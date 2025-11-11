Convoca la UPEC al Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros 2025

La Unión de Periodistas de Cuba y su Círculo de Periodistas Deportivos convocan al Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros, con el objetivo de reconocer los mejores trabajos sobre este tema publicados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 9 de noviembre de 2025 por profesionales de la prensa cubana, miembros de la organización.

Se entregará un premio, consistente en diploma y 2500 pesos al Mejor Trabajo Periodístico sin distinción de género, en cada una de las siguientes categorías:

– Prensa escrita y Agencias informativas.

– Radio.

– Televisión.

– Periodismo hipermedia.

– Fotografía (a la mejor foto o conjunto de fotos).

– Fotografía en televisión (al mejor trabajo de un camarógrafo).

El jurado concederá en cada categoría las Menciones que considere.

En cada categoría los participantes podrán enviar hasta tres trabajos. En el caso de la televisión y la radio no se aceptarán programas.

Se entregará igualmente un premio, consistente en diploma y 2500 pesos, a la Mejor Cobertura Deportiva del año en:

– Prensa Escrita y Agencia Informativas.

– Radio.

– Televisión.

-Hipermedia.

Los expedientes de coberturas presentados en cada una de estas categorías deben tomar en consideración la variedad genérica y un mínimo de seis trabajos.

El Jurado concederá igualmente las Menciones que estime.

Además, se otorgarán los siguientes Premios Especiales, consistentes en diploma y 2500 pesos cada uno:

– Premio Especial Enrique Montesinos Delvaty en la categoría de Prensa escrita y Agencias informativas, al mejor trabajo de periodismo interpretativo, investigativo o de datos, en honor a quien fuera un paradigma de periodista deportivo por más de 40 años.

– Premio Especial Bobby Salamanca en la categoría de radio, a la mejor narración deportiva de cualquier disciplina, en honor a quien fuera considerado el mejor narrador deportivo de América.

– Premio Especial Eddy Martín en la categoría de Televisión, a la mejor narración deportiva de cualquier disciplina, en honor al primer Premio Nacional de Periodismo José Martí entre los colegas de la temática deportiva.

El plazo de admisión de los trabajos vence el 15 de diciembre de 2025.

De la presentación de las muestras

– En las categorías de Prensa escrita, Periodismo gráfico y Periodismo hipermedia, los trabajos deben enviarse en formato digital al correo concursos@upec.cu.

– En la categoría Hipermedia, los autores pueden enviar el link de la página web donde se encuentran publicados los trabajos.

– Los periodistas que presenten trabajos en Radio enviarán sus grabaciones al correo silvialike@gmail.com y al Ivonne.albelo@icrt.cu, debidamente identificados y especificando en el asunto del mismo: Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros 2025.

– Los trabajos de Periodismo audiovisual deben ser enviados al SITVC, debidamente identificados y especificando en el asunto del mismo: Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros 2025.

– Para competir por los Premios Especiales se presentarán hasta dos materiales por periodista, acompañados de la fecha de emisión.

Toda la información debe remitirse al correo: concursos@upec.cu.

Del jurado

El jurado, seleccionado y aprobado por la Presidencia Nacional de la UPEC, estará integrado por 15 reconocidos especialistas del periodismo deportivo en el país.

Ninguno de los miembros del jurado puede tener obras suyas o de familiares en concurso.

Su fallo se dará a conocer al término de las deliberaciones.

Cualquier aclaración a través de este contacto: annel@upec.cu 59985335