios públicos, de este tema decisivo para el proyecto de la Revolución. Los premios de cada año demuestran que existe una vanguardia profesional que aborda con mucho rigor estos asuntos. Se trata de convertir las excepciones en regla. Hoy hablamos de proyectos que contribuyan, en alianza entre ambas organizaciones, en hacer más presente y polémico el tema económico en los medios. Se lo debemos a nuestra sociedad.

PREMIADOS:

-Prensa televisiva: Yordanis Rodríguez Laurencio, del Canal Caribe, por la obra “Potencia Cuba el autoconsumo en empresas, ante compleja situación alimentaria”.

-Mención: Abdiel Bermúdez Bermúdez, del Informativo, por el reportaje “Uso del carbón para la cocción de alimentos”.

-Prensa escrita: Joel Mayor Lorán, Odalys Acosta y Lianet Guerra, del periódico El Artemiseño, por la serie “A río revuelto, ganancia de abusadores”.

-Mención: Enrique Ojito y Yosdany Morejón, del periódico Escambray, por la obra “Trago amargo de una malversación”.

-Prensa digital: Oscar Figueredo Reinaldo, de Ideas Multimedios, por la serie “Se busca”, relatos sobre el hurto y sacrificio de ganado en Cuba.