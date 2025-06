En nombre de la esperanza: fotogramas de un viaje histórico

I

En Cuba, el 8 de enero de 1959 se pintaba con un hervidero, toda una algarabía de personas apropiándose de las calles, colmando los escenarios citadinos y los parajes de intrincados relieves campestres. Todo estaba por hacer en la naciente revolución de los humildes y para los humildes. El futuro se avistaba como un horizonte a conquistar, era el signo de lo que se entendía como una epopeya sin precedentes.

No se habían cumplido los cien días de la entrada victoriosa de Fidel y los rebeldes a La Habana, cuando se produjo la primera visita a los Estados Unidos del líder de la Revolución cubana. Viajó como un ciudadano privado, invitado por la American Society of Newspaper Editors (Sociedad de Editores de Periódicos).

El periplo se extendió del 15 al 28 de abril del año 1959. Fue interpretado como un nuevo enfoque en torno a las relaciones entre ambos pueblos. Históricamente, estos vínculos se habían caracterizado por la actuación de Gobiernos y políticos corruptos, de trajinar sumiso y de escasa visión acerca de tres esencias: soberanía, autodeterminación e independencia.

El arribazón de una comitiva de los míticos barbudos llegados a la nación norteña, se centró en el ejercicio del diálogo como camino posible entre dos países que comparten una poderosa zona geográfica, determinada por los “caprichos” de la naturaleza.

Fidel, durante su estancia en Estados Unidos, expuso sobre los principios de su travesía:

No quiero que este viaje sea como el de otros nuevos gobernantes latinoamericanos, que siempre acuden a los Estados Unidos para pedir dinero. Quiero que este sea un viaje de buena voluntad. (…) Ustedes están acostumbrados a ver a representantes de otros Gobiernos venir aquí a pedir. Yo no vine a eso. Vine únicamente a tratar de lograr un mejor entendimiento. Necesitamos mejores relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. No vine aquí a mentir; no vine aquí a ocultar nada, porque nuestra Revolución nada tiene que ocultar. No vine aquí a pedir nada, porque nuestra Revolución no tiene nada que pedir, como no sea amistad y comprensión. [i]