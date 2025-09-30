Compromiso en la UPEC: Prensa es humanidad

“¡Salgamos a decir: yo soy la Red, nosotros somos la Red!”, convocó este martes a los colegas la destacada periodista Arleen Rodríguez Derivet, Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida, en la reunión de trabajo que la UPEC acogió para impulsar desde sus ángulos la revitalización del capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.

Un rato después de haber vindicado la pertenencia de los periodistas a este mecanismo, aun en los momentos en que algunos no nos percibieron como intelectuales dignos de ella, Arleen llamó a construir una etiqueta, un “cuño” propio desde el cual dejemos saber, además, que somos muchos. “Seamos transversales, en tanto la derecha sí que lo es al colocarnos ‘cartelitos’. Vayamos a discutir a las universidades, adonde iba Fidel”, invitó a sus compañeros.

¡Ah, si todas las reuniones fueran como esta…! Guiados por la funcionaria del Comité Central del Partido Liuba Moreno y el presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo; por el coordinador del capítulo cubano de la Red…, Fernando Luis Rojas y por el Presidente de Honor de la UPEC, Tubal Páez, decenas de integrantes del gremio, entre ellos personalidades muy reconocidas durante décadas de excelencia profesional, sostuvieron un encuentro altamente pertinente en esta época de serios peligros planetarios.

En la antesala del diálogo, Ronquillo esbozó elementos del surgimiento de esta herramienta de bien nacida en La Habana, en el año 2003, del desvelo de intelectuales mexicanos y cubanos bajo el aliento inmediato de Fidel Castro y Hugo Chávez, quienes le concedieron todo su caudal político para elevarla también a los movimientos sociales en aras de consolidar sus canales de articulación.

Fernando Luis Rojas resaltó la importancia de definir el rol de los periodistas ahora que en el mundo se empoderan los discursos y prácticas fascistas y la derecha consigue incluso cooptar en su beneficio la rebeldía de los pueblos. El coordinador cubano comentó que el país sostiene otros programas nacionales de lucha en múltiples frentes, pero acotó este detalle: todos ellos son atendidos, desde hace dos décadas, por la Red…

“Resultaría de mucho interés un directorio de medios para canalizar lo que hacemos; no desde una óptica utilitaria (de réplica de discursos ajenos) sino de articulación”, dijo persuadido de cuánto pensamiento propio puede aportar el sector periodístico.

Parte de esa contribución puede verificarse en eventos mencionados por Ronquillo: el primer Festival Internacional Granma-Rebelde, en este mes de octubre; el Coloquio Internacional Patria, de comunicación política, en marzo próximo, y el evento de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda, también en apenas unos días.

En ellos, junto con el aporte foráneo, podrá verse lo que apuntó Tubal Páez: el potencial de los periodistas cubanos para defender no solo la humanidad, sino también su capacidad de pensamiento colectivo, considerando que el asalto de los enemigos de los pueblos se dirige justamente al cerebro. “En nuestros colectivos de periodistas hay experiencia, especialización, interés y una mina de propuestas para enriquecer este capítulo”, afirmó.

De ahí que Ronquillo señalara que esta Red no puede ser exitosa si en el medio no está la comunicación: “Se trata de rescatarla, con el periodista en ella en su condición de intelectual”, dijo el presidente de la UPEC evocando los tiempos del VII Congreso en que Fidel llamaba al sector a “conspirar” con otras zonas de la cultura para ganar batallas semejantes a las de ahora.

Se mencionó al líder de la Revolución y en seguida Iván Gutiérrez, del Centro Fidel Castro, recordó que tampoco hay Red… posible sin Fidel, por lo cual es preciso sacar todo lo que haya de él para ponerlo a dialogar, en primera persona y en presente, con su pueblo y el mundo, no solo de cara a su Centenario, sino al momento difícil que vivimos.

La colega Katiuska Blanco sostuvo la necesidad de potenciar la mirada trasversal de la Red…, lo cual se traduciría no solo en visibilizar el aporte de los reporteros: también el de maestros y profesores, sociólogos, historiadores, arqueólogos, científicos… porque, lo dijo Fidel mil veces, “lo importante es sumar”.

Asumiendo en criterio y agenda cuanto se había dicho hasta entonces, Fernando Luis Rojas colocó más allá la “cerca” de las proyecciones: como con los periodistas, el capítulo cubano puede perfilar aún más sus relaciones con la UNEAC y con la Asociación Hermanos Saíz de jóvenes artistas y creadores.

Como se esperaba, el intercambio tuvo entre sus cumbres las palabras de la Doctora Rosa Miriam Elizalde, Premio José Martí por la Obra de la Vida, quien considera que la Red… no puede ser “una cabeza”, sino una estructura. A su juicio, el qué siempre ha estado claro, pero el cómo no se articula bien: “La Red… debe tener un capital simbólico importante en sus personalidades, pero también un capital mediático poderoso en lo digital”.

La experta, todo un referente mundial en estas materias, sostiene que el capítulo cubano no puede ser un cogollo de tres o cuatro figuras, sino un mecanismo con salidas por diversos canales de comunicación. A su juicio, la Red… necesita mayor capacidad de expresión porque, en la concreta, el pensamiento progresista de la izquierda es francamente marginal en internet, lo que sucede no por carencia de talento sino por déficits organizativos.

Al vicepresidente de la UPEC Francisco Rodríguez le parece que ese ideal de izquierda está lastrado además por un tono aburrido de los mensajes que entorpece su arraigo en las bases populares, de ahí que urja forjar alianzas con sectores juveniles más creativos en redes sociales y, con ello, más exitosos en su impacto en las audiencias.

Por igual cauce anduvo Graciela Ramírez, editora jefa en Cuba de Resumen Latinoamericano: “Hay que llevar la historia y el significado de esta Red… a los estudiantes de la Facultad de Comunicación; hay que hablarles del capítulo cubano y de la Revolución Cubana, la más profunda que se ha hecho”, afirmó la entrañable amiga de nuestro pueblo que no duda en ubicar a los periodistas como “parte natural” de la Red.

“Nos apuntan a la cabeza, como nunca antes —reflexionó Graciela—, y por eso necesitamos textos, análisis y sobre todo pasión. Eso es lo que se espera de la Red y de la prensa revolucionaria”.

Dispuesto, como tantos colegas, a multiplicar los aportes de esos contenidos, Pedro Rioseco demandó de los responsables del capítulo algún tipo de directorio adonde enviar las contribuciones de los reporteros cubanos.

Al cierre, como constatación serena de cuanto habían dicho, 57 periodistas firmaron en la UPEC la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Seguramente Arleen, que estampó su rúbrica al lado de los suyos, se fue después a casa con la feliz constatación de otro fruto en su llamado de editorial colectivo: “¡Yo soy la Red, nosotros somos la Red!”.

Imagen de portada: Katiuska Blanco firma la Declaración. Foto: Del autor.