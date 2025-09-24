conVergencias en el Pabellón Cuba

Bajo el sello RUTH Casa Editorial será presentado el libro conVergencias, este jueves 25 de septiembre, a las 4:00 p.m., en el Túnel expositivo del Pabellón Cuba, que también abrigará una exposición con las fotografías y las décimas de Roberto Chile (Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida) y Alexis Díaz-Pimienta, respectivamente, que componen el volumen.

“Disponible ahora en ruthtienda, conVergencias es un diálogo artístico único, donde la lente de Roberto Chile y la pluma de Alexis Díaz-Pimienta se entrelazan, o mejor dicho, convergen.

“Las fotografías, cargadas de textura y emoción, capturan escenas cotidianas o imaginadas que trascienden lo anecdótico. Frente a ellas, las décimas actúan como “fotos de la foto”, destilando en diez versos las historias latentes en cada imagen.

“Este apasionante libro juega con las dualidades —texto/imagen, crudeza/pulidez— para ofrecer una profunda y conmovedora reflexión visual y poética sobre la isla que las inspira”.

Para su prólogo, Rafael Acosta de Arriba escribió el siguiente texto:

Convergencias de miradas, palabras y sentimientos

La cámara es mi herramienta.

A través de ella doy razón de todo lo que me rodea.

André Kertesz

Tal pareciera que la idea del reconocido fotógrafo húngaro, uno de los precursores del ensayo fotográfico, sea una de las divisas de Roberto Chile en su andadura artística.

Nuevamente nos sorprende gratamente una muestra de su autoría, ahora en la galería El reino de este mundo, de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Titulada ¨conVergencias¨, pues alude a la coincidencia de dos miradas, la suya como fotógrafo y la del poeta, narrador y decimista Alexis Díaz Pimienta, quien acompaña las imágenes con sus décimas, la muestra coincide con la celebración del setenta cumpleaños de Chile.

Se trata de una propuesta plural de imágenes que recrean las preocupaciones actuales del artista. Chile siempre ha sido un creador que problematiza su iconografía, no la regala ni la ofrece con simplicidad de significados. En sus fotos los temas son tratados con madurez y complejidad. En la muestra hay una reminiscencia de la realizada en mayo del pasado año en esta misma galería, cuando expuso las fotos (y los poemas acompañantes) de su libro Donde anida la poesía, publicado por el Sello Ediciones Bachiller. En aquella ocasión, cada imagen tenía a su lado un poema que hacía referencia a ella y que fueron textos escritos por veinte poetas diferentes en generaciones y estilos.

Ahora vuelve Chile a emplear el mismo recurso, solo que esta vez los textos pertenecen a la autoría de Díaz Pimienta, reconocido artista cubano de la palabra oral y escrita, probablemente el más importante repentista cubano de los últimos tiempos. De los textos de Díaz Pimienta cabe admirar, entre otros valores, su naturalidad y originalidad a pesar de ser décimas motivadas y determinadas por una demanda, la de la imagen, lo que subraya la calidad literaria y la rica imaginación de su autor, quien posee una obra de más de cincuenta libros, fundamentalmente de poesía.

Es admirable la gran armonía que existe entre las décimas y el mensaje visual de las fotografías. Copulan, se entrelazan, se mueven en una misma dirección. Lo que expresan de conjunto se puede admirar de una manera muy fluida. Correspondió al artista visual la iniciativa en la adopción de ese método, quizá obviando conscientemente que las imágenes no necesitan o necesitan muy poco de las palabras, quizá pensando en que, cuando estas vienen en su ayuda, pueden ser muy expresivas en el resultado final. Como quiera que se interprete, es un mano a mano que interpela al público degustador y lo hace reflexionar detenidamente.

Las preocupaciones antropológicas, sociológicas y estéticas de Roberto Chile quedan legitimadas nuevamente. No es difícil advertir por donde viaja su mente, apresada, como a muchos nos sucede, por un presente (y un futuro) en el que, tanto el escenario nacional como el internacional, no ofrece muchas conjeturas estimulantes. Vivimos tiempos muy difíciles y adversos y el arte suele registrar esas vibraciones.

Tomaré tres ejemplos de la muestra. Primero, la impresionante imagen de los ojos de la anciana que miran, con sus años vividos como carga de fondo, es una mirada del tiempo, de los avatares de la vida y en la décima que lo acompaña, Díaz Pimienta comenta (es solo un fragmento):

¨El ojo izquierdo es verdad./ El derecho no es mentira./ El entrecejo sonríe/ con gestos de sin embargo (…)./ Mírenla todos de frente./ Y ahora dime: ¿Qué te inspira?¨

No menos llamativa es la relación entre la pieza de la bandera cubana embotellada cual mensaje de náufrago, a la que, a las posibles respuestas semánticas de la imagen, muchas ciertamente, el decimista apunta:

¨Contar lo mejor del viaje/ para que, si alguien un día,/ encuentra en la mar sombría/ la voz de un náufrago herido/ solo diga, sorprendido:/ Era verdad: existía!”.

Probablemente esta pieza concentre opiniones y juicios por su expresivo mensaje. Y por último, la imagen de la mujer negra creyente con sus collares y atributos de la fe, una excelente fotografía, que le arranca a Díaz Pimienta (también un fragmento) estos versos inspirados:

¨Evoca muertos. Espera/ que haya salud y trabajo./ Bendice (arriba y abajo)/ familia y seres queridos./ ¿Ya están todos bendecidos?/ Aché pa Cuba, carajo!¨

En los tres casos, el discurso visual y el escrito convergen en un sentido unificador. Este es uno de los pivotes de la exposición. Sabemos que Chile y Alexis son diestros en sus respectivos recursos artísticos, pero verlos dialogar en esta exposición es un verdadero disfrute visual e intelectual. Desde luego, para una correcta comprensión de la muestra, habría que ver detenidamente el diálogo entre el signo y la letra, leyendo los textos totalmente, no un fragmento, y ver todas las piezas, el conjunto también incide en el significado.

Lo cierto es que conVergencias se suma a las más recientes muestras de Roberto Chile, algunas realizadas fuera de Cuba, y que van conformando de manera coherente un legado artístico muy apreciable.

Es una buena forma de auto felicitarse por las siete décadas vividas, una parte de ellas entregadas a la gestación de imágenes artísticas. Para Chile y Alexis nuestra admiración. Enhorabuena.