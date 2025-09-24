Hoy va a hablar Fidel en La cámara lúcida

El espacio cinematográfico La cámara lúcida, en su ciclo Los 100 de Fidel, presentará este jueves 25 de septiembre, a las 10:00 am., en la sede de la Upec, el documental Hoy va a hablar Fidel (Cuba, 2020), de Jorge Luis Sánchez.

Acerca de su película, el realizador dijo al periódico Juventud Rebelde:

Este ha sido mi documental más difícil. Precisamente por tratarse de Fidel hay que tener una sensibilidad popular para abordar su vida. Quise huir de la imagen audiovisual que se tiene de él, para mostrar al ser humano en sus espacios fuera de la cámara, en la soledad de la casa preparando discursos y construyendo la nación. Lo hice pensando en las generaciones que tendrán a Fidel más lejos físicamente.

En palabras de Miguel Barnet, “este documental presenta a Fidel como un océano infinito. Y así lo sentí siempre que estuve a su lado. Ha revelado ese espíritu, esa alma insondable y aplastante que es”.

La Cámara Lúcida, a cargo del periodista, escritor y ensayista Octavio Fraga Guerra, es un espacio en el que serán presentados en el teatro de la Upec filmes aportadores al oficio del periodismo. Hasta agosto de 2026 estará dedicado a Fidel. En esta ocasión, el invitado es Rafael Solís, director de fotografía del filme.