Convoca la UPEC al 6to. Festival Nacional Virtual de la Prensa Julio García Luis

El Festival Nacional Virtual de la Prensa Julio García Luis llega a su 6ta. edición en el año del Centenario de Fidel y bajo el apelativo que, en su honor, movilizó las ideas de transformación del 11no. Congreso: Cambio sí, cambio revolucionario.

El evento que sesionará entre el 21 y el 23 de enero y tendrá lugar después de dos años y cinco meses de que, en agosto de 2023, se abriera el camino para avanzar hacia nuevos modelos de gestión editorial, económica y tecnológica en el sistema de prensa, camino a la construcción de un nuevo modelo de prensa público para nuestro socialismo. En este proyecto están involucrados hoy un total de 30 multiplataformas en diferentes soportes y a diferentes escalas.

Además de un homenaje especial a la vocación transformadora del fundador y guía de la Revolución y al Apóstol de la independencia cubana que lo inspiró —porque se realizará en los días previos al 28 de enero— el evento busca impulsar especialmente el proceso de cambios en el sistema de prensa y estimular la capacidad creativa e innovadora de aquellos que todavía no están involucrados en este proceso.

En correspondencia con el criterio anterior, los comités organizadores y los de selección pondrán énfasis en que estén representados en el festival aquellos medios con mayor cantidad de proyectos o más sólidos asociados a esta transformación, con una definición más clara de sus objetivos, responsables de encaminarlos, posibles bases académicas o científicas y cómo medir sus repercusiones en la autoridad social, credibilidad e incremento de las audiencias en las plataformas tradicionales y virtuales.

Como en las ediciones anteriores del festival, la convocatoria que libramos en este año, signado por el agravamiento de los efectos de la grave situación económica del país, renunciamos a algunos de los más abarcadores propósitos y reconocimientos diversos que se pretendían en el diseño original de estos encuentros. Buscamos centrarnos en aquellos que son más factibles en las actuales circunstancias y que tendrían una mayor incidencia en el impulso de los cambios que requerimos internamente en los medios y sus articulaciones como sistema, tanto en lo nacional como en lo internacional.

¿Cómo haremos el festival?

—Se constituye un comité organizador y un comité de selección del festival en cada provincia y a nivel de país integrado por tres o más miembros. También en los ramales de la prensa escrita, la radio y la televisión, en los denominados bloques político y cultural y de las carreras de Periodismo de las universidades con igual cantidad de integrantes.

—En las delegaciones provinciales y ramales el Comité organizador y el de Admisión estará presidido por los líderes de la UPEC en esas estructuras. Los que integren y presidan esos comités en los bloques político y cultural y en las facultades de Periodismo y Comunicación lo harán a propuesta de las delegaciones de la UPEC y las diferentes estructuras de dirección y finalmente determinados por la UPEC.

—Al renunciarse, igualmente, este año a la realización de los festivales en cada medio y delegaciones de base, los provinciales, ramales y de bloques —que serían el filtro para los proyectos que se presentarían al Festival nacional—, la delegación de la UPEC y las direcciones de cada medio y de cada Facultad de Comunicación enviarán sus respectivos proyectos para ser evaluados por el Comité de selección constituido a su escala.

—Los comités de selección provinciales decidirán los dos proyectos más innovadores que se presentarán al festival nacional. Lo mismo ocurrirá en los ramales de la Radio y la Televisión. En el caso de los ramales de la Prensa escrita y el Bloque político y cultural, unidos, serán seleccionados los proyectos de tres medios. Esta diferenciación obedece al alto número de medios que se concentran en esas estructuras.

—Los proyectos que se presenten por las delegaciones de la Upec y las facultades o carreras de Periodismo o Comunicación deben ser de investigaciones cuyos resultados están en ejecución en los medios y se concebirán en conjunto con sus responsables en cada uno de estos. Pueden ser de aplicación en un medio, en varios de estos o en el sistema de medios.

—Los proyectos escogidos por los comités de selección, además de tener el privilegio de exponerse en el Festival nacional, competirán porque su medio merezca ser reconocido entre los cinco más innovadores en Periodismo en Cuba en el año y recibirán el premio a la Innovación Juan Antonio Borrego.

—También se otorgará un premio al mejor trabajo académico que tribute al modelo de prensa. En este caso a la experiencia científica que más contribuyó a cambiar un medio, un grupo de medios o el sistema de medios.

—Se constituirán dos jurados nacionales compuestos por entre tres y cinco miembros prestigiosos de la UPEC de diversos territorios del país. Lo integrarán profesionales en ejercicio y académicos. El primero de los jurados seleccionará los cinco medios más innovadores del país, los cuales recibirán el Premio Nacional de Innovación Juan Antonio Borrego. El segundo de los jurados decidirá cuál es la experiencia científica más relevante en aplicación.

—En 2026 se otorgará un premio especial a la multiplataforma más innovadora en su estrategia editorial integral del abordaje del Centenario de Fidel.

Presentación de los proyectos

1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o Comunicación que lo envía.

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con su nombre u otra identificación.

3.-Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se parte y a cuál se pretende llegar. Plasmar si el cambio se basa en una investigación o análisis del medio o si lo favoreció algún estudio de la academia (15 líneas en Arial 12).

4.-Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto

5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los principales alcanzados hasta el momento de la presentación (10 líneas en Arial 12).

6.-Los proyectos deben presentarse al Comité de selección provincial y de los bloques ramales o político y cultural hasta el 10 de enero. Estos darán los resultados del número de proyectos admitidos antes del 15 de enero y los envían en esa fecha al jurado nacional.

7.-El jurado nacional dará a conocer los proyectos más innovadores del país el 23 de enero, en coincidencia con la clausura del festival nacional, que comenzará el día 21 de enero.

8.-Los trabajos deben enviarse al correo festival@upec.cu. Cualquier duda llamar al teléfono 59985335.

9.- La presentación de la totalidad de los proyectos de cambio en el festival nacional se hará mediante un audiovisual de 10 minutos de duración. Quienes decidan competir por el premio especial dedicado al centenario de Fidel deben presentarlo mediante un audiovisual de 5 minutos de duración.

Aspectos que los jurados valorarán especialmente para otorgar los premios a los medios más innovadores en periodismo en Cuba:

— Total de proyectos ejecutándose para la transformación.

— Ajuste de la propuesta a la era de la convergencia: forma en que combina las plataformas tradicionales y virtuales, lenguaje audiovisual, nuevas narrativas, estéticas y diseño.

— Mirada renovadora a la incorporación de la agenda pública a la política editorial y una acertada gestión de fuentes.

— Incentivo al trabajo en equipo, liderazgo creativo y autorregulación del medio.

—Estímulo a la búsqueda creativa de la noticia, el ejercicio de la opinión, el periodismo interpretativo y de investigación.

— Ciencia aplicada.

— Herramientas modernas para medir el alcance e impacto en múltiples audiencias.

— Resultados tangibles en el incremento de la autoridad, credibilidad y niveles de audiencias en las plataformas tradicionales y/o virtuales.

— Utilización de las herramientas de inteligencia artificial en el trabajo integral de las multiplataformas.

— Novedad y alcance del cambio del modelo de gestión económica para el incremento del financiamiento de los medios y su repercusión en las condiciones de trabajo, de vida, ingresos de los trabajadores y en la investigación, el desarrollo y la innovación.