La cinemateca yugoslava atesora 50 películas cubanas

Y su subdirectora a cargo de la Cooperación Internacional, Ksenija Zelenovic, ratificó el interés institucional de ampliar la colección de Cine Cubano que poseen, y de lograr la firma de un Convenio de intercambio de la “Jugoslovenska Kinoteca” con Cubacine ICAIC.

La lista de sus tesoros de Cuba abarca 11 largometrajes cubanos, desde “El Joven Rebelde” de Julio García Espinosa y “Memorias del Subdesarrollo” de Tomás Gutiérrez Alea, hasta “Cuba 58. Ómnibus” de Jorge Fraga y “La decisión” de José Massip. “Soy Cuba”, y “Lucía” de Humberto Solás encabezan la relación de filmes, que se extiende hasta más de 30 documentales, 5 coproducciones y 3 animados, con copias de “Vampiros en La Habana” y “Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York” de Juan Padrón.

Mi mayor sorpresa fue cuando el joven a cargo de la cuidada y amplia instalación de la Biblioteca, mostró con orgullo los ejemplares de la revista “Cine Cubano” cuidados con celo y casi nuevos de los años sesenta al ochenta, justo en los 65 del Cine Cubano.

Después nos mostraron su Museo del Cine Serbio y no tengo aun muchas palabras que ayuden a definir la experiencia, yo pensando en la imperiosa necesidad del nuestro.

El encuentro terminó con ofrecerles nuestra invitación formal al 2do Encuentro Internacional de Cine Restaurado que sesionará en La Habana del 24 al 30 de marzo del 2026, para aprehender más de sus experiencias con medio centenar de filmes serios restaurados.

Agradecemos a la embajada cubana en Belgrado y a su saliente titular, el amigo Leyde Ernesto Rodríguez Hernández por el empeño en materializar estos caminos. Nuestro reto mayor es llegar a organizar muestras de cine cubano en Belgrado como antes de la pandemia, y de ver más cine serbio, y de países como Montenegro, Macedonia, Boznia y Eslovenia. Coproducir con otras naciones y ofrecer servicios cinematográficos en nuestro país desde un sector Industria que debemos recuperar, es nuestra palabra de orden (Tomado del muro de Facebook de Alexis Triana).