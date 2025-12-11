Declaración de la Unión de Periodistas de Cuba

América Latina y el Caribe vuelven a ser escenarios de disputa estratégica, con movimientos que recuerdan anteriores ciclos de acciones militares de Estados Unidos.

En los últimos meses se ha intensificado el despliegue militar de Washington en la región, con presencia de grupos de ataque navales y aéreos que elevan el riesgo de una intervención armada. Esta dinámica se combina con un fuerte incremento de presiones diplomáticas y amenazas contra la República Bolivariana de Venezuela.

Si bien las cifras nunca serán exactas, se calcula que están desplegados unos 15.000 efectivos estadounidenses, lo que constituye la mayor concentración militar en el área desde la invasión a Panamá en 1989. El contingente incluye el Grupo de Ataque del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, tres destructores con capacidad de lanzar misiles, un submarino de ataque de propulsión nuclear y al menos diez cazas furtivos F-35.

Estas fuerzas forman parte de la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), presentada por Washington como una presunta acción contra el narcotráfico y que ya ha dejado al menos 83 muertos en ataques a embarcaciones venezolanas. La verdadera razón es evidente: forzar un cambio de gobierno en Venezuela que permita el acceso a los recursos naturales de la nación latinoamericana.

A nivel internacional, diversos gobiernos y mecanismos de integración han expresado su preocupación por la unilateralidad de las acciones estadounidenses y el riesgo de que se erosione el sistema de seguridad colectiva hemisférica.

Paralelamente al componente militar, se despliega una ofensiva comunicacional que recurre a viejas matrices de opinión hegemónicas, campañas de desinformación y operaciones psicológicas destinadas a justificar la presencia militar y a deslegitimar al gobierno venezolano. Este patrón forma parte de las guerras modernas que combinan sanciones económicas, amenazas militares y acciones encubiertas con una intensa guerra mediática y digital.

Incluso, la Casa Blanca habría considerado el lanzamiento de panfletos contra la figura del presidente Nicolás Maduro, según reveló The Washington Post recientemente. La acción estaba programada para el 23 de noviembre, coincidía con el cumpleaños del dignatario y formaba parte de una estrategia de presión.

El plan contemplaba que aviones militares estadounidenses arrojaran panfletos que recordaran la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por información que conduzca a su captura. El uso de panfletos se inscribe dentro de las Operaciones Psicológicas (OPSIC), una práctica común en conflictos que busca desmoralizar, intimidar, persuadir o difundir propaganda. Según el diario, esta táctica suele preceder a operaciones militares, con el objetivo de debilitar la moral del adversario.

Por otra parte, Venezuela, al igual que Cuba, ha sido blanco sistemático de narrativas que presentan una imagen de supuesta crisis permanente, deslegitimación institucional y demonización de sus líderes para crear condiciones subjetivas favorables a la injerencia externa. Estas campañas incluyen el empleo de noticias falsas, la manipulación de cifras, la explotación de fuentes anónimas y la amplificación de mentiras en sitios de redes sociales mediante cuentas automatizadas y estructuras coordinadas.

Mientras, la derecha fascista anticubana se frota las manos e incita a que se produzca una aventura militar contra Venezuela que luego se replique contra Cuba.

El periodismo es objeto además de la aplicación de programas de subversión, financiamiento externo y campañas de descrédito, que apuntan a fracturar los sistemas de comunicación pública.

Frente a las amenazas, la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) subraya lo imperioso de fortalecer la educación mediática, la transparencia informativa y la articulación entre redes de comunicación antihegemónicas en América Latina y el Caribe.

La Unión de Periodistas de Cuba:

– Exige el cese inmediato de las acciones militares que incrementan el riesgo de conflicto y demanda el respeto estricto al derecho internacional y a la soberanía de Venezuela y del resto de los países del Caribe.

– Insta a los medios de comunicación de la región a no reproducir acríticamente marcos de interpretación que legitimen la escalada militar ni las operaciones de guerra psicológica.

– Reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano, con sus periodistas y comunicadores, que enfrentan un cerco informativo destinado a invisibilizar sus voces y distorsionar su realidad interna.

– Propone consolidar las plataformas regionales de observación y respuesta frente a campañas de desinformación, que reúna a medios públicos, comunitarios, académicos y organizaciones profesionales.

La Unión de Periodistas de Cuba reitera su compromiso con la defensa de la verdad, la paz y la soberanía de los pueblos.

Aprobado por el V Pleno del Comité Nacional de la UPEC

Martes, 9 de diciembre de 2025