Un documental, un libro y tres periodistas

Pasos sin olvido, un documental de los realizadores Danilo Hurtado Yanes y Adrián Pérez Granda, y el libro Conspiración en el corazón de los Andes. Golpes de Estado en Bolivia. El mismo guion para todos los tiempos, de Froilán González y Adys Cupull, serán las presentaciones que este miércoles 24 de septiembre, a las 10:00 am. propone la delegación del Grupo Asesor de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), en la sede de la organización.

El audiovisual evoca la trayectoria profesional de Freddy Moros Bermúdez, periodista, director, profesor, editor y productor de la televisión cubana, quien en 1964 inició sus labores en este medio, el entonces Instituto Cubano de Radiodifusión, como especialista de la filmoteca. “Después de un amplio periplo por varios departamentos, que le permite adquirir preparación integral como editor, realizador y comunicador, fue nombrado jefe de Información del Noticiero Nacional de Televisión”, publica la web institucional del ICRT.

En 1976, añade la fuente, ya graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, ejerce como tal del Instituto Cubano de Radio y Televisión, creado en el propio año, y atesoró novedosas formas de trabajo en materia de comunicación audiovisual.

“Durante los 55 años de su fructífera carrera profesional dedicada a la creación televisiva Moros condujo por más de cinco años el espacio Crónicas de Viajes, con el cual obtuvo varios premios nacionales e internacionales.

“Entre 1997 y 2010 fungió como director de la productora de videos de la Televisión Latina, perteneciente a la Agencia de Noticias Prensa Latina.

“Entre sus relevantes servicios prestados al ICRT pueden citarse: fue uno de los especialistas que fundaron en 1968 el canal Tele Rebelde, en Santiago de Cuba, donde permanece por aproximadamente dos años al frente del Noticiero Tele Rebelde, como subdirector de la planta. También contribuyó a la constitución del telecentro de Holguín, Telecristal.

“La obra técnico-profesional de Moros abarca ocho títulos, entre los cuales destacan: El reportero de televisión, Algunos apuntes sobre el periodismo en televisión, Diccionario de términos más utilizados en la televisión, Los secretos de la entrevista y el montaje en televisión, Dos temas sobre televisión, así como varios folletos que tratan aspectos técnicos e históricos de la pequeña pantalla, algunos reeditados por las editoriales Pablo de la Torriente y Prensa Latina, entre otras.

“Freddy Moros también escribió el prólogo del libro Galicia en Cuba, del historiador e investigador Bruno Javier Machado, título editado en España por el grupo de Comunicaciones Galicia en el mundo.

“Su obra pedagógica está avalada por varios años de trabajo como profesor titular adjunto en la Escuela de Periodismo —hoy Facultad de Comunicación Social— de la Universidad de La Habana, donde fue responsable de la Cátedra Audiovisual”.

Conspiración en el corazón de los Andes. Golpes de estado en Bolivia. El mismo guion para todos los tiempos, de Froilán González y Adys Cupull, publicado por Auca Latinoamericano, “se trata de una paciente labor de los autores, diplomáticos por muchos años en Bolivia y otros países. Ellos han escrito esta larga y espeluznante historia sobre golpes de Estado en Bolivia, que data desde la Revolución boliviana del 9 de abril de 1952 hasta el día de hoy. Es un material de un inestimable y extraordinario valor”.

Estos eminentes investigadores, agrega la web, que su fortaleza es la humildad, han logrado por su culta preparación y sus firmes convicciones revolucionarias concretar esta reseña histórica, devenida en una contundente denuncia a la opinión pública mundial.