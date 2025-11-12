En nombre de la esperanza: otra forma de leer a Fidel

En nombre de la esperanza, un documental de Iván Gutiérrez, del Centro Fidel Castro Ruz, fue la presentación de este miércoles 12 de noviembre en La cámara lúcida, el espacio de cine de la Unión de Periodistas de Cuba, en su ciclo Los 100 de Fidel.

El filme, de 29 minutos, es una mirada puntual a una visita histórica —la primera del Comandante Fidel Castro Ruz a Estados Unidos después del triunfo de la Revolución, en 1959—, donde el líder hizo gala de una excelente estrategia de comunicación política.

En aquel periplo por varias ciudades Fidel explicó sin descanso cómo era Cuba y su naciente revolución: “todo un pueblo implicado en los desafíos de construir una revolución social, asumida desde el ideario martiano como brújula de sus más urgentes horizontes”, dijo Octavio Fraga, quien está a cargo de este espacio en la UPEC, en sus palabras de presentación de la película.

En el encuentro —que contó con estudiantes del Colegio de Periodistas— Iván Gutiérrez afirmó que su obra se sustenta en dos pilares documentales: el libro Fidel por el mundo, del cronista y Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida Luis Báez, y el trabajo fotográfico del reconocido fotorreportero Alberto Korda, quien capturó con su lente los momentos más significativos de la visita a Estados Unidos del mandatario cubano.

Añadió que en el proceso de búsquedas previo a la realización del filme fueron apareciendo materiales inéditos; entre ellos, la excelente investigación del historiador holguinero Víctor Aguilera, quien ordenó con fotos el día a día de Fidel. Otros elementos salieron de fuentes públicas.

“Mi objetivo no era solo narrar los hechos, sino adentrarme en la dimensión humana y política de aquel momento crucial”, dijo el realizador. “Para ello, el testimonio agudo y detallado de Báez fue mi brújula narrativa, mientras que las fotografías de Korda y las imágenes audiovisuales me proporcionaron la textura visual y emocional. Son dos miradas complementarias: la palabra que analiza el contexto y la imagen que congela la emoción, que nos permiten reconstruir una historia con una profundidad extraordinaria”.

El visionaje del documental este miércoles en la UPEC (en su momento estrenado en la sede de Cuba en Naciones Unidas), es también una forma de leer a Fidel, agregó Fraga en diálogo posterior a la puesta del audiovisual. “Porque Fidel significó un cambio en la estética de la comunicación política”, dijo Annel Martínez, funcionario de la UPEC.

Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente de la organización, habló sobre lecturas del documental que nos trasladan al presente: Fidel fue a Estados Unidos a extender una rama de olivo; esa siempre fue su postura y la de la Revolución. Asimismo, amplió, “la cinta da luces a lo que pasó después de aquella visita y a lo que ha seguido pasando durante estas más de seis décadas”.

Octavio Fraga concluyó el encuentro invitando a los presentes a la próxima presentación de La cámara lúcida, el día 26 de noviembre a las 10 de la mañana en la UPEC, cuando será proyectado el documental Mi hermano Fidel, de Santiago Álvarez. En la cita estará presente Gerónimo Labrada, Premio Nacional de Cine y sonidista del filme.

Bolivia Tamara Cruz, vicepresidenta primera de la UPEC, agradeció a Iván Gutiérrez la presentación de su película en la sede de la organización, así como su presencia a los estudiantes del Colegio de Periodistas, y a los demás participantes.